Китайская дипмиссия в Казахстане предупредила граждан своей страны о новой опасности. Неизвестная инфекция пострашнее COVID-19 распространяется по стране, и уровень её летальности выше, чем от коронавируса. Народ в соцсетях быстро нашёл причину проблем в Казахстане.

"Стройте у себя побольше американских биолабораторий, ещё не тому будете удивляться…" - пишет "Уругвайская разведка" на своей странице в Twitter.

Скриншот: Twitter/@urgvrazvedka

Китайские дипломаты, распространяя информацию, сослались на данные, полученные от властей Казахстана. Учёные возбудителя новой болезни сопоставляют с SARS-CoV-2. Неизвестный вирус тоже вызывает пневмонию. Прирост пациентов с этим диагнозом фиксируется уже несколько недель в Актюбинской и Атырауской областях, а также в Шымкенте. Удалось установить, что заболевание вызвано не коронавирусом. Число заразившихся уже превысило 500.

Таким образом, эпидемиологическая ситуация в Казахстане осложнилась. С 5 июля введён карантин, который продлится минимум две недели. После этого власти примут решение о продлении и ужесточении или же о снятии ограничительных мер.

Ранее кандидат экономических наук Руслан Темирбулатов публиковал результаты своего исследования, где анализировал расположение финансируемых США биолабораторий. Большинство из них расположены по границам России. Такие научные учреждения есть не только в Казахстане, но и в Узбекистане, Таджикистане, Украине, Азербайджане, Молдавии, Армении.