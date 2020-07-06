Неижпапа: "Убийц" Крымского моста ждём на службу в следующем году

Сразу три комплекса крылатых ракет "Нептун" планируется разместить на Чёрном и Азовском морях в будущем году. Такими перспективами поделился с украинским подразделением "Радио Свобода" назначенный в июне на должность командующего военно-морскими силами Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа. Ранее экс-глава СНБО Александр Турчинов не раз хвалился тем, что эти ракеты могут уничтожить построенный Россией Крымский мост буквально "в считанные минуты".

Неижпапа пояснил, что испытания ракетного комплекса прошли успешно: украинские военные убедились, что "Нептун" действительно может поражать несколько целей одновременно. Теперь главная задача военных моряков - "получить "Нептун" как можно скорее". Неижпапа добавил, что не менее важно научиться "грамотно применять" новое эффективное оружие.

По словам высокопоставленного военного, всего будет три дивизиона, один из них разместят на Азовском море, два - на Чёрном.



Ранее военный эксперт Борис Рожин оценил новую украинскую крылатую ракету "Нептун". Он заметил: для того, чтобы теоретически рассмотреть ситуацию обстрела Крымского моста украинской стороной, нужно допустить очень много "если".

Во-первых, военное производство на Украине очень мелкосерийно и оно чаще всего ограничивается производством отдельных единичных образцов.

Во-вторых, Россия имеет мощную систему ПВО. Но даже если допустить проникновение одной из ракет сквозь как бы "дыру в защите" при массированном обстреле "Нептунами", Киев всё равно понесёт значительно более серьёзный урон в такой ситуации.

"Ответные действия России нанесут ей гораздо более серьёзный ущерб. Поэтому все эти заявления о ракетах служат для внутреннего потребителя, показывая, что власти занимаются разработкой новых вооружений", - отметил эксперт.