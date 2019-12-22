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Неизбежные войны: как США готовятся к вмешательству

22 декабря 2019, 00:24  •  39 • Война
Риск «глобальных беспорядков», которые затронут интересы США, достигнет исторического максимума в 2020 году, говорится в исследовании Центра превентивных действий при Совете по международным отношениям в Нью-Йорке. Документ основан на результатах опроса 500 ведущих экспертов по вопросам внешней политике, которые проанализировали текущие конфликты, а также вероятность возникновения новых в будущем году.
«Возможно, как признак растущей озабоченности состоянием мира, респонденты оценили больше угроз, которые, вероятно, потребуют военного ответа США в 2020 году, чем в любом другом обзоре превентивных приоритетов за последние одиннадцать лет», — заявили директор центра Пол Б. Старес и старший научный сотрудник Джон В. Весси-младший.
Из тридцати конфликтов в опросе этого года только два были оценены как имеющие низкую вероятность возникновения в 2020 году. Однако не только это, но и «непредвиденные обстоятельства, связанные с национальной безопасностью», получили самые тревожные оценки в этом отчете. Согласно подготовленному документу, они представляют потенциально новый уровень угроз для США, причем невиданный за последние годы.
В течение 2019 года администрация президента США Дональда Трампа продолжала вести так называемые кампании максимального давления против трех стран — Ирана, Северной Кореи и Венесуэлы, которые, похоже, лишь укрепляют свои позиции, а не капитулируют перед Вашингтоном.
В то же время отношения с США с все более влиятельными Россией и Китаем также подверглись серьезным испытаниям, что вызвало обеспокоенность по поводу потенциального масштабного конфликта на Востоке и на Западе.
Наивысшим уровнем возможных угроз обладают сценарии двух катастроф на континентальной части США. К ним относятся крайне разрушительная кибератака на критическую инфраструктуру США, включая ее избирательные системы и террористический акт с массовыми жертвами в Соединенных Штатах.
Предполагается, что за этим будет стоять некая структура, направляемая и вдохновляемая иностранной террористической организацией.
К конфликтам высокой вероятности относятся три возможных вооруженных столкновения в Азии. Это конфронтация между Ираном и Соединенными Штатами или одним из их союзников по поводу причастности Ирана к региональным конфликтам и поддержки террористических группировок, серьезный кризис на Корейском полуострове после провала переговоров о денуклеаризации КНДР, а также вооруженное противостояние из-за спорных островов в Южно-Китайском море между Китаем и одним или несколькими государствами Юго-Восточной Азии.
В других районах мира опрошенные эксперты обеспокоены серьезным кризисом между Россией и Украиной после усиления боевых действий в Донбассе, а также ухудшение экономических условий и безопасности в Северном треугольнике (Сальвадор, Гватемала и Гондурас), что усилит миграцию.
Латинская Америка, долгое время подвергавшаяся вмешательству США, продиктованному противодействием левым политическим течениям, в последние месяцы была в особом состоянии нестроений и беспорядков после серии демонстраций, восстаний и смены правительств.
Этот регион в американском обзоре стал «вторым звеном первого уровня» — здесь не исключаются сценарии «умеренного воздействия», но «высокого риска».
Двумя другими такими угрозами стали усиление насилия, связанного с организованной преступностью в Мексике и усугубление экономического кризиса и политической нестабильности в Венесуэле.
На Ближнем Востоке американцев беспокоит Ирак с его глубокой межрелигиозной напряженностью и ухудшением экономики, а также эскалация насилия между Турцией и различными курдскими вооруженными группами в Турции и в Сирии. Упоминается и возможный рост насилия и политической нестабильности в Афганистане, приводящий к дальнейшему прогрессу повстанческого движения Талибан (организация запрещена в России)и ведущий к потенциальному краху правительства в этой стране.
Как отмечается в отчете, США по-прежнему считают себя самой могущественной страной в мире, но главные конкуренты Америки — Россия и Китай — выигрывают в ключевых областях, а открытые дорогостоящие интервенции со стороны США по всему миру порой приводят к большей нестабильности, чем к успехам.
«Безусловно, доклад Центра превентивных действий представляет значительный интерес. Вместе с тем было бы правильнее, если бы авторы отчета высказались не столько о рисках возникновения вооруженных конфликтах, сколько о возможных мерах по снижению усиливающейся напряженности между Востоком и Западом. И не последнюю роль в этом играет коллективный Запад, постоянно продвигая тезис о растущей «российской военной угрозе», трактуя любые действия России по обеспечению безопасности или любое плановое транспарентное мероприятие в области военного строительства как «угрозу миру», — отметил экс-заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант Валерий Запаренко в беседе с «Газетой.Ru».

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