«Неизбежные последствия»: готова ли Анкара отказаться от покупки российских С-400 из-за угрозы западных санкций

Вашингтон не исключает введения санкций против Анкары, если она приобретёт российские комплексы С-400 «Триумф». Об этом в среду заявил помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл. Он подчеркнул, что соответствующая мера предусмотрена законом «О противодействии противникам Америки». Предупреждение Митчелла прозвучало вскоре после того, как Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил решимость Турции купить российские ЗРК. RT разбирался, готова ли Анкара пойти на уступки Западу.

США пригрозили ввести санкции против Турции в случае покупки Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом заявил помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэсс Митчелл в ходе выступления на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса США.

«Анкара утверждает, что согласилась на покупку российских ракетных систем С-400, что потенциально может привести к введению санкций в соответствии с разделом 231 CAATSA», — сказал он.

Он добавил, что ситуация может негативно повлиять на участие Турции в программе F-35.

О возможных санкциях в Госдепе США предупреждали ещё в феврале. Тогда официальный представитель ведомства Хезер Науэрт также предположила, что покупка С-400 может нарушать некоторые положения договора НАТО.

При этом негативное отношение к российским ЗРК в Вашингтоне объясняют тем, что они несовместимы со стандартами альянса. Так, в апреле в Пентагоне призвали Турцию отказаться от покупки С-400, заявив о готовности предложить альтернативные варианты.

«Сейчас в один район поступают несовместимые системы противоракетной обороны. Не могу сказать, что это отвечает интересам НАТО», — сказал министр обороны США Джеймс Мэттис.

По его словам, российские комплексы «будут представлять огромный вызов» для систем ПВО и ПРО НАТО. Глава Пентагона пообещал «неизбежные последствия» в случае, если Анкара всё же купит С-400.

«Между Турцией и США усиливается то охлаждение, которое возникло достаточно давно. Турция становится всё более самостоятельной державой. Это влечёт за собой ряд рисков, но способствует российской идеи о полицентричности мира», — пояснил в беседе с RT директор Центра востоковедных исследований международных отношений и публичной дипломатии, доцент Дипломатической академии МИД России Владимир Аватков.

Похожая ситуация сложилась во время вторжения в Ирак, напомнил директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулёв. Тогда Турция отказалась от развёртывания американского контингента на своей территории.

«Турции не в первый раз входить в достаточно сложные отношения со своими партнёрами. Не хочу недооценивать возможного давления на Анкару, но и не нужно переоценивать степень разногласий между Соединёнными Штатами и Турцией», — заметил он в беседе с RT.

Аватков считает, что все действия Анкары в отношении России, в том числе по сирийскому конфликту, рассматриваются Вашингтоном как «вольница, которую они допускать не могут». Это касается и намерения приобрести российские ЗРК.

Напомним, согласно договорённостям, Турция получит четыре дивизиона С-400 стоимостью $2,5 млрд. Первый взнос Анкара сделала в сентябре 2017 года. Реализация контракта планировалась на март 2020 года, однако в апреле Путин и Эрдоган договорились ускорить поставки. Как сообщил помощник президента России по военно-техническому сотрудничеству Михаил Кожин, Россия поставит Турции ЗРК к концу 2019 года.

Особые тенденции

В ходе слушаний в конгрессе Митчелл подчеркнул, что США стремятся к диалогу с Россией, объяснив этим санкционное давление.

«В конце концов, на российские власти ложится ответственность за то, будут они использовать эти возможности к диалогу или нет. Они не используют эти возможности, поэтому мы продолжим делать так, чтобы (Россия. — RT) платила цену, пока они не начнут (использовать возможности для диалога. — RT)», — сказал Митчелл.

Reuters

Аватков напомнил, что Турция уже неоднократно выступала против такого инструмента, как санкции. В частности, при подписании сделки о приобретении С-400 Анкару не смутили ограничительные меры США против «Рособоронэкспорта».

«Турция сама решает свою судьбу. Что выгодно для страны, то мы и будем делать. И этот шаг мы сделали», — заявил 9 апреля Эрдоган, отметив, что Турция «не должна получать от кого-то разрешение».

«Несмотря на то, что британцы после так называемого отравления Скрипалей обращались напрямую к Турции с предложением выслать российских дипломатов, Турция всячески выступала против санкций как меры воздействия. Турция за диалог», — подчеркнул Аватков.

Ранее вице-премьер Турции Бекир Боздаг заявил, что Анкара выступила в качестве посредника между США и Россией по поводу ситуации с предполагаемой химической атакой в сирийской Думе. Аватков заметил, что Турция поддержала удары по Сирии, однако отказалась предоставить свою территорию для их нанесения.

«Это тоже сыграло свою роль в озлоблении американского истеблишмента в отношении Турции», — заключил он.