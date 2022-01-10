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Неизбежность "взрыва" в Казахстане объяснил Мирзаян: "Достаточно было поднести спичку"
10 января 2022, 17:20 • 67 • Политика
Неизбежность "взрыва" в Казахстане объяснил Геворг Мирзаян. Он обратил внимание, что в стране ещё до начала беспорядков сложились условия для идеального шторма: "Достаточно было поднести спичку".
Прошла неделя с момента начала вооружённого бунта в Казахстане, напомнил в эфире программы "Без цензуры" ведущий канала Царьград Никита Комаров.
Он обсудил эту тему с доцентом Финансового университета при Правительстве России Геворгом Мирзаяном.
Ведущий "Первого русского" обратил внимание, что данная республика казалась островком стабильности на постсоветском пространстве и в Средней Азии, но вдруг в кратчайшие сроки всё перевернулось - откуда-то вдруг появились вооружённые банды, начались погромы.
Эксперт выразил уверенность, что то ощущение мира и спокойствия, которым был окутан Казахстан, являлось лишь ширмой. За ней же скрывались колоссальные межклановые противоречия и разрывы в доходах.
Кроме того, усугублялись и идеологические разногласия на фоне воспитания в стране казахского национализма усилиями властей. Всё это создало условия для идеального шторма, пояснил собеседник Царьграда.
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