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Неизбежность "взрыва" в Казахстане объяснил Мирзаян: "Достаточно было поднести спичку"

10 января 2022, 17:20  •  67 • Политика
Неизбежность "взрыва" в Казахстане объяснил Геворг Мирзаян. Он обратил внимание, что в стране ещё до начала беспорядков сложились условия для идеального шторма: "Достаточно было поднести спичку".
Прошла неделя с момента начала вооружённого бунта в Казахстане, напомнил в эфире программы "Без цензуры" ведущий канала Царьград Никита Комаров.
Он обсудил эту тему с доцентом Финансового университета при Правительстве России Геворгом Мирзаяном.
Ведущий "Первого русского" обратил внимание, что данная республика казалась островком стабильности на постсоветском пространстве и в Средней Азии, но вдруг в кратчайшие сроки всё перевернулось - откуда-то вдруг появились вооружённые банды, начались погромы.
Эксперт выразил уверенность, что то ощущение мира и спокойствия, которым был окутан Казахстан, являлось лишь ширмой. За ней же скрывались колоссальные межклановые противоречия и разрывы в доходах.
Кроме того, усугублялись и идеологические разногласия на фоне воспитания в стране казахского национализма усилиями властей. Всё это создало условия для идеального шторма, пояснил собеседник Царьграда.
Им, конечно, воспользовались и внешние, и внутренние силы. Достаточно было поднести спичку в виде газовых протестов, чтобы всё это вспыхнуло. Вот всё и вспыхнуло. То есть атмосфера была, ситуация была - её просто сейчас подожгли и взорвали, - констатировал Мирзаян.

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