Неизбежность "взрыва" в Казахстане объяснил Мирзаян: "Достаточно было поднести спичку"

Неизбежность "взрыва" в Казахстане объяснил Геворг Мирзаян. Он обратил внимание, что в стране ещё до начала беспорядков сложились условия для идеального шторма: "Достаточно было поднести спичку".

Прошла неделя с момента начала вооружённого бунта в Казахстане, напомнил в эфире программы "Без цензуры" ведущий канала Царьград Никита Комаров.

Он обсудил эту тему с доцентом Финансового университета при Правительстве России Геворгом Мирзаяном.

Ведущий "Первого русского" обратил внимание, что данная республика казалась островком стабильности на постсоветском пространстве и в Средней Азии, но вдруг в кратчайшие сроки всё перевернулось - откуда-то вдруг появились вооружённые банды, начались погромы.

Эксперт выразил уверенность, что то ощущение мира и спокойствия, которым был окутан Казахстан, являлось лишь ширмой. За ней же скрывались колоссальные межклановые противоречия и разрывы в доходах.

Кроме того, усугублялись и идеологические разногласия на фоне воспитания в стране казахского национализма усилиями властей. Всё это создало условия для идеального шторма, пояснил собеседник Царьграда.