Неисправность военного бюджета: к чему может привести выход США из Договора по открытому небу

Вооружённые силы США не могут осуществлять в необходимом объёме ремонт и техническое обслуживание самолётов-разведчиков OC-135B, которые используются для полётов над Россией в рамках Договора по открытому небу (ДОН). Эта ситуация привела к тому, что в минувшем году американцам якобы пришлось отказаться от трети воздушных инспекций над российской территорией, пишет издание Defense News. Для приобретения новых летательных аппаратов Пентагону нужно $222 млн, но вопрос о выделении средств пока не решён. Эксперты полагают, что под предлогом отсутствия самолётов Вашингтон может выйти из ДОН. О последствиях такого шага со стороны США — в материале RT.

У Вооружённых сил США возникли проблемы с ремонтом и техобслуживанием разведывательных самолётов OC-135B, которые используются для полётов над территорией России в рамках Договора по открытому небу (ДОН). Об этом 3 июля сообщило американское издание Defense News, которое специализируется на оборонной тематике. В опубликованном заявлении депутата палаты представителей конгресса США от штата Небраска, бригадного генерала ВВС в отставке Дональда Бэйкона говорится, что техническое состояние всех трёх OC-135B, используемых при осуществлении полётов в рамках «Открытого неба», в настоящий момент крайне неудовлетворительное.

«Периодичность техобслуживания этих машин остаётся одной из худших в Военно-воздушных силах США. Нередко самолёты OC-135 ломаются на территории России, из-за чего мы сталкиваемся с неблагоприятными и неловкими ситуациями с участием российской стороны, которые происходят на её военных базах», — сказал политик.

Как пишет Defence News, администрация президента США Дональда Трампа уже направила в конгресс запрос о выделении $222 млн на приобретение двух новых разведывательных самолётов для «Открытого неба». Однако решение ещё не принято. Первоначально члены палаты представителей отказались включить пункт о средствах на новые разведчики в законопроект о военных расходах на 2019 год.

После этого на проблему с техническим состоянием OC-135B обратил внимание конгрессменов министр обороны США Джеймс Мэттис. Он написал члену комитета сената по Вооружёнными силам Дебре Фишер письмо, в котором сообщил, что из-за неудовлетворительного состояния самолётов-разведчиков в 2017 году ВВС Соединённых Штатов провели лишь 64% от запланированных полётов над российской территорией. Фишер смогла убедить сенаторов включить сумму на новые летательные аппараты для договора «Открытое небо» в законопроект. Теперь, как утверждают американские СМИ, это решение должны утвердить члены палаты представителей конгресса.

Авиабаза ВВС США Оффут

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Квоты на открытое небо

Договор по открытому небу был заключён представителями 23 стран в Хельсинки в 1992 году, вступил в силу в 2002 году. В соответствии с условиями соглашения его участники имеют право облететь любую часть территории страны на специальном разведывательном самолёте. При этом в документе подчёркивается, что прекращён подобный полёт может быть только по соображениям, связанным с его безопасностью, и сторона, принимающая инспекторов, не имеет права прекращать облёт, мотивируя это интересами национальной безопасности. В ДОН в настоящий момент входят 34 государства. Это Россия, США, Белоруссия, Украина, Турция, Великобритания, Грузия, большинство стран Евросоюза, Канада, Босния и Герцеговина.

При этом в рамках Договора по открытому небу действует так называемая система квот, которая устанавливает частоту воздушных инспекций над территорией государств — членов соглашения. Согласно этому принципу у США и группы в составе России и Белоруссии (эти две страны проходят по одним квотам) есть возможность осуществить по 42 полёта в год. У Германии, Канады, Франции, Великобритании, Италии, Турции и Украины есть право на 12 полётов. Самая малая квота — только на два полёта — у Португалии. При этом все квоты нельзя использовать для полётов только над одним государством. Так, Россия и Белоруссия не могут совершить более четырёх инспекций над США и двух над Турцией, а США — более восьми над Россией и Белоруссией.

Согласно условиям ДОН, самолёт, осуществляющий миссию наблюдения, не должен быть оснащён никаким вооружением. Фото- и видеокамеры в обязательном порядке проходят освидетельствование представителями стран — участников договора. Кроме того, на борту самолёта-инспектора всегда находятся представители той страны, над территорией которой проходит полёт.

Лётчики ВВС США готовятся к взлёту © Ints Kalnins

Reuters

С 2017 года Москва и Вашингтон стали выдвигать взаимные претензии, касающиеся соблюдения отдельных положений ДОН. В частности, Соединённые Штаты заявили, что РФ в 2014 году ограничила полёты над Калининградской областью дальностью 500 км. Российская сторона ответила, что интенсивные полёты над частью региона затрудняют нормальное функционирование гражданской авиации. Кроме того, США заявили, что отказ России в проведении наблюдательного полёта в 10-километровой зоне вдоль границ с Абхазией и Южной Осетией также нарушает Договор по открытому небу. Москва, в свою очередь, утверждает, что соблюдение буферной зоны в 10 км, над которой запрещены воздушные инспекции, вытекает из самих положений ДОН. Также российская сторона обвинила Вашингтон в проволочках при согласовании полётов над территориями Соединённых Штатов в Тихом океане.

В сентябре 2017 года США заявили, что планируют ввести дополнительные ограничения для российских инспекторов в рамках ДОН. Как было сказано в публикации The Wall Street Journal, США намерены установить максимальную дальность — не более 900 км — для полётов над Гавайями. Кроме того, российские самолёты-наблюдатели потеряли право пользоваться базами ВВС США Робинс в штате Джорджия и Эллсуорт в Южной Дакоте, которые ранее использовались для отдыха экипажей и дозаправки. В ответ на эти шаги МИД РФ объявил об отмене ночёвок американских экипажей на трёх российских аэродромах.

Деньги, спутники и ракеты



Член-корреспондент Академии военных наук, американист Сергей Судаков считает, что споры американских политиков вокруг ремонта и выделения новых средств на самолёты-разведчики стали следствием двух процессов, происходящих в настоящее время в конгрессе.

«Сейчас в парламенте США идёт торг по военному бюджету на 2019 год. В таких случаях Пентагон преследует одну стратегическую цель — выбить из конгрессменов побольше денег на военные нужды. Для этого идут в ходы самые разные средства, в том числе публикации в прессе о том, как остро нуждаются военные в улучшении того или иного компонента вооружений», — рассуждает Судаков в беседе с RT.

Он также добавил, что сейчас внутри Пентагона идёт противоборство сторонников развития ВВС и тех, кто считает, что приоритет надо отдать ракетным технологиям.

«Одни говорят, что ВВС нуждаются в глубокой модернизации и самолёты-разведчики не исключение. А вторые утверждают, что ракеты могут гораздо эффективнее решить те же задачи, что и авиация, только жизнью пилотов в этом случае рисковать не надо. И в этом плане вопрос о том, выделят ли $222 млн на новые самолёты, будет очень показательным. Он поможет понять, какая из «группировок» Минобороны США в данный момент сильнее», — отметил Судаков.

Как рассказал RT научный сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк, отсутствие у США исправных самолётов для полётов в рамках ДОН может послужить формальным основанием для выхода Вашингтона из этого соглашения.

«Определённые политические круги в США могут быть не заинтересованы в существовании данного договора и торпедировать его, мотивируя это тем, что толку от него немного, а на закупку новых самолётов для выполнения соглашения нужны деньги. На самом деле $222 млн для военной авиации не очень-то и большая сумма, но если у части американской элиты будет желание разорвать договор, то могут использовать и этот предлог», — считает эксперт.

Запуск секретного спутника-разведчика © Spacex

globallookpress.com

Судаков также уверен, что руководство Соединённых Штатов в принципе не заинтересовано в сохранении членства страны в ДОН.

«Этот документ перестал быть выгодным Вашингтону. Его система была актуальна 20 лет назад. А теперь спутниковые технологии позволяют определить местонахождение любого объекта на территории потенциального противника с высокой точностью. Поэтому американцам больше не нужна эта программа, которая к тому же требует новых финансовых вложений», — сказал специалист.

По его словам, Россия готова к возможному выходу США из Договора об открытом небе.

«Мы также имеем достаточно мощную спутниковую группировку, которая наблюдает за американской территорией. И мы уже давно не используем данные, получаемые нами от «Открытого неба», в качестве основного источника информации для воздушной разведки. Для нас это, так же как и для американцев, лишь дополнительные сведения. ДОН превратился в атавизм и в некий военно-дипломатический жест доброй воли», — заключил специалист.

В свою очередь, Батюк считает, что возможный отказ Соединённых Штатов от участия в ДОН может негативно повлиять на общемировую стабильность.