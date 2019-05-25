«Неимоверно опасный прецедент»: администрация Трампа намерена продать вооружения арабским странам в обход конгресса

Американские законодатели раскритиковали намерение администрации Дональда Трампа в обход конгресса провести 22 сделки на сумму более $8 млрд по продаже оружия Саудовской Аравии, ОАЭ и Иордании. Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Белый дом принял такое решение, поскольку президенту делегированы чрезвычайные полномочия, а поставки необходимы для «сдерживания агрессии Ирана». Однако конгрессмены не считают, что формулировки об угрозе со стороны Тегерана — достаточное основание для подобных действий. По мнению экспертов, Белый дом использует кризис в отношениях с исламской республикой как предлог для увеличения экспорта вооружений в регион. Аналитики указывают, что Трамп осложняет и без того непростые отношения с законодательной ветвью власти.

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение осуществить продажу вооружений Саудовской Аравии, Объединённым Арабским Эмиратам и Иордании более чем на $8 млрд без одобрения конгресса. Соответствующее заявление госсекретаря Майка Помпео распространил Госдеп США.

«Сегодня я принял решение в соответствии со ст. 36 Закона о контроле над экспортом вооружений и поручил (Государственному. — RT) департаменту незамедлительно завершить работу над официальным уведомлением о 22 запланированных поставках оружия в Иорданию, Объединённые Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию на общую сумму примерно $8,1 млрд в целях сдерживания агрессии Ирана и создания у партнёров потенциала для самообороны. Посредством этих поставок будет оказана поддержка нашим союзникам, укреплена стабильность на Ближнем Востоке, а также предоставлена помощь этим странам в сдерживании и самообороне перед лицом Исламской Республики Иран», — говорится в заявлении Помпео.

Американский госсекретарь также подверг критике позицию конгресса, который, как утверждает Помпео, в течение многих месяцев задерживал реализацию этих сделок. По мнению дипломата, такое положение недопустимо, так как может лишь осложнить ситуацию в нестабильном регионе. Кроме того, отметил госсекретарь, задержка ранее согласованных поставок ставит под сомнение надёжность Вашингтона в качестве поставщика вооружений, «открывая возможности для противников США».

Оружие для союзников

По сообщению издания The Hill, ссылающегося на Агентство по сотрудничеству в области безопасности при Минобороны США, поставки, которые администрация Трампа намерена осуществить в обход конгресса для ОАЭ, включают 20 разведывательных беспилотников RQ-21A Blackjack и 331 ракету для противотанкового комплекса Javelin.

Пуск ПТУР Javelin

Reuters

© Lucas Jackson

Кроме того, США, по некоторым данным, намерены отправить ОАЭ 20 004 ракеты с лазерным наведением APKWS и провести подготовку военнослужащих Эмиратов силами американского Корпуса морской пехоты.

Что касается Саудовской Аравии, то раскрываются лишь намерения провести обслуживание, ремонт и поставку запчастей для ранее приобретённых американских летательных аппаратов, включая самолёты радиоэлектронной разведки RE-3A. Информации о том, какую технику и услуги США намерены предоставить Иордании, в открытом доступе нет.

Как отмечает Reuters, ранее в течение нескольких месяцев конгресс действительно блокировал одобрение поставок оружия Саудовской Аравии и ОАЭ из-за сообщений о применении этими странами американских вооружений против мирного населения в Йемене. Убийство журналиста Джамаля Хашукджи на территории саудовского консульства в Стамбуле в прошлом году также вызвало недовольство американских законодателей, заявивших о заморозке поставок вооружений и даже возможности введения санкций против Эр-Рияда.

В феврале 2019 года палата представителей конгресса США, а в марте сенат проголосовали за резолюцию, призывавшую прекратить военную поддержку саудовской коалиции в Йемене. Однако 17 апреля на документ наложил вето президент Дональд Трамп, заявив, что он представляет собой попытку ослабить его «конституционные полномочия».

Чрезвычайность под вопросом

В соответствии с упомянутым Майком Помпео Законом о контроле над экспортом вооружений 1976 года, все крупные сделки по продаже американского оружия должны получить одобрение конгресса, «если президент не заявляет в своём заключении о наличии чрезвычайной ситуации, требующей осуществления предлагаемого экспорта в интересах национальной безопасности США».

Последствия бомбардировок в Йемене

Reuters

© Khaled Abdullah

Заявление Помпео формально опубликовано на сайте Госдепа как «уведомление в свете чрезвычайной ситуации», что подчёркивает намерение администрации Трампа использовать для решения заявленного вопроса делегированные президенту чрезвычайные полномочия.

При этом «если президент в своём заключении заявляет о наличии чрезвычайной ситуации, требующей незамедлительного утверждения соглашения в интересах национальной безопасности США», то закон требует от главы государства «сопроводить данное заключение подробным обоснованием своего решения, содержащим описание чрезвычайных обстоятельств, которыми вызвана необходимость в немедленном издании предложения о заключении сделки, а также обзор затрагиваемых интересов национальной безопасности».

Реагируя на решение исполнительной власти, американские законодатели отметили, что в заявлении Помпео не хватает самого главного — понятного объяснения, какая чрезвычайная ситуация заставила президента не согласовывать поставки оружия с конгрессом.

«Пытаясь объяснить данный шаг, администрация даже не сообщила, на какой юридический механизм опирается. Она рассказала о злонамеренной деятельности Ирана, что продолжается уже многие годы, но при этом не сообщила, в чём же сейчас состоит чрезвычайная ситуация. И, что крайне важно, не разъяснила, каким образом поставка этих комплексов, на введение в эксплуатацию которых понадобится не один год, может принести пользу США или их союзникам и оттого требует столь поспешных мер», — цитирует сенатора-демократа Роберта Менедеса издание Defense News.

Другой сенатор-демократ Крис Мёрфи утверждает, что никакой чрезвычайной ситуации нет. По его мнению, Трамп просто пытается протолкнуть застрявшие в конгрессе сделки.

«Президент Трамп воспользовался этой лазейкой только потому, что знает, что конгресс сделку одобрит. Нет ничего «чрезвычайного», что могло бы оправдать продажу Саудовской Аравии бомб, которые та сбросит на Йемен. Это приведёт лишь к сохранению наблюдаемого там гуманитарного кризиса», — цитирует его Reuters.

Государственный лоббизм

Как заявил в интервью RT военный эксперт Александр Михайлов, американская администрация использует конфликт с Ираном, который она обостряет искусственно, для расширения продаж своих вооружений в регион. По мнению политолога, эти действия обусловлены интересами американского военно-промышленного комплекса.

Китай готов применить «сокрушительное оружие» против США в торговой войне «Трамп нагнетает обстановку в регионе, при этом отправляет туда вооружение производства американских корпораций», — подчеркнул в разговоре с RT Михайлов.

По словам эксперта, таким образом Соединённые Штаты убивают двух зайцев: с одной стороны, усиливают давление на Иран за счёт укрепления его региональных соперников, а с другой — извлекают из ситуации прямую денежную выгоду.

«Как человек с бизнес-мышлением, он рассчитывает на то, чтобы получить прибыль от функционирования своей оборонной машины, — подчёркивает эксперт. — Никакой другой логики дальше ожесточать ситуацию нет, но лоббизм — это и есть продвижение частных интересов за счёт государственных механизмов».

Как отмечает Reuters, наибольшую выгоду от решения американской президентской администрации ускорить продажу вооружений арабским странам получат крупнейшие корпорации американского оборонно-промышленного комплекса: Raytheon, Boeing, Lockheed Martin, General Electric. Также выгодоприобретателем, как отмечает агентство, оказывается американское подразделение французской корпорации Thales, которое сможет поставлять комплектующие для бомб с лазерным наведением Paveway IV. Британская BAE Systems и европейская Airbus, на чьи самолёты, экспортирующиеся в Саудовскую Аравию, должны устанавливаться эти бомбы, также в числе выигравших.

Как сообщал в марте 2019 года Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI), в 2014—2018 годах Саудовская Аравия была крупнейшим мировым импортёром вооружений, закупив за это время оружия на сумму $15,6 млрд у США, Великобритании, Франции, Испании и Германии. 68% всего саудовского импорта военной техники пришлось на США.

Саудовские военные в Йемене

Reuters

© Ali Owidha

За последние пять лет в списке десяти крупнейших мировых импортёров оружия почти половина — страны Ближнего Востока: помимо Саудовской Аравии, в списке лидеров по объёму закупок — Египет, ОАЭ и Ирак, а также одно арабское североафриканское государство — Алжир. При этом крупнейшим поставщиком для Абу-Даби и Багдада были Соединённые Штаты, для Каира — Франция, а для Алжира — Россия. В целом за последнюю пятилетку объёмы экспорта вооружений в регион выросли на 87%, отмечает SIPRI.

В свою очередь, американский журнал In These Times 20 мая привёл свою статистику. Основываясь на данных из открытых источников, журналисты подсчитали, что за последние десять лет США продали Саудовской Аравии вооружений на более чем $103 млрд. При этом от американского оружия в Йемене погибли не менее 434 человек, в основном гражданских.

«Один в поле воин»

Впрочем, американских законодателей беспокоит не только и не сколько судьба жителей Йемена. Как заявил сенатор Крис Мёрфи, решение ускорить продажу вооружений путём привлечения исключительных полномочий президента «создаёт неимоверно опасный прецедент, который позволит будущим президентам продавать оружие без одобрения конгресса».

Как отмечает CNN, решение Белого дома обойти конгресс в вопросах поставок оружия арабским странам не нашло поддержки и у многих сторонников Трампа из Республиканской партии, включая сенаторов Линдси Грэма и Рэнда Пола. Член комитета палаты представителей по международным делам республиканец Майк Маккол, в свою очередь, назвал решение Белого дома неудачным, призвав исполнительную власть согласовывать продажи вооружений с конгрессом.

Отметим, что Белый дом уже не первый раз использует чрезвычайные полномочия президента для того, чтобы обойти препятствия, которые создаёт законодательная ветвь власти. В феврале этого года Трамп объявил чрезвычайное положение, чтобы получить деньги на строительство «стены» на границе с Мексикой.

Манера Трампа решать ключевые вопросы в одиночку, зачастую игнорируя мнение законодателей, лишь обостряет и без того непростые отношения президента и конгресса, особенно его нижней палаты, где сейчас доминируют демократы, считают эксперты.

«Трамп вообще не обращает внимания на американскую систему сдержек и противовесов, — заявил в беседе с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. — Он считает, что всё, что он делает, или гениально, или конгениально».

По словам Александра Михайлова, Трамп «привык сражаться по принципу «один в поле воин», у него такая философия со времён работы в бизнесе». Поэтому, как считает эксперт, президент продолжит и дальше игнорировать мнение конгрессменов и сенаторов по важным для него вопросам.

«Политическая ситуация будет обостряться, — считает политолог. — С момента прихода Трампа в Белый дом в Соединённых Штатах продолжается ситуация двоевластия. Он не привык согласовывать свои действия с конгрессом и не собирается делать этого в дальнейшем. Более того, Трамп показывает избирателям, что держится в стороне от других, по-настоящему независим, в том числе от республиканцев».