Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Почему именно Италия: Тайна "странных смертей" раскрыта
Трудовая лихорадка: какие профессии могут оказаться невостребованными после окон...
Курам на смех! Студия легла после наивной речи украинского гостя!
Экс-депутат Рады предсказал Украине трагические последствия санкций против Минск...
Главная / Украина

Неграмотная политика приведет к росту зараженных коронавирусом на Украине

06 апреля 2020, 08:35  •  32 • Украина
Киев, 5 апреля. Украина находится под угрозой эпидемиологического взрыва из-за неграмотной политики властей против коронавируса. Такое мнение высказала украинский юрист Татьяна Монтян.
По ее словам, уже в ближайшем будущем некомпетентные действия политического руководства могут обернуться многочисленными жертвами.
«Понятно, что на Западной Украине будет <…>, думаю, даже трупы будут по улицам валяться. В Киеве будут пытаться как-то купировать, но в провинции будет адище», — заявила Монтян.
Юрист считает, что одной из причин нынешней нестабильной ситуации является несвоевременность мер. Кроме того, она обратила внимание на то, что из Европы вернулось большое количество соотечественников, которые усилили распространение коронавируса.
«У нас же тоже даже не начало. Все еще прет вверх, и тоже только начало начал. Карантин ввели поздно, я считаю. <…> А теперь все эти байки об обсервации и все такое – это уже как мертвому припарки», — отметила специалист.
Ранее экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш назвала принудительные меры соблюдения карантина бессмысленными и аморальными. По ее мнению, власти страны не смогут обеспечить реализацию мер против коронавируса, передает Федеральное агентство новостей.
На данный момент, на Украине зарегистрировано свыше 1,2 тысячи зараженных коронавирусной инфекцией. Пока медики вылечили только 25 пациентов, 32 человека стали жертвами эпидемии.
Автор: Валентин Иванов

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



32
Источник
Похожие новости
04 апреля 2020, 14:35
Экс-депутат Рады предсказал Украине трагические последствия санкций против Минска
05 апреля 2020, 06:35
Вместе с COVID-19 на Украину надвигается эпидемия безнаказанных убийств
05 апреля 2020, 06:35
«Это диверсия, а не карантин»: в Кривом Роге образовалась многотысячная очередь за пропусками на общественный транспорт
04 апреля 2020, 12:35
К 100-летию восстания чехословацкого корпуса в России Прага создаёт культ белочехов
05 апреля 2020, 16:35
Корнилов уверен, что запуганный извне Зеленский заключит союз с Порошенко
05 апреля 2020, 06:35
Всемирный банк требует от Украины разрешить покупку земли юрлицам
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 марта 2020, 07:35
Россия неизбежно вернёт Украину: Галичане в это начинают верить
04 апреля 2020, 03:35
Эпидемия в России вообще не похожа на европейский сценарий, но пик не пройден - ВОЗ
05 апреля 2020, 00:35
Плавучие инкубаторы смерти: США обрекают своих моряков, России приготовиться
03 апреля 2020, 08:35
Почему именно Италия: Тайна "странных смертей" раскрыта
05 апреля 2020, 11:35
Чистят от вируса ковры, а заодно взламывают НАТО: Русских вирусологов в ЕС "спалил" генерал
02 апреля 2020, 11:35
"Люди издевались над русскими", а теперь - наоборот: Рожин показал изнанку жизни в США
31 марта 2020, 09:35
Украинцы поставили бывшую империю на грань голода
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.