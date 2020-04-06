|
Неграмотная политика приведет к росту зараженных коронавирусом на Украине
06 апреля 2020, 08:35 • 32 • Украина
Киев, 5 апреля. Украина находится под угрозой эпидемиологического взрыва из-за неграмотной политики властей против коронавируса. Такое мнение высказала украинский юрист Татьяна Монтян.
По ее словам, уже в ближайшем будущем некомпетентные действия политического руководства могут обернуться многочисленными жертвами.
Юрист считает, что одной из причин нынешней нестабильной ситуации является несвоевременность мер. Кроме того, она обратила внимание на то, что из Европы вернулось большое количество соотечественников, которые усилили распространение коронавируса.
Ранее экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш назвала принудительные меры соблюдения карантина бессмысленными и аморальными. По ее мнению, власти страны не смогут обеспечить реализацию мер против коронавируса, передает Федеральное агентство новостей.
На данный момент, на Украине зарегистрировано свыше 1,2 тысячи зараженных коронавирусной инфекцией. Пока медики вылечили только 25 пациентов, 32 человека стали жертвами эпидемии.
Автор: Валентин Иванов
Подпишитесь на нас
Загрузка...
32
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
30 марта 2020, 07:35
|
04 апреля 2020, 03:35
|
05 апреля 2020, 00:35
|
03 апреля 2020, 08:35
|
05 апреля 2020, 11:35
|
02 апреля 2020, 11:35
|
31 марта 2020, 09:35