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Негоже "разбрасываться поэтами": Об обиде Киева на "русского" Шевченко рассказал Примаков
29 марта 2021, 18:25 • 164 • Политика
Русский дом в Киеве в начале марта провёл чудесный поэтический конкурс, в самые "Шевченковские дни", - "День Шевченко", хорошего русско-украинского поэта и писателя. Об этом событии подробнее рассказал журналист Евгений Примаков, отметивший, что в Киеве очень обиделись на Москву.
Как считает Примаков, не дело "приватизировать" Шевченко по причинам политики, тем более что прозу он вообще в основном на русском языке писал, а также много поэзии по-русски.
"И вообще, с чего это нам разбрасываться поэтами и дарить их свидомым националистам-русофобам? То, что они ожидаемо обиделись - ну, на обиженных воду возят. Тут я ничуть не удивился. Давайте мы ещё на фасаде повесим портрет Шевченко, а ваши упоротые товарищи полезут его оттуда срывать? Будет ещё красивее", - написал Примаков в своём авторском Telegram-канале.
Между тем "турбо-патриоты" в России принялись, по словам Примакова, в экстазе тереться о свидомитов и курлыкать о зловредности "Дня Шевченко". Это такое мощнейшее расчехление, что, выйди эта публика без штанов к Лобному месту, и то не было бы так наглядно, добавил публицист.
"Патриотизм и турбо-патриотизм - это совсем разные вещи. Не перепутайте. А чтобы не перепутали: на счёт раз-два-три я жду вторую серию оскорблённого воя, так сразу их и узнаете, кто там да что. Что же касается самого, непосредственно, закрытия Русского дома, то Украинский культурный центр никто в Москве не закрывал, а то, что там сотрудники на работу ходить перестали, так то их, украинских Минфина и МИД, забота, не наша", - добавил Примаков.
По его словам, если у Москвы не будет культурного центра в Киеве, то он появится в других городах, необязательно тех же самых, где есть СБУ, ВСУ и СНБУ. Например, в Донбассе уже есть несколько.
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