Негостеприимная Европа: как пандемия коронавируса повлияла на миграционную политику ЕС

В ЕС серьёзно ужесточают миграционную политику на фоне распространения COVID-19, отмечают эксперты. Об этом свидетельствуют последние меры стран Евросоюза в отношении беженцев. В Греции закрыли на карантин миграционные лагеря и приостановили действие программ по переселению. Перестали принимать беженцев также Германия, Австрия, Венгрия, Бельгия и Нидерланды. По мнению аналитиков, такие меры по борьбе с пандемией были приняты Европейским союзом слишком поздно и на данном этапе не могут сильно повлиять на сложившуюся ситуацию.

В Греции закрыли на карантин миграционный центр в 40 километрах от Афин из-за выявления случая заражения коронавирусом. Об этом сообщило Министерство миграции и убежища страны.

«Полный санитарный карантин введён сегодня с утра на 14 дней в «старой структуре гостеприимства» в Малакасе. Это решение было принято после того, как в структуре был обнаружен случай инфицирования вирусом COVID-19. Заболел 53-летний афганец, который жил в доме структуры со своей семьёй», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Министр миграции и убежища Нотис Митаракис принял решение ввести категорический запрет на вход и выход из этой части центра — по периметру выставлены патрули полиции.

Напомним, в Малакасе несколько лет назад был построен центр приёма мигрантов на 2,5 тыс. человек. А с середины марта там начала работать «новая закрытая структура», в которой теперь размещают часть незаконно въехавших в страну после 1 марта 2020 года, когда Турция объявила об открытии границы с Европой. Этой категории лиц запрещается покидать территорию лагеря.

Несколько дней назад коронавирус был обнаружен и в центре приёма мигрантов и беженцев на греческом острове Эвбея. Подтверждены 23 случая заболевания.

Как отмечает международная независимая гуманитарная медицинская организация «Врачи без границ», в миграционных центрах на территории Греции отсутствуют условия для поддержания гигиены и есть высокая вероятность распространения инфекции.

Накануне члены Европарламента призвали принять меры по предотвращению распространения COVID-19 в греческих миграционных центрах. По словам представителей комитета Европарламента по гражданским свободам, положение дел с беженцами в Греции требует от Евросоюза скоординированных усилий, чтобы избежать вспышки коронавирусной инфекции COVID-19.

Напомним, на текущий момент Греция приостановила работу службы по предоставлению убежища. Информация об этом была размещена на сайте ведомства 13 марта. Отмечается, что такая мера предпринята в целях защиты общественного здоровья и ограничения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

Член общественной организации Team Humanity раздаёт защитные маски ручной работы мигрантам и беженцам в Греции, 28 марта 2020 года

AFP

© Manolis Lagoutaris

В свою очередь, в середине марта Берлин принял решение на временной основе запретить въезд и выезд из ФРГ лицам в рамках Дублинского регламента, который регулирует вопрос предоставления убежища в ЕС.

«В целях сдерживания пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и недопущения дальнейшей цепной передачи инфекции в пределах ЕС Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев получило указание временно приостановить въезд и выезд из Германии лиц в рамках Дублинского регламента. Настоящая директива вступает в силу немедленно», — говорится в сообщении на сайте Федерального ведомства по делам миграции и беженцев.

Отмечается также, что ряд других государств — членов ЕС уже приостановили «перемещения в рамках Дублинского регламента и отменили запланированные перевозки». В частности, перестали принимать беженцев Австрия, Венгрия, Бельгия и Нидерланды.

Напомним, ранее страны ЕС согласовали временное ограничение въезда на территорию Евросоюза из-за распространения коронавируса. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 17 марта во время пресс-конференции.

«Государства — члены ЕС активно поддержали эту инициативу, и теперь реализация данной меры зависит от них. Страны ЕС заявили, что займутся этим немедленно. Это хорошо, поскольку у нас должна быть единая позиция по вопросу внешних границ. Наше предложение было встречено с большим энтузиазмом», — сообщила глава ЕК.

Все эти шаги были предприняты в ответ на угрозу ещё большего распространения коронавируса, о пандемии которого 11 марта объявила Всемирная организация здравоохранения. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, заболевание подтверждено в общей сложности более чем у 1,25 млн человек в мире, свыше 68 тыс. инфицированных умерли. В Европе лидером по количеству инфицированных стала Испания (свыше 130 тыс. случаев), за ней следуют Италия (порядка 129 тыс. случаев), Германия (более 100 тыс.) и Франция (около 90 тыс.).

«Испытывают трудности»

По словам заведующего отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимира Швейцера, Евросоюз продолжает искать формы и методы борьбы с коронавирусной инфекцией. И ограничение миграции — это одна из мер по стабилизации обстановки внутри ЕС, отмечает эксперт.

«Миграционные потоки внутри Европы — это, по сути, плохо контролируемая масса людей, а часто и вовсе неконтролируемая. В рамках ЕС мобильность таких потоков крайне высока, поскольку этому способствует принцип открытых границ. И всё это совсем не состыковывается с основным механизмом борьбы с коронавирусом — социальным дистанцированием и локализацией очага заражения», — считает аналитик.

Флаги ЕС

Reuters

© Yves Herman

Швейцер подчёркивает, что в Европе поздно начали принимать меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, поэтому ужесточение условий миграции не способно в значительной степени повлиять на решение проблемы.

«Руководству ЕС не удаётся контролировать ситуацию. Брюссель и система здравоохранения Европы оказались не готовы к пандемии COVID-19. На сегодняшний день они не продвинулись ни в создании определённых условий для борьбы с коронавирусом, ни в превентивном медицинском обслуживании — у них с этим вообще очень плохо. Но ещё хуже обстоит ситуация с содержанием беженцев и риском распространения инфекции среди них», — заявил Швейцер.

По его мнению, особо высок риск тотального распространения коронавирусной инфекции среди мигрантов в странах Южной Европы. «Именно в этих государствах беженцы часто живут в антисанитарных условиях, что является благоприятнейшей средой для COVID-19. Другие причины — это недисциплинированность южан и плохая организация в миграционных структурах», — пояснил Швейцер.

В свою очередь, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко отметил, что, несмотря на закрытие границ, Еврокомиссия и страны ЕС «до сих пор испытывают трудности в управлении миграционными потоками».

«То же касается и регулирования пребывания мигрантов на территории Евросоюза. Кроме того, европейское сообщество испытывает трудности с финансированием в условиях пандемии, и это является дополнительным стимулом для отказа хотя бы на время от принятия беженцев», — констатировал эксперт.

При этом Оленченко прогнозирует, что ужесточение миграционной политики неминуемо приведёт к социальной напряжённости в европейском обществе.

«Отношения между мигрантами и коренным населением ухудшатся. Увеличение уровня безработицы в ЕС станет дополнительным фактором для этого. Поэтому после того, как Европа победит коронавирус, она столкнётся с другой проблемой, на решение которой у Брюсселя может уйти не меньше времени», — заключил аналитик.