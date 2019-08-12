Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Зона напряжения: как продвигается операция по освобождению Идлиба от террористов
Израиль спровоцирует войну? Иранский адмирал жестко ответил на планы Запада по П...
Анкара никогда не признает Крым российским. Эрдоган отплатил за С-400
Ковтун ПРЕДСКАЗАЛ дальнейшие действия Зеленского! Студия не может поверить!
Главная / Аналитика

Негласный карт-бланш на купирование турецкой поддержки боевиков в Идлибе?

12 августа 2019, 16:24  •  102 • Аналитика
Крайне положительным и обнадёживающим для большинства сирийских и российских военных экспертов, блогеров и обозревателей стало недавнее заявление компетентного военно-дипломатического источника в командовании САА о возобновлении наступательной операции на укрепрайоны формирований «Тахрир аш-Шам», так называемого «Национального фронта освобождения», «Джебхат Тахрир Сурия» и всем известной «Исламской партии Туркестана», развёрнутых в западных районах «идлибского гадюшника».




Тем не менее, присутствует в этом заявлении и весьма пикантная военно-политическая деталь, которая коренным образом отличает его от многочисленных предыдущих заявлений командования ВС Сирии о возобновлении боевых действий в «Большом Идлибе» в связи с несоблюдением вышеперечисленными исламистскими группировками обязательств, возложенных на них в рамках договорённостей о прекращении огня в идлибской зоне деэскалации.


Дипломатические средства мирного урегулирования ситуации в Идлибе исчерпаны


В частности, впервые за весь период проведения антитеррористической военной операции в мухафазах Идлиб, Алеппо, Хама и Латакия в тексте заявления сирийского военного командования о возобновлении боевых действий появляются строки с жесткой и полностью оправданной обвинительной патетикой в адрес Анкары в целом и Генштаба ВС Турции в частности. Так, в качестве ключевого аргумента в пользу продолжения «идлибской кампании» командование САА использовало неопровержимый факт полного отстранения Анкары от выполнения своей доли обязательств в рамках «сочинского соглашения», что на текущий момент выражается во всеобъемлющей военно-технической и оперативно-тактической поддержке идлибских военизированных формирований (от огневой и информационной поддержки во время «артиллерийских дуэлей» и позиционных боев с САА до предоставления боекомплектов к ПТРК TOW-2B и стрелковому вооружению). И что ещё главнее, на одной лишь грозной риторике и «дипломатической пикировке» Дамаск на этот раз останавливаться не стал.

В то время как в ночь на 7 августа штурмовые подразделения правительственных сил Сирии выдвинулись в направлении городов Кафр-Зита и Латамина, одновременно освободив от боевиков «умеренной оппозиции» небольшие населённые пункты Арбейн и Зака, развёрнутые в окрестностях долины Эль-Габ артиллерийские батареи САА нанесли точечные удары по стратегически важным опорным пунктам формирований «Тахрир Сурия» и «Тахрир аш-Шам», развёрнутым в непосредственной близости от турецкого наблюдательного пункта №10 (близ н.п. Завие, на господствующих высотах южнее хребта Джебель-Туркман). Данная информация была детально отражена в тактической онлайн-карте syria.liveuamap.com. Именно эти объекты принимают непосредственное участие в насыщении боевиков новыми арсеналами, доставляемыми посредством военизированных конвоев регулярной турецкой армии, прибывающих в район наблюдательного пункта №10 под «маской» осуществления ротации турецких военнослужащих.

Логично предположить, что без соответствующего одобрения со стороны Москвы командование САА вряд ли решилось бы на реализацию столь серьёзной военной акции, целиком и полностью ломающей представления турецкой «верхушки» о территориальной принадлежности северных районов САР. Вероятно, период бесцельных и абсурдных пресмыкательств перед Анкарой, тщательно скрываемых за ширмой «сочинских договорённостей» и «астанинского процесса», медленно, но уверенно уходит в прошлое, освобождая незыблемую нишу для реализации геостратегических интересов Кремля в переднеазиатском регионе.

Да и что уж здесь говорить, когда практически все пункты контракта на поставку турецкой стороне 4-х зенитно-ракетных дивизионов С-400 «Триумф» выполнены, а российская казна получила желаемые 2,5 млрд. долларов. Ведь именно эта «каверзная» сделка являлась для Москвы едва ли не единственным сдерживающим фактором от более жесткой и прагматичной политики в отношении Турции.
Евгений Даманцев

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



102
Источник
Похожие новости
12 августа 2019, 09:54
Полигон в Архангельской области. Что могло взорваться в Неноксе?
10 августа 2019, 09:09
Финки. От умельцев-кустарей от массового производства
09 августа 2019, 07:09
Беспорядки в Гонконге. Применит ли Китай армию и что будет делать Запад
09 августа 2019, 20:09
Калмыцкая степь. Есть ли жизнь без Волги?
12 августа 2019, 09:54
Американская стратегия противовеса с китайскими особенностями
12 августа 2019, 16:24
Негласный карт-бланш на купирование турецкой поддержки боевиков в Идлибе?
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 августа 2019, 00:09
Погибшая в детсаду девочка жаловалась родителям на воспитателей
12 августа 2019, 03:09
«Массовое помешательство»: как в деле о гибели американского миллиардера Эпштейна наш...
12 августа 2019, 11:52
Ковтун ПРЕДСКАЗАЛ дальнейшие действия Зеленского! Студия не может поверить!
12 августа 2019, 00:09
Признаков переохлаждения нет: СК назвал причину смерти девочки в детсаду
12 августа 2019, 06:39
"Армия России пошла в атаку, гремят бои": Украинское издание впало в истери...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 августа 2019, 01:54
Крым - не русский. Эрдоган в ходе конференции с Зеленским сделал заявление
08 августа 2019, 14:54
Русский "Охотник" предвещает "конец эпохи беспилотников" - Sina
11 августа 2019, 14:24
Сбежавший с Украины депутат посоветовал Зеленскому не воевать с Россией
11 августа 2019, 01:24
Золотая афера «хозяев денег» близка к своему концу
08 августа 2019, 01:54
Дубль дня: Эрдоган назвал Крым украинским и… одёрнул Зеленского в речи против России
05 августа 2019, 18:24
В Германии прокомментировали слова Порошенко о Минских соглашениях
09 августа 2019, 00:39
"Троянский конь" пришёл в Россию через пожары, а после заберут ядерное оружие - эксперт
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.