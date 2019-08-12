Негласный карт-бланш на купирование турецкой поддержки боевиков в Идлибе? • 102 • Аналитика









Тем не менее, присутствует в этом заявлении и весьма пикантная военно-политическая деталь, которая коренным образом отличает его от многочисленных предыдущих заявлений командования ВС Сирии о возобновлении боевых действий в «Большом Идлибе» в связи с несоблюдением вышеперечисленными исламистскими группировками обязательств, возложенных на них в рамках договорённостей о прекращении огня в идлибской зоне деэскалации.



Дипломатические средства мирного урегулирования ситуации в Идлибе исчерпаны

В частности, впервые за весь период проведения антитеррористической военной операции в мухафазах Идлиб, Алеппо, Хама и Латакия в тексте заявления сирийского военного командования о возобновлении боевых действий появляются строки с жесткой и полностью оправданной обвинительной патетикой в адрес Анкары в целом и Генштаба ВС Турции в частности. Так, в качестве ключевого аргумента в пользу продолжения «идлибской кампании» командование САА использовало неопровержимый факт полного отстранения Анкары от выполнения своей доли обязательств в рамках «сочинского соглашения», что на текущий момент выражается во всеобъемлющей военно-технической и оперативно-тактической поддержке идлибских военизированных формирований (от огневой и информационной поддержки во время «артиллерийских дуэлей» и позиционных боев с САА до предоставления боекомплектов к ПТРК TOW-2B и стрелковому вооружению). И что ещё главнее, на одной лишь грозной риторике и «дипломатической пикировке» Дамаск на этот раз останавливаться не стал.



В то время как в ночь на 7 августа штурмовые подразделения правительственных сил Сирии выдвинулись в направлении городов Кафр-Зита и Латамина, одновременно освободив от боевиков «умеренной оппозиции» небольшие населённые пункты Арбейн и Зака, развёрнутые в окрестностях долины Эль-Габ артиллерийские батареи САА нанесли точечные удары по стратегически важным опорным пунктам формирований «Тахрир Сурия» и «Тахрир аш-Шам», развёрнутым в непосредственной близости от турецкого наблюдательного пункта №10 (близ н.п. Завие, на господствующих высотах южнее хребта Джебель-Туркман). Данная информация была детально отражена в тактической онлайн-карте syria.liveuamap.com. Именно эти объекты принимают непосредственное участие в насыщении боевиков новыми арсеналами, доставляемыми посредством военизированных конвоев регулярной турецкой армии, прибывающих в район наблюдательного пункта №10 под «маской» осуществления ротации турецких военнослужащих.



Логично предположить, что без соответствующего одобрения со стороны Москвы командование САА вряд ли решилось бы на реализацию столь серьёзной военной акции, целиком и полностью ломающей представления турецкой «верхушки» о территориальной принадлежности северных районов САР. Вероятно, период бесцельных и абсурдных пресмыкательств перед Анкарой, тщательно скрываемых за ширмой «сочинских договорённостей» и «астанинского процесса», медленно, но уверенно уходит в прошлое, освобождая незыблемую нишу для реализации геостратегических интересов Кремля в переднеазиатском регионе.



Да и что уж здесь говорить, когда практически все пункты контракта на поставку турецкой стороне 4-х зенитно-ракетных дивизионов С-400 «Триумф» выполнены, а российская казна получила желаемые 2,5 млрд. долларов. Ведь именно эта «каверзная» сделка являлась для Москвы едва ли не единственным сдерживающим фактором от более жесткой и прагматичной политики в отношении Турции. Крайне положительным и обнадёживающим для большинства сирийских и российских военных экспертов, блогеров и обозревателей стало недавнее заявление компетентного военно-дипломатического источника в командовании САА о возобновлении наступательной операции на укрепрайоны формирований «Тахрир аш-Шам», так называемого «Национального фронта освобождения», «Джебхат Тахрир Сурия» и всем известной «Исламской партии Туркестана», развёрнутых в западных районах «идлибского гадюшника».Тем не менее, присутствует в этом заявлении и весьма пикантная военно-политическая деталь, которая коренным образом отличает его от многочисленных предыдущих заявлений командования ВС Сирии о возобновлении боевых действий в «Большом Идлибе» в связи с несоблюдением вышеперечисленными исламистскими группировками обязательств, возложенных на них в рамках договорённостей о прекращении огня в идлибской зоне деэскалации.В частности, впервые за весь период проведения антитеррористической военной операции в мухафазах Идлиб, Алеппо, Хама и Латакия в тексте заявления сирийского военного командования о возобновлении боевых действий появляются строки с жесткой и полностью оправданной обвинительной патетикой в адрес Анкары в целом и Генштаба ВС Турции в частности. Так, в качестве ключевого аргумента в пользу продолжения «идлибской кампании» командование САА использовало неопровержимый факт полного отстранения Анкары от выполнения своей доли обязательств в рамках «сочинского соглашения», что на текущий момент выражается во всеобъемлющей военно-технической и оперативно-тактической поддержке идлибских военизированных формирований (от огневой и информационной поддержки во время «артиллерийских дуэлей» и позиционных боев с САА до предоставления боекомплектов к ПТРК TOW-2B и стрелковому вооружению). И что ещё главнее, на одной лишь грозной риторике и «дипломатической пикировке» Дамаск на этот раз останавливаться не стал.В то время как в ночь на 7 августа штурмовые подразделения правительственных сил Сирии выдвинулись в направлении городов Кафр-Зита и Латамина, одновременно освободив от боевиков «умеренной оппозиции» небольшие населённые пункты Арбейн и Зака, развёрнутые в окрестностях долины Эль-Габ артиллерийские батареи САА нанесли точечные удары по стратегически важным опорным пунктам формирований «Тахрир Сурия» и «Тахрир аш-Шам», развёрнутым в непосредственной близости от турецкого наблюдательного пункта №10 (близ н.п. Завие, на господствующих высотах южнее хребта Джебель-Туркман). Данная информация была детально отражена в тактической онлайн-карте syria.liveuamap.com. Именно эти объекты принимают непосредственное участие в насыщении боевиков новыми арсеналами, доставляемыми посредством военизированных конвоев регулярной турецкой армии, прибывающих в район наблюдательного пункта №10 под «маской» осуществления ротации турецких военнослужащих.Логично предположить, что без соответствующего одобрения со стороны Москвы командование САА вряд ли решилось бы на реализацию столь серьёзной военной акции, целиком и полностью ломающей представления турецкой «верхушки» о территориальной принадлежности северных районов САР. Вероятно, период бесцельных и абсурдных пресмыкательств перед Анкарой, тщательно скрываемых за ширмой «сочинских договорённостей» и «астанинского процесса», медленно, но уверенно уходит в прошлое, освобождая незыблемую нишу для реализации геостратегических интересов Кремля в переднеазиатском регионе.Да и что уж здесь говорить, когда практически все пункты контракта на поставку турецкой стороне 4-х зенитно-ракетных дивизионов С-400 «Триумф» выполнены, а российская казна получила желаемые 2,5 млрд. долларов. Ведь именно эта «каверзная» сделка являлась для Москвы едва ли не единственным сдерживающим фактором от более жесткой и прагматичной политики в отношении Турции. Евгений Даманцев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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