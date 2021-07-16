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Негласная работа Вашингтона раскрыта: "Есть указание, чтобы оружие попало в Сирию"
16 июля 2021, 22:35 • 105 • Политика
В Сети опубликовали список контрагентов, у которых Вашингтон намерен закупить оружие.
Официальный представитель МИД России Мария Захарвоа одним словом отреагировала на появление перечня оружейных поставщиков Вашингтона
"Сильно", - лаконично написала она.
Речь идет о появившемся в интернете перечне оружейных контрагентов США. Сообщается, что Вашингтон заказал оружия почти на три миллиарда долларов для его дальнейшей передачи боевикам.
При это особо отмечено, что часть оружия будет поставлена в Сирию.
"Американцы продолжают снабжать террористов?" – задается вопросом автор телеграм-канала "Дипломатический источник".
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