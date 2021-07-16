Негласная работа Вашингтона раскрыта: "Есть указание, чтобы оружие попало в Сирию"

В Сети опубликовали список контрагентов, у которых Вашингтон намерен закупить оружие.

Официальный представитель МИД России Мария Захарвоа одним словом отреагировала на появление перечня оружейных поставщиков Вашингтона

"Сильно", - лаконично написала она.

Речь идет о появившемся в интернете перечне оружейных контрагентов США. Сообщается, что Вашингтон заказал оружия почти на три миллиарда долларов для его дальнейшей передачи боевикам.

При это особо отмечено, что часть оружия будет поставлена в Сирию.

"Американцы продолжают снабжать террористов?" – задается вопросом автор телеграм-канала "Дипломатический источник".