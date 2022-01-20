Негде поспать и согреться: Остров Готланд не принял шведских военных

Швеция перебросила несколько дополнительных подразделений на Готланд, только вот остров не принял военных. Людям негде поспать и согреться, ситуация катастрофическая.

Ранее издание Aftonbladet со ссылкой на Минобороны Швеции сообщило о переброске боевых бронированных машин и военных на остров Готланд. Причиной названа "деятельность России в регионе". В ряде шведских СМИ для обоснования усиления контингента на острове использовалась формулировка "из-за возросшей угрозы от России".

Оказалось, что остров просто не способен принять солдат. Им элементарно негде поспать и согреться. Военная инфраструктура в упадке. Военные казармы обветшали, что неудивительно, ведь они были построены почти век назад. Коммуникации не обслуживались годами. В 2016 году была предпринята попытка их восстановить. Для размещения 150 военных остров подходит, но разместить там 300-400 человек в погонах невозможно.

В шведском генеральном штабе решили временно разместить людей в палатках. "Военно-полевые" условия гарантированы. Впрочем, палатки пообещали отапливать. Электричество обеспечат за счёт дизельных генераторов. И это в стране, где несколько месяцев назад решили расширить и на армию программу "декарбонизации", то есть отказа от углеводородного топлива. Впрочем, реализовать программу не успели.

Есть проблемы и с линиями связи. Те, что имеются, настолько устарели, что военные предрекают перехват информации, а развёртывание новых линий - дело небыстрое, пишет "Военное обозрение" со ссылкой на шведские СМИ.