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Негде поспать и согреться: Остров Готланд не принял шведских военных

20 января 2022, 01:35  •  120 • Политика
Швеция перебросила несколько дополнительных подразделений на Готланд, только вот остров не принял военных. Людям негде поспать и согреться, ситуация катастрофическая.
Ранее издание Aftonbladet со ссылкой на Минобороны Швеции сообщило о переброске боевых бронированных машин и военных на остров Готланд. Причиной названа "деятельность России в регионе". В ряде шведских СМИ для обоснования усиления контингента на острове использовалась формулировка "из-за возросшей угрозы от России".
Оказалось, что остров просто не способен принять солдат. Им элементарно негде поспать и согреться. Военная инфраструктура в упадке. Военные казармы обветшали, что неудивительно, ведь они были построены почти век назад. Коммуникации не обслуживались годами. В 2016 году была предпринята попытка их восстановить. Для размещения 150 военных остров подходит, но разместить там 300-400 человек в погонах невозможно.
В шведском генеральном штабе решили временно разместить людей в палатках. "Военно-полевые" условия гарантированы. Впрочем, палатки пообещали отапливать. Электричество обеспечат за счёт дизельных генераторов. И это в стране, где несколько месяцев назад решили расширить и на армию программу "декарбонизации", то есть отказа от углеводородного топлива. Впрочем, реализовать программу не успели.
Есть проблемы и с линиями связи. Те, что имеются, настолько устарели, что военные предрекают перехват информации, а развёртывание новых линий - дело небыстрое, пишет "Военное обозрение" со ссылкой на шведские СМИ.

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