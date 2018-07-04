«Негативные последствия решений Вашингтона ощущают и в США»: Антонов о встрече Путина и Трампа и двусторонних отношениях

Встреча президентов России и США, которая состоится 16 июля в Хельсинки, будет способствовать развитию двусторонних отношений, а также решению мировых проблем. Об этом в эксклюзивном интервью RT заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Как полагает дипломат, лидеры обсудят общие угрозы и, возможно, смогут прийти к соглашению о создании группы по кибербезопасности. Кроме того, посол рассказал, как его принимают в США, и отметил, что в 2018 году Россию может посетить ещё одна американская делегация, помимо конгрессменов во главе с сенатором Шелби, которые уже провели ряд встреч с коллегами в Москве и Санкт-Петербурге.

— Первый вопрос касается столь очевидной темы в повестке дня, как предстоящая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Как высокопоставленный дипломат с большим опытом, считаете ли вы, что американский и российский лидеры найдут общий язык?

— Честно говоря, я немного разочарован тем, что вы решили начать наше интервью с этого вопроса. Я был уверен, что вы поздравите меня с победой нашей сборной в матче 1/8 финала чемпионата мира. Излишне даже говорить, что для России сейчас это главное событие. В воскресенье улицы Москвы были заполнены нашими болельщиками. Это была отличная, отличная игра, за которой, мы уверены, последуют новые успехи наших футболистов. К моему сожалению, сборная США…

— ... даже не прошла квалификацию.

— Верно. Но в нашем посольстве все болели за выход американской сборной в финальный этап чемпионата мира. Жаль, что у наших команд не было возможности встретиться на этом турнире, но я надеюсь, что она им представится в 2026 году — тогда матчи будут проходить в том числе в Вашингтоне.

Теперь уже серьёзно о предстоящем саммите с участием глав наших двух государств: разумеется, это будет очень важная встреча, все с нетерпением ждут этого события. Сейчас российско-американские отношения переживают не лучший период, и мне было ясно, что только так, при личной встрече и глядя друг другу в глаза, наши президенты смогут обсудить все вопросы, все раздражающие факторы во взаимодействии наших стран и начать диалог.

Устранить все препятствия на пути нашего сотрудничества не удастся, но, безусловно, будет определённый прогресс — как в наших двусторонних отношениях, так и в вопросах решения региональных и мировых проблем.

— Когда Трамп и Путин встречались, в объективы камер попадали кадры их общения в частном порядке, не во время официальной встречи. Какие вопросы, по вашему мнению, могли бы быть в центре внимания в те моменты?

— Мне кажется, наши лидеры — это нормальные люди, которые могут поговорить о том, что им интересно: например, обменяться шутками — не знаю, я ведь при этом не присутствовал. Уверен, что им хотелось бы установить друг с другом хорошие отношения. Как вам известно, ходят слухи, что в Хельсинки пройдёт встреча и тет-а-тет. Такая встреча способствует появлению между людьми взаимной расположенности, которая, я надеюсь, помогла бы урегулировать нерешённые вопросы между Соединёнными Штатами и Российской Федерацией.

— Ведущие американские СМИ заявляют, что Россия якобы вмешивалась в президентские выборы в США. В стране уверены, что Москва не только проводила хакерские атаки или пыталась влиять на исход голосования, но и постоянно вмешивается во все области политической жизни в США. Москва это, разумеется, отрицает. Что может сделать Россия, чтобы изменить сложившееся у американцев представление?

— Когда я слушал ваш вопрос, я улыбался — но лишь потому, что вспомнил шутки, которые ходят на эту тему в американской столице. О том, что даже та жара, от которой сейчас изнывает Вашингтон, — это дело рук Москвы. Как уже отмечал российский президент, мы оказались в заложниках у политической конкуренции в Вашингтоне и не занимались никаким вмешательством.

Слухи ходят самые разные. Вы только что говорили, что все в Соединённых Штатах уверены, что Россия вмешивалась в ход выборов. Но есть такая старая, очень старая пословица: «Из ста мышей одного тигра не сделаешь». Представим себе американский суд. Вот подсудимый, а вот обвинитель, который может заявить, что этот парень «с высокой степенью вероятности» кого-то убил. Будет ли вашему судье достаточно этих слов, чтобы отправить подсудимого на электрический стул, или нет? Уверен, никаких «высоких степеней вероятности» не хватит, чтобы можно было говорить о том, что тот или иной человек виновен, скажем, в убийстве.

Мы неоднократно предлагали нашим американским коллегам: «Представьте имеющиеся доказательства. Объясните нам, пожалуйста, какие у вас есть опасения. Давайте начнём реальный диалог.

Более того, возможно, сейчас самое время, чтобы США и Россия пришли к настоящему соглашению по этому вопросу?»

Реакция Соединённых Штатов была негативной. Убеждён, что наши президенты обсудят и эту тему, и надеюсь, что по крайней мере в результате предстоящей встречи будет создана группа по кибербезопасности.

— Как вам наверняка известно, в качестве одного из доказательств «российского вмешательства» Управление директора Национальной разведки США указало на канал RT, назвав нашу журналистскую деятельность работой в интересах российских властей. Что вы об этом думаете?

— Помню, вскоре после назначения на должность посла я дал интервью американской журналистке. В этой связи задавалось немало вопросов, но, к моему сожалению, в итоге осталось всего два — и два моих ответа. Вопрос первый: «Господин Антонов, вы ведь знаете, что ваша страна вмешалась в ход американских выборов?» Я ответил: «Нет, этому нет никаких доказательств». Вопрос второй: «Господин Антонов, вам ведь известно, что Сергей Кисляк — шпион?» Вот и всё, что я услышал от уважаемой американской журналистки.

— А что вы ощутили, когда американская журналистка назвала вашего предшественника шпионом?

— Честно говоря, меня очень разочаровало, что моих уважаемых американских коллег в то время совсем не интересовало, как нам совместно улучшить российско-американские отношения. Ведь Соединённые Штаты и Российская Федерация — постоянные члены Совета Безопасности ООН. На нас лежит особая ответственность за мир и безопасность. Все смотрят на нас, на то, каким образом мы будем выстраивать свою внешнюю политику. И я помню, что, когда по различным вопросам мы оказываемся в одной лодке, мир может спать спокойно.

— Вы говорили, что вашего предшественника в должности посла России в США Сергея Кисляка СМИ изображают шпионом и чуть ли не главой резидентуры в Вашингтоне. А как к вам относятся в американской столице?

— Во-первых, я высоко ценю работу, проведённую моим предшественником. Это умный, профессиональный дипломат. Мы с ним хорошие друзья, знакомы друг с другом уже больше 20, а то и 25 лет. Он сделал многое для улучшения российско-американских отношений. Не могу сказать, что в нынешнем очень плохом состоянии эти отношения оказались по его вине.

Разумеется, я ощутил в Вашингтоне нездоровую атмосферу. В начале своей деятельности я чувствовал, что многие официальные лица не хотят со мной встречаться и пожимать мне руку. Более того, мне открыто говорили: «Если я сегодня пожму вам руку, завтра меня уволят».

Сейчас у меня хорошие отношения с людьми в Госдепартаменте, в Белом доме, дружеские отношения со многими председателями неправительственных организаций и журналистами.

С какими проблемами я сталкиваюсь? Не хватает контактов с членами конгресса. Я старался улучшить отношения между нашими законодательными органами. Всего несколько дней назад я встречался с сенатором Ричардом Шелби, который сейчас находится в Москве.

Сенатор Ричард Шелби и посол США в России Джон Хантсман во время визита делегации конгресса США в РФ

Reuters

Надеюсь, после его визита мы встретимся вновь, и уверен, он расскажет о собственных впечатлениях. Особенно учитывая то, что он приехал в Россию в очень интересное время — опять же, не забывайте о чемпионате мира! Это замечательный месяц праздника для всех!

Я рассчитываю на новые встречи между представителями законодательной власти наших стран. Я знаю, что будет встреча в Берлине, и надеюсь, что в конце августа в Москву отправится ещё одна делегация (хотя заранее объявлять ничего не хочу). Я этим очень доволен. И жду ответного визита депутатов Госдумы в Вашингтон, — хотелось бы, чтобы они обсудили здесь вопросы нормализации российско-американских отношений.

— Ещё одно уточнение насчёт Кисляка. По сути, всё, в чём его обвиняют, — это то, что он встречался с людьми из команды будущего президента. Это нам преподносят как преступление. Как опытный дипломат, скажите, насколько такие встречи послов в порядке вещей — вне зависимости от того, о какой стране и о какой перемене руководства идёт речь? Я не прошу раскрывать профессиональные секреты. Это нормальная практика?

— Вам я могу спокойно раскрыть все секреты. Мне совершенно нечего скрывать. Прежде всего я считаю, что любой посол, любой дипломат обязан налаживать контакты со всеми. Не вижу ничего плохого во встречах, скажем, с членами Демократической или Республиканской партии. Разумеется, свою посольскую деятельность в другой стране важно начинать со встречи с представителями внешнеполитического ведомства этой страны (скажем, Госдепартамента или МИД). Некоторые американские послы в России, как мне известно, решали начать свою работу в Москве со встреч не с официальными лицами, а с оппозиционными фигурами — просто чтобы обозначить свои приоритеты.

— Есть ли у России возможности восстановить своё доброе имя в США юридическим путём — помимо заявлений МИД о том, что у российского правительства не было целей или какой-то программы по изменению итогов президентских выборов 2016 года в США?

— Опять же, увы, обсуждение этого вопроса отнимает у нас слишком много времени. В очередной раз подчеркну: ни к какому вмешательству мы отношения не имеем. Никаких доказательств и свидетельств не существует. И, как неоднократно отмечал господин Путин, в том числе общаясь с вашими журналистами, мы готовы обсудить эту проблему с нашими американскими коллегами. Хотелось бы понять, что именно их беспокоит, и рассеять их опасения, чтобы они больше не омрачали наши отношения.

— Кроме того, российских дипломатов выслали из США, назвав шпионами. Как эти обвинения сказываются на вашей возможности вести дипломатическую деятельность?

— Вы коснулись больной для меня темы. Я помню тот день, когда меня пригласили в Госдепартамент и высокопоставленный американский чиновник вручил мне дипломатическую ноту с именами 60 дипломатов, которые должны были покинуть страну.

Начистоту — попробую объяснить, кто в этом списке значился. Мой помощник, ответственный за протокольные мероприятия; человек, занимавшийся вопросами культуры; все мои дипломаты, которые занимались военно-политическими вопросами; люди, отвечавшие за сотрудничество в космической сфере.

Честно говоря, я до сих пор не могу оправиться от такого решения Соединённых Штатов и как посол не понимаю, почему США решили выслать 60 дипломатов без каких-либо доказательств нашей причастности к инциденту (с отравлением Скрипалей) в Солсбери. Почему, например, западноевропейские государства решили выслать по три-четыре дипломата, а Соединённые Штаты — 60!? Никакого объяснения я не нахожу.

Лично для меня это создаёт большую проблему, потому что я должен показывать и доказывать Москве, что эффективность работы нашего посольства при этом не снизится.

Они решили закрыть наше генконсульство в Сиэтле. Почему, по какой причине? В заявлении властей говорилось, что российские дипломаты могут при помощи мобильных телефонов получать информацию с американской военно-морской базы. Но при этом никого из сотрудников консульства не выдворили из США — им было разрешено перейти на работу в российское посольство, и все они теперь работают там, в консульском отделе. Опять же, между российским генконсульством в Сиэтле и событиями в Солсбери нет никакой связи. Зато теперь на Западном побережье США не осталось ни одного российского представительства.

Консульство РФ в Сиэтле

globallookpress.com

© Paul Christian Gordon

Честно говоря, мне кажется, что негативные последствия решений, принятых Вашингтоном, сказываются не только на Российской Федерации, но и на самих Соединённых Штатах. По моему глубокому убеждению, в хороших двусторонних отношениях заинтересованы обе наши страны.

Кстати, я разговаривал с послом США в Москве Джоном Хантсманом — он очень удручён ответными мерами России, которая приняла решение выдворить ряд американских дипломатов. В данной ситуации в проигрыше оказываются обе стороны.

И каждый раз, когда происходит ухудшение в отношениях между Россией и США или странами Западной Европы, страдают всегда дипломаты. За что?

— Несколько месяцев назад президент Путин в ходе публичного выступления продемонстрировал изображения нового российского оружия и заявил, что американские системы ПРО окажутся против него бессильны. Эта тема как-то фигурирует в повестке дня на ваших встречах в США?

— Нет. В настоящее время мы не касаемся этой темы, обсуждаем только раздражители в наших отношениях. Но я хотел бы подчеркнуть, что Российская Федерация не сторонник гонки вооружений. Мы много раз об этом говорили, об этом же неоднократно заявлял президент Путин. Даже представляя новые российские разработки в области вооружений, он недвусмысленно сказал, что Россия была бы рада пригласить США за стол переговоров. Нам давно пора вместе поискать решения для множества проблем и вопросов. Например, что нам делать с договорами о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, о ликвидации ракет средней и малой дальности и другими подобными соглашениями? Мне кажется, президенты России и США могли бы посвятить время обсуждению вопросов стратегического значения. А детали, конечно же, будут обсуждаться на уровне МИД и Минобороны.

— Во внешней политике нынешнего американского руководства мы, с одной стороны, видели встречу Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном, что было воспринято как дипломатический прогресс; а с другой стороны — выход США из соглашения по иранской ядерной программе. Подобная непредсказуемость Белого дома осложняет дипломатам работу с Соединёнными Штатами?

— Прежде всего я приветствую решение США начать процесс денуклеаризации на Корейском полуострове. Не будем забывать, что Северная Корея — наш сосед, а соседей, как говорится, не выбирают.

Конечно, для нас очень важно, что происходит на Дальнем Востоке, в непосредственной близости от российских границ. Мы бы хотели, чтобы на Корейском полуострове не было никакого ядерного оружия или средств его доставки и вообще любых видов оружия массового поражения.

Что же касается соглашения с Ираном, мы очень разочарованы действиями США. Мы считаем их шаг очень серьёзной ошибкой. Подорвать что-то легко, а вот создать нечто стоящее — очень сложно. Вспоминаю пословицу, которую слышал от одного японца: «Замок разрушить несложно, а чтобы построить новый, нужно три года».

Я понимаю, что у Соединённых Штатов могут быть какие-то опасения насчёт политики Тегерана, его программы разработки баллистических ракет, его политики на Ближнем Востоке. В то же время я считаю, что подрывать ядерную сделку недальновидно. Можно было бы параллельно с ней развивать второе, третье направление диалога, продолжая вести с Ираном консультации. Что касается Российской Федерации, мы придерживаемся прежней позиции относительно поддержки соглашения по иранской ядерной программе и сделаем всё от нас зависящее, чтобы оно работало.



— По каким пунктам Трампу и Путину важно сотрудничать прежде всего?

— Как я уже говорил, Соединённые Штаты — это сверхдержава и вместе с Российской Федерацией является постоянным членом Совбеза ООН… Нам нужно следить за ситуацией в мире. Если две сверхдержавы ссорятся, это означает нестабильность мира во всём мире.

Перед нами стоят общие проблемы и угрозы в сфере безопасности. Прежде всего это международный терроризм. Так, например, мы вместе боремся с терроризмом в Сирии. У нас, разумеется, есть разногласия, но в то же время, уверен, у нас по-прежнему есть возможность прийти к компромиссу и продолжать противостоять терроризму. А ситуация в Афганистане? Вместе мы можем там многого добиться в решении таких проблем, как наркоторговля и терроризм. Мы не заинтересованы в напряжённой ситуации в Европе. Нам бы хотелось ослабления напряжённости в отношениях между НАТО и Российской Федерацией.

Но в конечном итоге мы хотим от Соединённых Штатов лишь уважения наших национальных интересов. Если вы будете относиться к нам как к равному партнёру и поймёте, что говорить с нами можно не только с позиции силы, мы найдём решение любого вопроса. Надеюсь, в ближайшем будущем, пока я нахожусь в Вашингтоне, мы добьёмся значительных успехов в отношениях между нашими странами. Ведь даже учитывая плохое их состояние в настоящий момент, между людьми отношения у нас замечательные.

Не будем также забывать о культурных контактах. Когда я посещаю ваши концертные залы и вижу, как вы принимаете российских артистов… Это что-то особенное. При всём уважении к своей столице должен сказать, что такой атмосферы нет даже в Москве. Кроме того, мы сотрудничаем в космосе, в Арктике — мы можем работать вместе очень во многих сферах, было бы желание. Уверен, что наши президенты дадут мощный импульс идее о необходимости нормализации отношений между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами.

— Надеюсь, вы простите мне то, что я не упомянула о чемпионате мира в самом начале, но завершить интервью мне хотелось бы именно на этой ноте. Хочу поздравить вас не только с замечательной футбольной победой в воскресенье, но и с тем, насколько высокий уровень Россия показала в организации чемпионата. Какой совет, на ваш взгляд, президент Путин мог бы дать Трампу относительно подготовки к будущему проведению мундиаля?

— Следуйте нашему примеру. Мы готовы поделиться своим опытом. Пожалуйста! Надеюсь, мы будем поддерживать по этому вопросу тесный контакт. Уверен, ЧМ‑2026 будет просто замечательным и для Соединённых Штатов, и для всего мира. Кстати, в воскресенье после нашей победы многие послы позвонили мне, чтобы поздравить. В тот же день я побывал в университетском клубе на 16‑й улице в Вашингтоне. Так вот многие американцы смотрели матч по телевизору, болели за российскую сборную и поздравили меня, хотя поначалу, может быть, даже не знали, кто я такой. К слову о русофобии и отрицательном отношении американцев к России — ничего этого и в помине не было!