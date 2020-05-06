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Негативные последствия пенсионной реформы: что не смогли или не захотели учесть власти

06 мая 2020, 13:10  •  28 • Аналитика

Пенсионную реформу можно назвать одним из самых непопулярных решений президента Владимира Путина за все почти 20 лет его нахождения у власти. Благие намерения, которыми якобы руководствовалась власть, повышая пенсионный возраст, на практике привели лишь к множеству новых социальных проблем.




Необходимость повышения возраста выхода на пенсию власть пыталась оправдать не только финансовыми, но и демографическими соображениями. Мол, рождаемость в стране низкая, а от этого и работать скоро будет некому. Немолодым россиянам рисовали довольно радужные перспективы: потрудитесь на пять лет больше, зато больше будет и пенсия, дольше сможете поддерживать приемлемый уровень жизни. Но проекты проектами, а реальность оказалась совсем другой. Власть не смогла или не захотела учесть несколько важнейших обстоятельств.

По пунктам


Первое – низкая продолжительность жизни российских граждан, особенно мужского пола, ставит под вопрос само дожитие до пенсионного возраста, установленного в 65 лет. До этой отметки очень большая часть российских мужчин просто не доживает. А если и доживает, то это зачастую инвалиды по целому ряду заболеваний.

Второе – неготовность рынка труда к обеспечению рабочими местами большого количества лиц предпенсионного возраста. На «хороших» рабочих местах пожилые люди будут создавать конкуренцию молодым, а на тяжелой и неквалифицированной работе трудиться просто не смогут в силу физических особенностей. Как издевательство звучало предложение заменить пожилыми людьми гастарбайтеров: 65-летние подсобные рабочие на стройках – нарочно не придумаешь...

Третье – закономерное снижение уровня жизни пожилых людей. До последнего времени многие пожилые люди продолжали трудиться, получая и зарплату, и пенсию. Это позволяло им обладать относительно прожиточными деньгами и кое-как сводить концы с концами: скажем, заработная плата составляла, например, 15-20 тысяч рублей плюс даже 8-10 тысяч рублей пенсии. Скромно, но жить можно.

Четвертое – формирование целой прослойки пожилых людей, полностью лишенных средств к существованию. Речь идет о гражданах 60-70 лет, которым не хватает официального стажа для начисления «трудовой» пенсии в 60 и 65 лет соответственно, а рассчитывать они могут лишь на социальную пенсию.

Прежде социальная пенсия назначалась женщинам в 60 лет, мужчинам в 65 лет. Доработать до такого возраста еще как-то можно было, но теперь мужчинам без официального стажа придется трудиться до 70 лет. Фактически это означает, что пенсии большинство из них лишится вовсе, даже социальной, по причине недожития.

Пятое – косвенное влияние пенсионной реформы на демографию также негативное. В России во многих семьях родители молодых супругов, особенно бабушки, традиционно выполняли множество функций по уходу за маленькими детьми. Теперь бабушки, вынужденные работать и после 55 лет, ухаживать за детьми своих сыновей и дочерей не смогут. Последние, в свою очередь, понимая невозможность помощи со стороны родителей в уходе за детьми, еще трижды подумают, стоит ли обзаводиться потомством сейчас или подождать ещё лет 5-7, пока родители выйдут на пенсию. Но 5-7 лет – срок большой, в том числе и для показателей по здоровью.

Не удивительно, что большинством российского населения пенсионная реформа была воспринята негативно, с отторжением. Никакие рассуждения о необходимости пенсионной реформы не могут убедить пожилого человека 60 лет в том, что ему необходимо еще пять лет работать на заводе или стройке, не получая при этом заработанную за десятилетия трудовой деятельности пенсию.

Повышение пенсионного возраста на уровень средней продолжительности жизни мужчины, в сочетании с ничтожно малым размером пенсии (достойные пенсии получают лишь отдельные группы населения, речь не о них), дает и прямо обратный эффект в плане легализации трудовой деятельности: люди убеждаются, что до пенсии могут и не дожить. Соответственно, можно не платить обязательные взносы в ПФР, а эти деньги тратить на текущее проживание или копить на старость самостоятельно.

Но в российском обществе, с присущим ему патернализмом, необходимость самостоятельного накопления на старость воспринимается как «кидалово» со стороны государства. Тем самым, подрывается авторитет государственной власти, подтачивается сама социально-политическая система.

Так что же, опять не тот народ пошёл?.. Неправильный?.. Неумеющий оценивать ситуацию и вписываться в рынок?
Илья Полонский

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