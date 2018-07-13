«Негативно отразится на отношениях с США»: Трамп пригрозил Лондону отрицательными последствиями «мягкого» брексита

По прибытии в Великобританию президент США Дональд Трамп резко раскритиковал позицию Терезы Мэй по брекситу. Он заявил, что мягкий сценарий выхода страны из ЕС похоронит торговую сделку между Лондоном и Вашингтоном. Рабочий визит Трампа в Великобританию — его последняя остановка перед поездкой в Хельсинки на встречу с российским президентом Владимиром Путиным. Переговоры американского лидера и Мэй проходят на фоне серьёзного внутрибританского политического кризиса и массовых антитрамповских протестов. Не исключено, что во время пребывания в Лондоне президент США встретится с некоторыми оппонентами Мэй, в частности с экс-главой МИД Борисом Джонсоном. Британский премьер, как полагают эксперты, будет пытаться оказать давление на Трампа в контексте его переговоров с Путиным. Чего ждать от визита главы Соединённых Штатов в Великобританию, выяснял RT.

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй с супругами прибыли на ужин в честь главы Белого дома в Бленхеймском дворце в графстве Оксфордшир Reuters

Президент США Дональд Трамп находится с рабочим визитом в Великобритании. Там американский лидер проведёт три дня, а затем отправится в столицу Финляндии Хельсинки, где 16 июля состоится его встреча с российским президентом Владимиром Путиным.

С третьей попытки

Визит Трампа в Великобританию активно обсуждался с момента его избрания президентом США. Ещё в январе 2017-го премьер-министр Тереза Мэй передала ему приглашение от имени королевы Елизаветы II посетить страну с государственным визитом. Первоначально речь шла о второй половине 2017 года. Затем визит перенесли на февраль 2018-го — к открытию нового американского посольства в Лондоне, но Трамп так и не приехал. Нынешний визит носит статус рабочего, то есть рангом ниже, чем государственный.

В четверг от имени Терезы Мэй в честь главы Белого дома был дан ужин в Бленхеймском дворце в графстве Оксфордшир, на который пригласили представителей британского бизнеса.

Уже в начале визита президент США сделал ряд важных заявлений о двусторонних отношениях. Так, Трамп заметил, что Мэй не прислушалась к его совету и предпочла мягкий вариант брексита — без полного отказа от торговых и экономических соглашений.

«Я бы сделал это совсем по-другому. На самом деле я говорил Терезе Мэй, как это сделать, но она не согласилась, она не послушала меня. Я бы сказал, что она, вероятно, пошла противоположным путём», — заявил глава Соединённых Штатов в интервью британскому изданию The Sun.

Американский лидер раскритиковал курс, который избрал кабмин.

«Это не та сделка, о которой шла речь в ходе референдума. Я знаю, что у них было много отставок. Так что многим это не нравится», — отметил президент США.

По словам Трампа, такой вариант брексита сделает невозможным заключение соглашения о свободной торговле между Вашингтоном и Лондоном, которое президент США предлагал ранее. Американский лидер открыто заявил, что опубликованный 12 июля план британского правительства по отношениям с ЕС «отразится на торговле с Соединёнными Штатами, и, к сожалению, негативным образом».

Трамп также подчеркнул, что не намерен отказываться от налаживания контактов с Россией после того, как Лондон обвинил Москву в причастности к инцидентам в Солсбери и Эймсбери.

В пятницу американский президент в сопровождении британского премьера посетит показательные выступления военнослужащих Великобритании и США. Место их проведения не раскрывается, но британские СМИ выяснили, что в этот день введён запрет на полёты над Королевской военной академией в Сэндхерсте. Затем в Чекерсе — загородной резиденции премьер-министра Великобритании — Трамп и Мэй обсудят актуальные вопросы внешней политики, включая брексит и отношения с Россией.

Вечером в пятницу Дональд Трамп в компании супруги Меланьи планирует посетить Букингемский дворец и пообщаться с королевой Елизаветой II.

По завершении официальных встреч глава Белого дома отправится в Шотландию. Выходные семья американского лидера проведёт на принадлежащем президенту гольф-курорте «Трамп Тёрнберри».

«Поездка в Лондон обсуждается с января прошлого года, но по разным причинам срывалась. В большей степени это связано с протестами британской общественности, выступающей против визита Трампа, — отметила в интервью RT эксперт Российского совета по международным делам Кира Годованюк. — Визит Трампа очень важен для Лондона, чтобы продемонстрировать, что особые отношения между ними сохраняются. Это важный элемент британской внешней политики».

Трампу вход воспрещён

Впрочем, один обязательный пункт визита президента США в Великобританию в расписании Трампа отсутствует. Речь идёт о выступлении в парламенте. Ещё в прошлом году спикер палаты общин Джон Беркоу заявил, что американского лидера там не ждут.

Единственный Трамп, который появится в окрестностях Вестминстерского дворца, — надувной. Гигантскую фигуру, напоминающую американского президента в подгузнике, планируют поднять в этом районе в воздух противники политики Трампа. Мэрия Лондона дала разрешение на проведение акции.

Воздушный шар с изображением президента США Дональда Трампа в Лондоне © Isabel INFANTES

AFP

Градоначальник Садик Хан ранее неоднократно критиковал американского президента за его позицию по отношению к мигрантам и мусульманам. И теперь он дал добро на проведение манифестаций по всему городу. Уже в четверг тысячи людей протестовали против приезда Трампа в Великобританию, но самые массовые акции запланированы на пятницу.

Перспектива приезда Трампа взбудоражила представителей либеральных и левых организаций, правозащитников и мигрантов. Так, мэр городка Шеффилд уроженец Сомали Маджид Маджид, надев на голову сомбреро в знак солидарности с мексиканскими нелегалами, заявил, что американскому президенту запрещён въезд в его город.

I Magid Magid, Lord Mayor & first citizen of this city hereby declare that not only is Donald J Trump (@realDonaldTrump) a WASTEMAN, but he is also henceforth banned from the great city of Sheffield!



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