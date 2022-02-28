Нефтяные гиганты ЕС отреагировали на украинские события. И перешли к действиям. Так, компания British Petroleum объявила о планах продать долю в отечественной корпорации "Роснефть". Тем временем Норвежский нефтяной фонд решил заморозить вложения в экономику России.

Одна из крупнейших нефтяных компаний Великобритании British Petroleum объявила о планах продать долю в отечественной корпорации "Роснефть".

В распоряжении BP на протяжении почти десяти лет было практически 20% акций российской организации. Поводом к такому решению стала кампания Москвы по принуждению Киева к миру, как следует из пресс-релиза структуры.

Помимо этого, совет директоров "Роснефти" покинут руководитель британской компании Бернард Луни и некогда исполнительный директор корпорации Боб Дадли.

Тем временем норвежский премьер-министр Йонас Гар Стёре в беседе с журналистами озвучил намерение заморозить вложения Норвежского нефтяного фонда в экономику России из-за украинских событий.