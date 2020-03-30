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Нефтяной рай за копейки: Саудиты в борьбе с Россией поставят на колени… Африку

30 марта 2020, 05:35  •  41 • Политика
В США и Европе не стали закупать дешевую саудовскую нефть. Почему не состоялся "нефтяной рай за копейки" и почему жертвой "нефтяной войны" саудитов против России станет Африка, рассказал эксперт Станислав Митрахович.
Многие нефтеперерабатывающие заводы в Европе и США не слишком охотно покупают саудовскую нефть, несмотря на снижение цен на неё, пишет The Wall Street Journal. Почему же нефть из Саудовской Аравии стала никому не нужна и чем закончится эта нефтяная борьба на выживание?

Ситуация на рынке

Цены на нефть в мире упали до уровня 17-летней давности. А Саудовская Аравия предлагает скидку минимум на 8 долларов к рыночной цене на свою нефть. Из-за этого "чёрное золото" стало дешевле угля.

Почему не берут дешёвую нефть

Крушение цен на нефть парадоксальным образом наложилось на эпидемию коронавирусной инфекции в США и Европе. Из-за этого спрос на нефть резко снизился. В марте спад составил 10 миллионов баррелей в сутки, а в апреле спад может составить и вовсе 18-19 миллионов баррелей.
Изначально все пытались запастись дешёвой нефтью впрок, однако теперь её просто некуда девать. Все имеющиеся резервуары заполнены до отказа. А поскольку спрос резко упал, резервуары больше не опустошаются.

Кто пострадает больше всего

Через несколько месяцев у всех производителей начнутся проблемы, предрекает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. И больнее всего это ударит по самым слабым игрокам нефтяного рынка - странам Африки.
Мы увидим какие-то дикие картины сначала в Нигерии и Алжире, у слабых игроков, а потом всё это доберётся до тех, кто затеял эту войну на уничтожение, - считает он.
Также под ударом - Мексика и Венесуэла, считает эксперт.
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