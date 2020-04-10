Нефтяная война входит в решающую стадию: Эксперты поделились прогнозами по сделке ОПЕК+

Президент России Владимир Путин провёл переговоры с главой США Дональдом Трампом и королём Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Центральной темой трёхстороннего диалога стала ситуация на рынке нефти и соглашение по регулированию добычи, которое позволит стабилизировать цены на чёрное золото.

9 апреля прошли переговоры ОПЕК+, в рамках которых были определены параметры сокращения добычи. Согласно предварительным данным, речь идёт о снижении до 10 миллионов баррелей в сутки в мае-июне, до 8 миллионов - в июле-декабре.

Россия и Саудовская Аравия должны сократить суточную добычу до 8,8 миллиона баррелей в мае-июне 2020 года. Дискуссия продолжится на встрече министров энергетики стран G20, от которых в ОПЕК+ ожидают сокращения добычи на пять миллионов баррелей в сутки.

"Подтверждён настрой на координацию действий по стабилизации ситуации в глобальной торговле нефтью и минимизации негативного влияния волатильности нефтяных котировок на мировую экономику", - заявили в Кремле.

Впрочем, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков сомневается в том, что соглашение будет подписано. Его позицию подкрепляет поведение представителей Мексики, которые покинули переговоры ОПЕК+.

Эксперт считает состоявшуюся дискуссию первым шагом в диалоге между Москвой и Эр-Риядом. Очень важно понимать, какую позицию занимают США в переговорах по урегулированию нефтяной войны.

"Если США не участвуют, то Россия будет трактовать эти события как отказ от глобальной сделки. Мы выходили на эти переговоры с условием, что будет расширено количество участников сделки. Пока не будет понятна позиция США по поводу участия в сделке, мы не можем подвести итоги российско-саудовских переговоров", - заявил он РИА ФАН.

Юшков оценивает текущий переизбыток на рынке в 15-20 миллионов баррелей, что вредит всем нефтедобывающим странам. Когда заполнятся хранилища, придётся останавливать добычу, что спровоцирует кризис.

Москва выступает за скоординированные усилия по сокращению добычи нефти. При этом российская сторона выражала готовность снизить объёмы на 1,6 миллиона баррелей в сутки.

Как объяснил Ura.ru эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ), кандидат экономических наук Михаил Беляев, сложившаяся ситуация показала бесперспективность ценовых войн. Сейчас стороны немного протрезвели от потерь, что позволит принять взвешенную альтернативу.

"В результате после потерь всё равно выходим на необходимость консенсуса, и он достигается с помощью того, что страны идут на уступки друг другу, чтобы сойтись в определённой точке", - уверен эксперт.

Фактор неизвестности связан и с позицией США. Как заявил телеканалу "360" заявил главред издания BNE-Intellinews Бен Эйрис, даже заключения временного соглашения сроком на три месяца уже будет достаточно, чтобы переломить ситуацию на сырьевом рынке.

Многое зависит от отношений стран друг с другом. Главный вопрос заключается в том, согласятся ли США на сокращение добычи нефти. При этом не стоит забывать и о влиянии на экономику пандемии коронавируса.

Кроме того, в Штатах обанкротился крупный игрок на рынке сланцевой нефти. Учитывая, что грядут выборы, президент США Дональд Трамп сейчас не будет сосредоточен на дешёвой нефти, ибо его больше волнует безработица.

Впрочем, Эйрис сомневается в том, что Вашингтон согласится на долгосрочную сделку. Но вариант на три месяца может устроить Белый дом, позволив выиграть время и решить насущные проблемы.