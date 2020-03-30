Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Коронавирус выдадут глаза: Американские врачи сделали предупреждение
Кара с небес: У Пашинского рак поджелудочной, у Геращенко цирроз печени, у Порош...
Обратный отсчёт: тысячи российских туристов в Таиланде могут столкнуться с пробл...
Эту страну не спасти. В Киеве украли тесты на коронавирус, прибывшие из КНР
Главная / В мире

Нефтяная война России и Саудовской Аравии доведёт до выживания по Дарвину всех игроков ОПЕК - Bloomberg

30 марта 2020, 17:35  •  126 • В мире
Саудовская Аравия опровергла сообщения о переговорах с Россией по поводу цен на нефть. Как пишет Bloomberg, ни одна из стран не собирается уступать, в итоге игрокам ОПЕК, несмотря на все протесты, придётся выживать по принципу естественного отбора.
Россия и Саудовская Аравия намерены продолжать нефтяную войну за установление цен на "чёрное золото", пишет Bloomberg. Так, Эр-Рияд опроверг сообщения о том, что с Москвой велись переговоры на эту тему, подтвердив, что придерживается прежней позиции.
"Между министрами энергетики Саудовской Аравии и России не было контактов по поводу увеличения числа стран в сделке ОПЕК+ или обсуждения совместного соглашения по балансировке цен на нефтяных рынках", — говорится в заявлении саудовского Минэнерго.
Издание отмечает, что Саудовская Аравия и Россия готовы воевать "вдолгую", несмотря на протесты членов ОПЕК. Последним же в этой ситуации остаётся только выживать по принципу Дарвина - останется на рынке сильнейший.
"Как союзники, так и противники двух стран, включая американские сланцевые нефтяные компании, могут быть вытеснены с рынка", — говорится в статье.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео призвал Саудовскую Аравию "успокоить" мировые финансовые и энергетические рынки.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



126
Источник
Похожие новости
30 марта 2020, 13:35
Коронавирус выдадут глаза: Американские врачи сделали предупреждение
30 марта 2020, 01:35
Юг Италии на грани бунта
30 марта 2020, 01:35
Почему Европа не справляется с коронавирусом
30 марта 2020, 00:35
Спасать живых от коронавируса в США пошли даже патологоанатомы. С медперсоналом, как с мусором - медик из Нью-Йорка
30 марта 2020, 01:30
«Надеялись, что ситуация разрешится сама»: с какими трудностями столкнулись США из-за эпидемии коронавируса
30 марта 2020, 11:35
Будет как после теракта 11 сентября: Нью-Йорк готовится к большому количеству смертей - медик Роджерс
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 марта 2020, 14:35
Недалеко и до бунта: уровень недовольства властями в Украине бьет все рекорды
26 марта 2020, 10:35
Путин мягко постелил, но кое-кому спать будет жёстко
25 марта 2020, 22:35
Польша: "Россия помогла Италии? Лучше бы никто не помогал!" (Аня Сочина)
30 марта 2020, 13:35
Коронавирус выдадут глаза: Американские врачи сделали предупреждение
30 марта 2020, 01:35
Юг Италии на грани бунта
25 марта 2020, 09:35
Одним вопросом по МН17 президента США можно было заставить крутиться как ужа на сковородке - техэксперт Антипов
27 марта 2020, 03:35
Шокин: «Если люди узнают правду о майдане, у многих просто не выдержит сердце»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.