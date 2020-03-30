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Нефтяная война России и Саудовской Аравии доведёт до выживания по Дарвину всех игроков ОПЕК - Bloomberg
30 марта 2020, 17:35 • 126 • В мире
Саудовская Аравия опровергла сообщения о переговорах с Россией по поводу цен на нефть. Как пишет Bloomberg, ни одна из стран не собирается уступать, в итоге игрокам ОПЕК, несмотря на все протесты, придётся выживать по принципу естественного отбора.
Россия и Саудовская Аравия намерены продолжать нефтяную войну за установление цен на "чёрное золото", пишет Bloomberg. Так, Эр-Рияд опроверг сообщения о том, что с Москвой велись переговоры на эту тему, подтвердив, что придерживается прежней позиции.
"Между министрами энергетики Саудовской Аравии и России не было контактов по поводу увеличения числа стран в сделке ОПЕК+ или обсуждения совместного соглашения по балансировке цен на нефтяных рынках", — говорится в заявлении саудовского Минэнерго.
Издание отмечает, что Саудовская Аравия и Россия готовы воевать "вдолгую", несмотря на протесты членов ОПЕК. Последним же в этой ситуации остаётся только выживать по принципу Дарвина - останется на рынке сильнейший.
"Как союзники, так и противники двух стран, включая американские сланцевые нефтяные компании, могут быть вытеснены с рынка", — говорится в статье.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео призвал Саудовскую Аравию "успокоить" мировые финансовые и энергетические рынки.
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