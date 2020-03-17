Нефтяная война, пандемия и Великая депрессия 2.0 • 59 • Война

Виновники мирового кризиса скрывают, что первопричина системного кризиса – это спекулятивный, паразитический капитализм. Делание денег из денег. Господство общества потребления, истребления и самоуничтожения, которое пожирает нашу зелёную планету, и вызвало биосферный кризис. Общество «золотого тельца», где цель жизни – обогащение.



«Нефтяная война» и вирус

«Нефтяная война» Российской Федерации с Саудовской Аравией и другими арабскими странами — экспортерами нефти, напоминает ситуацию 1985 года. Когда Саудовская Аравия начала экономическую войну против СССР (с подачи Вашингтона), нарастив добычу нефти и обвалила цены на «чёрное золото». В итоге, если к 1980 году цена нефти на мировом рынке достигла пика в 35 долларов за баррель (с учетом инфляции свыше 90 долларов по ценам 2000-х годов), то к 1986 году упала до 10 долларов за баррель и ниже (около 20 долларов по курсу в начала XXI в.).







Тогда от падения цен на нефть выиграл «коллективный Запад» — США, страны Европы, Япония, то есть потребители «чёрного золота». Пострадали страны ОПЕК (Организация стран — экспортёров нефти). Нигерия, Мексика и Венесуэла оказались на грани банкротства. Тяжелая ситуация была в Алжире и Ливии. В Советском Союзе, который переживал период «перестройки», ухудшение внешнеэкономической ситуации стало одной из предпосылок социально-экономической катастрофы. СССР рухнул и на некоторое время отодвинул кризис капитализма. Запад смог разграбить социалистический лагерь и СССР-Россию, отодвинув свой кризис за счёт гибели конкурента.



Сейчас капитализм, либерализм и общество потребления снова привели планету к глобальной смуте-кризису. Глобальная чума-коронавирус – это только одно из проявлений. Это скорее информационно-психическая пандемия, которая сталкивает мир в новую «великую депрессию», чем по-настоящему опасный вирус. Такое ощущение, что мы в Средних веках и по Западу прокатилась «чёрная смерть», убивая от трети до половины населения целых стран. Либо хотя бы «испанка» времён Первой мировой войны, убившая 5-10% заболевших. Но ничего подобного и близко нет. А панику раздувают всё сильнее. Тот же Китай жестким карантином сбил волну болезни. Теперь эпицентр вируса – Европа, с её обществом потребления, изнеженными и развращенными людьми, для которых гибель нескольких человек – это уже повод для истерии. Критическое мышление и способность к анализу убита напрочь. От наркотиков, алкоголя, табака, сердечно-сосудистых болезней и ДТП погибает людей больше, чем от коронавируса. Им войну почему-то не объявляют.



Однако последствия информационно-психической пандемии будут вполне реальными: жестокая финансово-экономическая ломка, социально-политические кризисы по всей планете, войны, голод и эпидемии других болезней (на фоне развала системы здравоохранения, деградировавшей во время полного господства общества «золотого тельца»).



Кому выгодно

Нынешняя паника с вирусом, обвал бирж и нефтяная война выгодны правящим Западом финансовым домам. Финансовый капитал стоял за всеми мировыми войнами: Первой и Второй мировой, третьей, убившей СССР. Ныне подошло время новой глобальной бойни. Капитализм и ссудный процент – это основа всех мировых кризисов и войн. Нельзя бесконечно паразитировать на планете и человечестве.



В 2000-е годы, после кратковременной стабилизации на фоне падения соцблока и разграбления стран социалистического лагеря, капиталистический мир, ставший глобальным, и общество потребления, общество «золотого тельца» с его основным лозунгом «Обогащайтесь», снова вызвали системный кризис. В 2008 году кризис смогли залить деньгами, когда ведущие центробанки мира опустили ключевые ставки до нуля или даже ушли в минус. Эта мера только на некоторое время отсрочила крах. Фундаментальные причины кризиса никуда не делись, наоборот, стали глубже. Новый кризис может стать тяжелее и страшнее Великой депрессии, вызвавшей Вторую мировую войну. При этом глобальная элита понимает, что классическая война в эпоху ракетно-ядерного оружия невозможна. Поэтому уже третья мировая война была «холодной». Запад вёл против СССР информационную, идеологическую, экономическую, дипломатическую войну, войну спецслужб. Локальные конфликты допускались в странах «третьего мира».



Кризис стал системным. Это целый ряд кризисов. Кризис человека и человечества, его инволюция и деградация. Кризис белой расы, её вымирание. Кризис общества потребления, ставшего обществом истребления и самоистребления, вызвавшим глобальный экологический кризис, который грозит гибелью всему человечеству. Кризис капитализма. Кризис западного мира, установившего свои правила для всего человечества. Кризис финансово-экономической системы, нефтедолларовой системы. Кризис либерализма и глобализма. Кризис США. Кризис Японии, Китая, России, стран Европы и т. д.



Везде зреют свои кризисы, назревают революционные ситуации. Богатые богатеют, бедные беднеют. Средние классы исчезают. Имущественное расслоение снова приводит к появлению замкнутых каст. На планете на фоне «цифрового безумия» появляются зоны архаики, практически новые рабовладельческие и феодальные общества.



Очевидно, что надо найти крайних, возложить ответственность. Кто-то должен сыграть роль Гитлера, чтобы скрыть настоящих виновников системного кризиса и отработать новые социальные технологии по контролю над обществом. Введение чрезвычайных ситуаций, карантина, цифровые методы контроля над «плебеями». Паника, вызванная вирусом, стала детонатором для новой волны мирового кризиса. Теперь начинается экономический спад, давно уже назревший. А виноваты в нём якобы не правящие элиты и финансовая олигархия, а «вирус». Обычная обманка.



Виновники мирового кризиса скрывают, что первопричина системного кризиса – это спекулятивный, паразитический капитализм. Либерализм с его деланием денег из денег. Господство общества потребления, истребления и самоуничтожения, которое пожирает нашу зелёную планету, вызвало биосферный кризис. Общество «золотого тельца», где цель жизни – обогащение. Религия денег и быстрой наживы, превращающая самого человека в беспощадный вирус, уничтожающий Землю. Но за всё надо платить. Мир, созданный паразитами, ростовщиками и спекулянтами, полетел к чёрту. Виновники мирового кризиса скрывают, что первопричина системного кризиса – это спекулятивный, паразитический капитализм. Делание денег из денег. Господство общества потребления, истребления и самоуничтожения, которое пожирает нашу зелёную планету, и вызвало биосферный кризис. Общество «золотого тельца», где цель жизни – обогащение.«Нефтяная война» Российской Федерации с Саудовской Аравией и другими арабскими странами — экспортерами нефти, напоминает ситуацию 1985 года. Когда Саудовская Аравия начала экономическую войну против СССР (с подачи Вашингтона), нарастив добычу нефти и обвалила цены на «чёрное золото». В итоге, если к 1980 году цена нефти на мировом рынке достигла пика в 35 долларов за баррель (с учетом инфляции свыше 90 долларов по ценам 2000-х годов), то к 1986 году упала до 10 долларов за баррель и ниже (около 20 долларов по курсу в начала XXI в.).Тогда от падения цен на нефть выиграл «коллективный Запад» — США, страны Европы, Япония, то есть потребители «чёрного золота». Пострадали страны ОПЕК (Организация стран — экспортёров нефти). Нигерия, Мексика и Венесуэла оказались на грани банкротства. Тяжелая ситуация была в Алжире и Ливии. В Советском Союзе, который переживал период «перестройки», ухудшение внешнеэкономической ситуации стало одной из предпосылок социально-экономической катастрофы. СССР рухнул и на некоторое время отодвинул кризис капитализма. Запад смог разграбить социалистический лагерь и СССР-Россию, отодвинув свой кризис за счёт гибели конкурента.Сейчас капитализм, либерализм и общество потребления снова привели планету к глобальной смуте-кризису. Глобальная чума-коронавирус – это только одно из проявлений. Это скорее информационно-психическая пандемия, которая сталкивает мир в новую «великую депрессию», чем по-настоящему опасный вирус. Такое ощущение, что мы в Средних веках и по Западу прокатилась «чёрная смерть», убивая от трети до половины населения целых стран. Либо хотя бы «испанка» времён Первой мировой войны, убившая 5-10% заболевших. Но ничего подобного и близко нет. А панику раздувают всё сильнее. Тот же Китай жестким карантином сбил волну болезни. Теперь эпицентр вируса – Европа, с её обществом потребления, изнеженными и развращенными людьми, для которых гибель нескольких человек – это уже повод для истерии. Критическое мышление и способность к анализу убита напрочь. От наркотиков, алкоголя, табака, сердечно-сосудистых болезней и ДТП погибает людей больше, чем от коронавируса. Им войну почему-то не объявляют.Однако последствия информационно-психической пандемии будут вполне реальными: жестокая финансово-экономическая ломка, социально-политические кризисы по всей планете, войны, голод и эпидемии других болезней (на фоне развала системы здравоохранения, деградировавшей во время полного господства общества «золотого тельца»).Нынешняя паника с вирусом, обвал бирж и нефтяная война выгодны правящим Западом финансовым домам. Финансовый капитал стоял за всеми мировыми войнами: Первой и Второй мировой, третьей, убившей СССР. Ныне подошло время новой глобальной бойни. Капитализм и ссудный процент – это основа всех мировых кризисов и войн. Нельзя бесконечно паразитировать на планете и человечестве.В 2000-е годы, после кратковременной стабилизации на фоне падения соцблока и разграбления стран социалистического лагеря, капиталистический мир, ставший глобальным, и общество потребления, общество «золотого тельца» с его основным лозунгом «Обогащайтесь», снова вызвали системный кризис. В 2008 году кризис смогли залить деньгами, когда ведущие центробанки мира опустили ключевые ставки до нуля или даже ушли в минус. Эта мера только на некоторое время отсрочила крах. Фундаментальные причины кризиса никуда не делись, наоборот, стали глубже. Новый кризис может стать тяжелее и страшнее Великой депрессии, вызвавшей Вторую мировую войну. При этом глобальная элита понимает, что классическая война в эпоху ракетно-ядерного оружия невозможна. Поэтому уже третья мировая война была «холодной». Запад вёл против СССР информационную, идеологическую, экономическую, дипломатическую войну, войну спецслужб. Локальные конфликты допускались в странах «третьего мира».Кризис стал системным. Это целый ряд кризисов. Кризис человека и человечества, его инволюция и деградация. Кризис белой расы, её вымирание. Кризис общества потребления, ставшего обществом истребления и самоистребления, вызвавшим глобальный экологический кризис, который грозит гибелью всему человечеству. Кризис капитализма. Кризис западного мира, установившего свои правила для всего человечества. Кризис финансово-экономической системы, нефтедолларовой системы. Кризис либерализма и глобализма. Кризис США. Кризис Японии, Китая, России, стран Европы и т. д.Везде зреют свои кризисы, назревают революционные ситуации. Богатые богатеют, бедные беднеют. Средние классы исчезают. Имущественное расслоение снова приводит к появлению замкнутых каст. На планете на фоне «цифрового безумия» появляются зоны архаики, практически новые рабовладельческие и феодальные общества.Очевидно, что надо найти крайних, возложить ответственность. Кто-то должен сыграть роль Гитлера, чтобы скрыть настоящих виновников системного кризиса и отработать новые социальные технологии по контролю над обществом. Введение чрезвычайных ситуаций, карантина, цифровые методы контроля над «плебеями». Паника, вызванная вирусом, стала детонатором для новой волны мирового кризиса. Теперь начинается экономический спад, давно уже назревший. А виноваты в нём якобы не правящие элиты и финансовая олигархия, а «вирус». Обычная обманка.Виновники мирового кризиса скрывают, что первопричина системного кризиса – это спекулятивный, паразитический капитализм. Либерализм с его деланием денег из денег. Господство общества потребления, истребления и самоуничтожения, которое пожирает нашу зелёную планету, вызвало биосферный кризис. Общество «золотого тельца», где цель жизни – обогащение. Религия денег и быстрой наживы, превращающая самого человека в беспощадный вирус, уничтожающий Землю. Но за всё надо платить. Мир, созданный паразитами, ростовщиками и спекулянтами, полетел к чёрту. Самсонов Александр Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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