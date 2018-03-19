Нефтяная конкуренция в Ираке: новое поле холодной войны России и Запада • 59 • Аналитика Частью холодной войны является соперничество за энергоресурсы. В последние годы оно особенно обострилось, в том числе потому, что знаменитой сланцевой революции в США через полтора десятка лет грозит как минимум стагнация. Ирак является одним из мест на карте мира, где пересекаются сырьевые интересы Москвы, Вашингтона и Лондона. Россия ввязалась в жестокую конкуренцию за иракскую нефть.





Российские нефтяники



В прошлом году, в декабре, было объявлено о победе над «Исламским государством» (запрещено в России) в Сирии и Ираке. Победные заявления сделали США и Россия. К голосам победителей присоединился Ирак, чей премьер, Хайдер Джавад аль-Абади, одновременно является верховным главнокомандующим. Аль-Абади как раз и провозгласил в Ираке «окончательный разгром» террористических сил, а заодно объявил самого себя идейным вдохновителем исторической победы над «ИГ». В заслугу себе он ставит и возвращение непокорных курдов в относительно мирное русло жизни. Впрочем, тут не обошлось без содействия других заинтересованных сторон: Турции и Ирана. Тем не менее, курдам активно возражали армия Ирака и так называемое народное ополчение. Скоро, в мае, в Ираке состоятся парламентские выборы, и у Хайдера аль-Абади есть шансы сохранить кресло и портфель премьер-министра.





Какими бы ни были результаты майских выборов в парламент, в стране останутся американцы. Этот вопрос не обсуждается. Одна из формальных причин сохранения американских сил в Ираке — нестабильность и вероятность возвращения терроризма. Одна из причин действительных — иракская нефть.



И этой нефтью интересуются не только американцы и иракцы. Нефтяной вопрос Ирака занимает и Россию.



Конкуренция за разработку месторождений нефти в Ираке весьма жёсткая. Россия уже поняла, что её конкурентами стали Соединённые Штаты и Великобритания, а также курды. Близким местным конкурентом является и Иран.



Все эти потенциальные «стороны» заинтересованы нефтяными богатствами территорий, расположенных в районе Киркука.



Какие шансы на делёжку пирога и получение справедливого куска у России?



В конце прошлого года Ирак на встречах с российскими представителями предложил России активно поучаствовать в послевоенном восстановлении страны и провести специальный деловой форум. Об этом рассказал корреспонденту РИА «Новости» посол Ирака в Египте Хабиб ас-Садр. Он выразил надежду на «руку помощи» Москвы.



«Мы надеемся, что Москва протянет руку помощи нам в восстановлении освобождённых районов, — сказал он. — Прошли важные встречи, на них обсуждалось сотрудничество во многих сферах, в том числе роль России в период после «ИГ». Российская сторона приветствовала предложение Ирака основать иракско-российский деловой форум». По словам посла, сотрудничеству «ничто не мешает».



Ранее, в начале декабря, с иракским коллегой Джаббаром аль-Лаиби встречался министр энергетики России Александр Новак. В октябре состоялась встреча Сергея Лаврова с главой МИД Ирака Ибрагимом аль-Джаафари.



В эти-то месяцы и стало ясно, что за иракскую нефть будет большая борьба.



Нефтяные ресурсы в иракском регионе Киркук — промышленная цель для всех сил в регионе, которые участвовали в войне. Запасы нефти в Киркуке оцениваются в 8 миллиардов баррелей. В этой провинции есть и аэропорт, и военная база. Иностранные эксперты из Европы уже признали, что в Киркуке налицо «территориальное соперничество» американцев, британцев и русских.



Русские, англичане и американцы начали гонку, которая может привести к «разделу» нефтепромысловой территории: каждый кусок будет контролироваться несколькими компаниями, которые получат там определённое «влияние». Представители самого Ирака, курды и «доверенные лица» из Ирана тоже не хотят остаться внакладе.



Иракские войска продвинулись на север Курдистана, к нефтепроводу и пограничным переходам в Сирию и Турцию. Контроль над переходами — часть общего правительственного плана. Кинозал: от агента «новичок» даже воробьи покраснели



До сих пор курдское региональное правительство М. Барзани контролировало единственный функционирующий экспортный трубопровод. Это правительство поддерживается силами США. По данным Вашингтонского института ближневосточной политики (WINEP), НПЗ, контролируемые курдами, имеют резервный потенциал для производства нефти, которого не хватает центральному правительству Ирака. Однако в результате войны Барзани уже не имеет былого влияния. И курдам в перспективе угрожает потеря самого важного актива — сильной позиции в этом нефтяном регионе.



По словам экспертов, нельзя забывать о роли Ирана. Действительно, ещё до прошлогоднего наступления на Киркук командир иранских бригад генерал Сулеймани призвал курдских воинов из формирований пешмерги покинуть Киркук. Помимо политических вопросов, нефть Киркука является очень важным элементом для Ирана, члена ОПЕК, заинтересованного в сохранении высоких цен на нефть. Контроль оппонентов Ирана над этими нефтяными месторождениями стал бы для Тегерана катастрофой. Об этом агентству «Рейтер» сказал «близкий друг иранского президента», отмечает «Deutsche Wirtschafts Nachrichten».



Однако Ирак вовсе не собирается одарять нефтью какую-то одну сторону.



Сразу после успешной операции в Киркуке иракский министр нефти опубликовал официальное заявление, в котором отметил, что британский нефтяной гигант «BP» может спланировать разработку нефтяных месторождений Киркука. Позднее в пресс-секретариате министерства нефти Ирака подтвердили «Financial Times», что такой запрос в «BP» действительно отправлен.



В настоящее время нефтяное месторождение Ирака «Румайла» разрабатывают совместно «BP», «PetroChina» и «Basra Oil Company» (BOC). По данным «BP», запасы нефти там составляют 17 миллиардов баррелей.



После наступления на Киркук о своих интересах высказались и русские, пишет «Deutsche Wirtschafts Nachrichten». Российский нефтяной гигант «Роснефть» заявил о своих интересах 19 октября 2017 г.: «Роснефть» согласна приобрести 60-процентную контрольную долю в трубопроводе Киркук — Джейхан. Итоги недели. «Лондон, гудбай, пора домой»



Напомним, этот нефтепровод длиной 970 километров — самый большой нефтепровод Ирака. Он соединяет Киркукское месторождение и Джейхан в Турции.



Вступление в инфраструктурный проект явилось бы «Роснефти» способом достичь стратегических целей и повысить эффективность транспортировки нефти конечным потребителям, включая поставки на нефтеперерабатывающие заводы в Германии, отметил осенью прошлого года генеральный директор «Роснефти» Игорь Сечин. Согласно информации «Рейтер», «Роснефть» планирует инвестировать в проект 1,8 млрд. долларов. Компания вкладывалась в регион и прежде: по состоянию на декабрь 2016 года её инвестиции составили 4 млрд. долларов (данные того же агентства «Рейтер»).



Однако министерство нефти Ирака предупреждает: все сделки требуют одобрения иракского центрального правительства.



Теперь об американцах. Сейчас они намерены укрепляться на юге Ирака. Пока «Роснефть» расширяет присутствие на севере, американский нефтяной гигант «Exxon» планирует сконцентрировать производственные мощности на юге Ирака — около Басры и приграничных областей Ирана. Миллиардный проект Ирака и «Exxon» может вылиться в строительство нефтепроводов, хранилищ и поставку морской воды.



При такой конкуренции нельзя сказать, что Россия преуспела в своих начинаниях. Несмотря на посещение в декабре Багдада российским министром энергетики А. Новаком, который стремился решить накопившиеся проблемы компаний «Роснефть», «Газпром» и других, сотрудничество едва ли активизировалось.



Только в конце февраля 2018 г. в Москве состоялось заседание межправительственной комиссии по сотрудничеству, на котором иракская сторона снова попросила ускорить восстановление объектов энергоснабжения. Россия же, в свою очередь, предлагала закупить самолёты «Сухой Суперджет» и технику (от погрузчиков до машин для ремонта дорог). Но ни о какой конкретике не сообщается. Консультации будут продолжаться. Мы вместе! 4-я годовщина воссоединения Крыма и Севастополя с Россией



Позднее иракский посол в России Х. Мансур сообщил, что премьер-министр Ирака согласен принять господина Сечина в Багдаде на фоне ситуации с проектами «Роснефти» в иракском Курдистане. Об этом посол Хайдар Хади рассказал «РБК».



По словам Хади, встречу запросила «Роснефть». Любопытно, что представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев сказал, что компания постоянно находится в контакте с иракскими партнёрами, но факт поездки Сечина подтвердить отказался.



Есть мнение, что в Багдаде не забыли высказывание Сечина, сделанное им после событий октября 2017 года. Ирак и Курдистан должны сами решать свои политические проблемы, сказал тогда Сечин. «Я не являюсь политиком, моё дело — добывать нефть. Мы строго соблюдаем законодательство в любой зоне, где работаем», — цитирует его «РБК».



Известно, что партнёр «Роснефти» от автономии курдов, компания «KAR Group», потеряла право работы на месторождениях Авана и Бай Хасан в Киркуке. МИД Ирака заявил, что переговоры о сотрудничестве ведутся только через Багдад, поскольку иракская конституция действует на всей территории республики.



Позднее, в феврале 2018 г., напоминает «Фонд стратегической культуры», Багдад посетил вице-президент «Роснефти» Дидье Касимиро. Пресс-релиз министерства нефти Ирака лаконично сообщил потом, что в том случае, если российская компания намеревается получить доступ к месторождениям Киркука, ей следует достигнуть соглашения с британской «BP» и далее координировать с ней действия.



Россия пока проигрывает в конкуренции за иракскую нефть. Американцы и британцы напирают, Багдад демонстрирует неуступчивость, и эксперты уже говорят о надвигающейся «нефтяной войне» между Россией и Западом.



Вдобавок, если верить прогнозам Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), спустя пятнадцать лет американская нефтяная отрасль впадёт в стагнацию. Вырастет себестоимость, добыча упадёт, в результате мировые цены на чёрное золото могут подскочить. И выгоды от добычи нефти в Ираке станет ещё больше.



Близящееся сырьевое противостояние в Ираке, несомненно, приведёт к геополитическим последствиям и может дополнительно осложнить отношения между Россией и Западом. Холодная война становится всё горячее.



Обозревал и комментировал Олег Чувакин

— специально для topwar.ru В прошлом году, в декабре, было объявлено о победе над «Исламским государством» (запрещено в России) в Сирии и Ираке. Победные заявления сделали США и Россия. К голосам победителей присоединился Ирак, чей премьер, Хайдер Джавад аль-Абади, одновременно является верховным главнокомандующим. Аль-Абади как раз и провозгласил в Ираке «окончательный разгром» террористических сил, а заодно объявил самого себя идейным вдохновителем исторической победы над «ИГ». В заслугу себе он ставит и возвращение непокорных курдов в относительно мирное русло жизни. Впрочем, тут не обошлось без содействия других заинтересованных сторон: Турции и Ирана. Тем не менее, курдам активно возражали армия Ирака и так называемое народное ополчение. Скоро, в мае, в Ираке состоятся парламентские выборы, и у Хайдера аль-Абади есть шансы сохранить кресло и портфель премьер-министра.Какими бы ни были результаты майских выборов в парламент, в стране останутся американцы. Этот вопрос не обсуждается. Одна из формальных причин сохранения американских сил в Ираке — нестабильность и вероятность возвращения терроризма. Одна из причин действительных — иракская нефть.И этой нефтью интересуются не только американцы и иракцы. Нефтяной вопрос Ирака занимает и Россию.Конкуренция за разработку месторождений нефти в Ираке весьма жёсткая. Россия уже поняла, что её конкурентами стали Соединённые Штаты и Великобритания, а также курды. Близким местным конкурентом является и Иран.Все эти потенциальные «стороны» заинтересованы нефтяными богатствами территорий, расположенных в районе Киркука.Какие шансы на делёжку пирога и получение справедливого куска у России?В конце прошлого года Ирак на встречах с российскими представителями предложил России активно поучаствовать в послевоенном восстановлении страны и провести специальный деловой форум. Об этом рассказал корреспонденту РИА «Новости» посол Ирака в Египте Хабиб ас-Садр. Он выразил надежду на «руку помощи» Москвы.«Мы надеемся, что Москва протянет руку помощи нам в восстановлении освобождённых районов, — сказал он. — Прошли важные встречи, на них обсуждалось сотрудничество во многих сферах, в том числе роль России в период после «ИГ». Российская сторона приветствовала предложение Ирака основать иракско-российский деловой форум». По словам посла, сотрудничеству «ничто не мешает».Ранее, в начале декабря, с иракским коллегой Джаббаром аль-Лаиби встречался министр энергетики России Александр Новак. В октябре состоялась встреча Сергея Лаврова с главой МИД Ирака Ибрагимом аль-Джаафари.В эти-то месяцы и стало ясно, что за иракскую нефть будет большая борьба.Нефтяные ресурсы в иракском регионе Киркук — промышленная цель для всех сил в регионе, которые участвовали в войне. Запасы нефти в Киркуке оцениваются в 8 миллиардов баррелей. В этой провинции есть и аэропорт, и военная база. Иностранные эксперты из Европы уже признали, что в Киркуке налицо «территориальное соперничество» американцев, британцев и русских.Русские, англичане и американцы начали гонку, которая может привести к «разделу» нефтепромысловой территории: каждый кусок будет контролироваться несколькими компаниями, которые получат там определённое «влияние». Представители самого Ирака, курды и «доверенные лица» из Ирана тоже не хотят остаться внакладе.Иракские войска продвинулись на север Курдистана, к нефтепроводу и пограничным переходам в Сирию и Турцию. Контроль над переходами — часть общего правительственного плана.До сих пор курдское региональное правительство М. Барзани контролировало единственный функционирующий экспортный трубопровод. Это правительство поддерживается силами США. По данным Вашингтонского института ближневосточной политики (WINEP), НПЗ, контролируемые курдами, имеют резервный потенциал для производства нефти, которого не хватает центральному правительству Ирака. Однако в результате войны Барзани уже не имеет былого влияния. И курдам в перспективе угрожает потеря самого важного актива — сильной позиции в этом нефтяном регионе.По словам экспертов, нельзя забывать о роли Ирана. Действительно, ещё до прошлогоднего наступления на Киркук командир иранских бригад генерал Сулеймани призвал курдских воинов из формирований пешмерги покинуть Киркук. Помимо политических вопросов, нефть Киркука является очень важным элементом для Ирана, члена ОПЕК, заинтересованного в сохранении высоких цен на нефть. Контроль оппонентов Ирана над этими нефтяными месторождениями стал бы для Тегерана катастрофой. Об этом агентству «Рейтер» сказал «близкий друг иранского президента», отмечает «Deutsche Wirtschafts Nachrichten».Однако Ирак вовсе не собирается одарять нефтью какую-то одну сторону.Сразу после успешной операции в Киркуке иракский министр нефти опубликовал официальное заявление, в котором отметил, что британский нефтяной гигант «BP» может спланировать разработку нефтяных месторождений Киркука. Позднее в пресс-секретариате министерства нефти Ирака подтвердили «Financial Times», что такой запрос в «BP» действительно отправлен.В настоящее время нефтяное месторождение Ирака «Румайла» разрабатывают совместно «BP», «PetroChina» и «Basra Oil Company» (BOC). По данным «BP», запасы нефти там составляют 17 миллиардов баррелей.После наступления на Киркук о своих интересах высказались и русские, пишет «Deutsche Wirtschafts Nachrichten». Российский нефтяной гигант «Роснефть» заявил о своих интересах 19 октября 2017 г.: «Роснефть» согласна приобрести 60-процентную контрольную долю в трубопроводе Киркук — Джейхан.Напомним, этот нефтепровод длиной 970 километров — самый большой нефтепровод Ирака. Он соединяет Киркукское месторождение и Джейхан в Турции.Вступление в инфраструктурный проект явилось бы «Роснефти» способом достичь стратегических целей и повысить эффективность транспортировки нефти конечным потребителям, включая поставки на нефтеперерабатывающие заводы в Германии, отметил осенью прошлого года генеральный директор «Роснефти» Игорь Сечин. Согласно информации «Рейтер», «Роснефть» планирует инвестировать в проект 1,8 млрд. долларов. Компания вкладывалась в регион и прежде: по состоянию на декабрь 2016 года её инвестиции составили 4 млрд. долларов (данные того же агентства «Рейтер»).Однако министерство нефти Ирака предупреждает: все сделки требуют одобрения иракского центрального правительства.Теперь об американцах. Сейчас они намерены укрепляться на юге Ирака. Пока «Роснефть» расширяет присутствие на севере, американский нефтяной гигант «Exxon» планирует сконцентрировать производственные мощности на юге Ирака — около Басры и приграничных областей Ирана. Миллиардный проект Ирака и «Exxon» может вылиться в строительство нефтепроводов, хранилищ и поставку морской воды.При такой конкуренции нельзя сказать, что Россия преуспела в своих начинаниях. Несмотря на посещение в декабре Багдада российским министром энергетики А. Новаком, который стремился решить накопившиеся проблемы компаний «Роснефть», «Газпром» и других, сотрудничество едва ли активизировалось.Только в конце февраля 2018 г. в Москве состоялось заседание межправительственной комиссии по сотрудничеству, на котором иракская сторона снова попросила ускорить восстановление объектов энергоснабжения. Россия же, в свою очередь, предлагала закупить самолёты «Сухой Суперджет» и технику (от погрузчиков до машин для ремонта дорог). Но ни о какой конкретике не сообщается. Консультации будут продолжаться.Позднее иракский посол в России Х. Мансур сообщил, что премьер-министр Ирака согласен принять господина Сечина в Багдаде на фоне ситуации с проектами «Роснефти» в иракском Курдистане. Об этом посол Хайдар Хади рассказал «РБК».По словам Хади, встречу запросила «Роснефть». Любопытно, что представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев сказал, что компания постоянно находится в контакте с иракскими партнёрами, но факт поездки Сечина подтвердить отказался.Есть мнение, что в Багдаде не забыли высказывание Сечина, сделанное им после событий октября 2017 года. Ирак и Курдистан должны сами решать свои политические проблемы, сказал тогда Сечин. «Я не являюсь политиком, моё дело — добывать нефть. Мы строго соблюдаем законодательство в любой зоне, где работаем», — цитирует его «РБК».Известно, что партнёр «Роснефти» от автономии курдов, компания «KAR Group», потеряла право работы на месторождениях Авана и Бай Хасан в Киркуке. МИД Ирака заявил, что переговоры о сотрудничестве ведутся только через Багдад, поскольку иракская конституция действует на всей территории республики.Позднее, в феврале 2018 г., напоминает «Фонд стратегической культуры», Багдад посетил вице-президент «Роснефти» Дидье Касимиро. Пресс-релиз министерства нефти Ирака лаконично сообщил потом, что в том случае, если российская компания намеревается получить доступ к месторождениям Киркука, ей следует достигнуть соглашения с британской «BP» и далее координировать с ней действия.Россия пока проигрывает в конкуренции за иракскую нефть. Американцы и британцы напирают, Багдад демонстрирует неуступчивость, и эксперты уже говорят о надвигающейся «нефтяной войне» между Россией и Западом.Вдобавок, если верить прогнозам Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), спустя пятнадцать лет американская нефтяная отрасль впадёт в стагнацию. Вырастет себестоимость, добыча упадёт, в результате мировые цены на чёрное золото могут подскочить. И выгоды от добычи нефти в Ираке станет ещё больше.Близящееся сырьевое противостояние в Ираке, несомненно, приведёт к геополитическим последствиям и может дополнительно осложнить отношения между Россией и Западом. Холодная война становится всё горячее. Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 59 Источник Похожие новости Результаты выборов: кто, чем и как доволен Почему Меркель не будет считаться с настроением немцев, недовольных её политикой в отношении России Призрак торговых войн: США против всех

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