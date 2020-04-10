Нефти за 4 доллара было мало: Белоруссия потребовала от России снизить цену на газ

Власти Белоруссии попросили Россию снизить цены на газ в 2020 году. Об этом пишет телеканал "360".

Как рассказал министр энергетики республики Виктор Каранкевич, запрос о пересмотре цен уже направлен в компанию "Газпром". Он отметил, что на рынке наблюдается ярко выраженная динамика по снижению цен на энергоресурсы. Это касается и голубого топлива.

"Белорусская сторона инициировала перед ПАО "Газпром" вопрос о пересмотре в сторону снижения стоимости поставляемого в 2020 году в Белоруссию природного газа", - пояснил он.

Минск также заявил о том, что он рассматривает возможность закупать газ на бирже по конкурентным ценам.

Ранее премьер-министр Белоруссии Сергей Румас сообщил о том, что белорусская сторона рассчитывает получить в апреле 2020 года два миллиона российской нефти. Баррель при этом был оценен в четыре доллара. Однако до этого стороны договорились об уменьшении стоимости чёрного золота до уровня восьми долларов за баррель.

"Это жёсткая и последовательная установка главы государства о покупке российской нефти без премии в цене выдерживается правительством", - пояснил Румас.

Непосредственно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Минск сможет закупать российскую нефть по четыре доллара за баррель только в том случае, если предложение будет рыночным. Речь идёт о вопросах рыночной конъюнктуры.

Проблема также заключается в том, что при отсутствии предложения Минск всё равно не сможет закупать чёрное золото по таким ценам.

"Если будут такие времена, если будут предложения по таким ценам, значит, можно будет закупить", - цитирует слова Пескова РИА ФАН.

Экспорт нефти из России в первом квартале 2020 года составил около 64 миллионов тонн, сократившись с начала года на 2,5%. Поставки в дальнее зарубежье в первом квартале выросли на 3%, а в ближнее - снизились в 4,4 раза.