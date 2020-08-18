Нефтерывок: восстановления спроса на черное золото ждут к концу 2021 года

Спрос на нефть полностью восстановится только к концу 2021 года, если мир не столкнется со второй волной коронавируса и новым карантином. Об этом «Известиям» заявили эксперты по итогам встречи президента Владимира Путина с главой «Роснефти» Игорем Сечиным , который во время беседы подарил российскому лидеру колбу с эксклюзивным черным золотом. Глава государства, которого, кажется, удивил оригинальный презент, призвал отечественную нефтяную отрасль готовиться к новым вызовам, которые появятся на фоне роста мировой и отечественной экономики.

Задел на будущее

Основной темой встречи, которая прошла в резиденции Ново-Огарево, стала деятельность нефтегазовой компании в турбулентное время, связанное не только с распространением СOVID-19, но и реализацией соглашения ОПЕК+. Тем не менее любой кризис не может длиться вечно. В начале беседы Владимир Путин отметил, что ограничения сделки ОПЕК+ в какой-то момент будут сняты и российская нефтяная отрасль должна быть готова к новым реалиям.

— Рано или поздно эта ситуация пройдет, и мировая экономика будет расти, и российская будет расти. Кстати, судя по всему, у нас сокращение, падение будет меньше, чем во многих других странах, в том числе европейских странах. Посмотрим по результатам года. Рано или поздно это пройдет, повторяю, везде, и нужно будет отвечать на тот вызов, который будет связан с ростом мировой экономики , — заявил президент.

По словам Игоря Сечина, «Роснефть» в целом стабильно работает над достижением целей стратегического развития, обеспечивая в среднем около 6% мировой добычи. Кроме того, компания стимулирует развитие российской экономики, формируя порядка 8% ВВП страны.

Президент РФ Владимир Путин и главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании «Роснефть» Игорь Сечин (справа) во время встречи Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Глава «Роснефти» добавил: компания работает над тем, чтобы минимизировать негативные последствия в социально-экономической сфере из-за вынужденного снижения добычи. Речь идет о ранжировании эффективности промыслов для того, чтобы уменьшить потери, и о сокращении деятельности, прежде всего на низкоэффективных выработанных месторождениях.

В частности, «Роснефти» пришлось временно уменьшить добычу на низкодебитных залежах на Сахалине . В качестве примера Игорь Сечин привел месторождение «Северное Чайво», где задействовано порядка 2 тыс. человек. При этом он заверил главу государства, что компания намерена сохранить уникальный кадровый потенциал и не будет прибегать к сокращениям.

Период снижения добычи будет использован для консервации скважин и строительства новой логистической инфраструктуры, которая позволит в будущем выйти на мировые рынки с большей эффективностью, пояснил собеседник президента.

— Мы сейчас с Сахалина ставим эту нефть на Комсомольский завод, 600 км. Мы подключили завод сейчас с юга, магистральный нефтепровод ВСТО (Восточная Сибирь — Тихий океан), старую трубу закроем и построим выход на морской терминал в Де-Кастри. Это обеспечит высшую степень экологичности этого проекта, выход прямо на мировые рынки и более надежное снабжение Комсомольского НПЗ, что, безусловно, скажется на потребителях Дальнего Востока в положительном смысле, — пояснил Игорь Сечин.

По его словам, снижение добычи «Роснефти» на Сахалине может продлиться полтора-два года . Поэтому компания уже договорилась с участниками проекта «Сахалин-1» о подаче топлива на ТЭЦ в Охе для замещения выбывающих объемов попутного нефтяного газа. Так что город Оха и поселок Ноглики будут обеспечены электроэнергией.

Спрос на нефть полностью восстановится только к концу 2021 года, если не будет второй волны коронавируса, нового карантина и спада, сказал «Известиям» руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Думаю, что примерно к этому времени Россия в целом и «Роснефть» в частности выйдут на докризисный уровень добычи, — спрогнозировал эксперт.

Он также добавил, что спад инвестиций в российском секторе не так серьезен, как у многих других добывающих стран. Вероятно, в итоге доля России на мировом нефтяном рынке даже увеличится , «если саудиты не устроят новую нефтяную войну».

По мнению заместителя гендиректора Института национальной энергетики Александра Фролова, перспективы для устойчивого роста добычи как в России, так и в мире возникнут не раньше середины осени. А при текущей динамике — возможно, к концу года.

— У отечественной нефтегазовой отрасли сейчас появилась возможность внедрить механизмы оперативного регулирования уровней производства черного золота. Среди наиболее перспективных механизмов такого рода — строительство незаконченных скважин, — сказал Александр Фролов.

Дорогие нефтепродукты

Игорь Сечин подчеркнул, что «Роснефть» продолжит политику ответственных поставок для внутреннего потребления. Комсомольский НПЗ в июле–августе полностью перешел на обеспечение исключительно местного спроса на Дальнем Востоке . Тем не менее в регионе складывается дефицит нефтеперерабатывающих мощностей.

— При общем объеме потребления порядка 6 млн т товарных нефтепродуктов два завода, которые там работают, в Комсомольске и в Хабаровске, могут обеспечить только порядка 3 млн т. Поэтому почти половина ввозится из других регионов, и формируется более высокая цена в этом регионе , — уточнил Игорь Сечин.

«Роснефть» готова вернуться к строительству Восточного нефтехимического комплекса (ВНХК) по производству нефтехимии и нефтепродуктов в Находке. Это возможно в случае улучшения фискальных условий, обеспечивающих рентабельность проекта. Компания была вынуждена отложить его реализацию в связи с изменением налогового режима, пояснил Игорь Сечин. По его словам, «Роснефти» необходим стабильный режим минимум на 30 лет , который позволял бы развивать это предприятие. ВНХК создаст мощную точку роста в регионе и может предоставить порядка 100 тыс. новых рабочих мест. В ответ президент попросил топ-менеджера оформить и представить все предложения, связанные с этим проектом.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

По словам Александра Разуваева, у «Роснефти» всегда было особое внимание к этому направлению и к Дальнему Востоку.

— Нефтехимия — наиболее рентабельная часть нефтяного бизнеса в мире. Плюс считается, что ее доля в мировом ВВП будет значительно расти. Думаю, это хороший выбор, — сказал он.

Нефтехимические комплексы на Дальнем Востоке имеют огромное значение в качестве якорных проектов, поддерживающих освоение месторождений региона , добавил Александр Фролов. Во-первых, они будут расположены близко к наиболее динамично развивающимся рынкам. Во-вторых, нефтехимия производит высокомаржинальные продукты, реализация которых за границу будет приносить больше прибыли, чем продажа сырой нефти. Подобные производства могут также подстегнуть развитие промышленности ДФО , добавил эксперт.

Встреча не обошлась и без маленького сюрприза. Во время беседы Игорь Сечин подарил Владимиру Путину колбу с первой нефтью, добытой на 31-й скважине Западно-Иркинского месторождения . По словам главы компании, речь идет о премиальной нефти с потрясающими характеристиками . В частности, содержание серы — 0,02%, плотность нефти — 0,826 г/см3. Нефть, добываемая на проекте «Восток Ойл», по сегодняшним оценкам, будет продаваться с премией $11 на баррель , уточнил он.

В конце беседы Игорь Сечин также продемонстрировал президенту видеоролик, посвященный началу бурения в Карском море, к работе «Роснефть» приступила в июле этого года.

Работа и забота

Владимира Путина также интересовала организация производственного и технологического процесса в коронавирусную эпоху . Игорь Сечин заверил главу государства, что в условиях пандемии основной приоритет — охрана здоровья работников и безопасность труда.

Проведено более 245 тыс. тестов на коронавирус , сообщил руководитель «Роснефти». Кроме того, на ежедневной основе ведется контроль ситуации на всех предприятиях. Компания также разработала меры на случай ухудшения эпидемиологической ситуации. В частности, в местах вахтовой работы развернуто 137 обсерваторов, в которых может быть размещено почти 17 тыс. сотрудников, и 332 изолятора, где проводится тестирование на COVID-19.

По словам Игоря Сечина, постоянный мониторинг эпидемиологической обстановки в вахтовых поселках позволил локализовать распространение инфекции практически на всех добывающих промыслах. Несмотря на пандемию, в компании не забывают и про социальные обязательства: в течение года «Роснефть» построила в Тулуне в Иркутской области школу на 1275 детей, которая с 1 сентября начнет работать в полном объеме.