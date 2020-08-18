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Нефтерывок: восстановления спроса на черное золото ждут к концу 2021 года
18 августа 2020, 22:25 • 22 • Политика
Спрос на нефть полностью восстановится только к концу 2021 года, если мир не столкнется со второй волной коронавируса и новым карантином. Об этом «Известиям» заявили эксперты по итогам встречи президента Владимира Путина с главой «Роснефти» Игорем Сечиным, который во время беседы подарил российскому лидеру колбу с эксклюзивным черным золотом. Глава государства, которого, кажется, удивил оригинальный презент, призвал отечественную нефтяную отрасль готовиться к новым вызовам, которые появятся на фоне роста мировой и отечественной экономики.
Задел на будущее
Основной темой встречи, которая прошла в резиденции Ново-Огарево, стала деятельность нефтегазовой компании в турбулентное время, связанное не только с распространением СOVID-19, но и реализацией соглашения ОПЕК+. Тем не менее любой кризис не может длиться вечно. В начале беседы Владимир Путин отметил, что ограничения сделки ОПЕК+ в какой-то момент будут сняты и российская нефтяная отрасль должна быть готова к новым реалиям.
— Рано или поздно эта ситуация пройдет, и мировая экономика будет расти, и российская будет расти. Кстати, судя по всему, у нас сокращение, падение будет меньше, чем во многих других странах, в том числе европейских странах. Посмотрим по результатам года. Рано или поздно это пройдет, повторяю, везде, и нужно будет отвечать на тот вызов, который будет связан с ростом мировой экономики, — заявил президент.
По словам Игоря Сечина, «Роснефть» в целом стабильно работает над достижением целей стратегического развития, обеспечивая в среднем около 6% мировой добычи. Кроме того, компания стимулирует развитие российской экономики, формируя порядка 8% ВВП страны.
Президент РФ Владимир Путин и главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании «Роснефть» Игорь Сечин (справа) во время встречи
Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
Глава «Роснефти» добавил: компания работает над тем, чтобы минимизировать негативные последствия в социально-экономической сфере из-за вынужденного снижения добычи. Речь идет о ранжировании эффективности промыслов для того, чтобы уменьшить потери, и о сокращении деятельности, прежде всего на низкоэффективных выработанных месторождениях.
В частности, «Роснефти» пришлось временно уменьшить добычу на низкодебитных залежах на Сахалине. В качестве примера Игорь Сечин привел месторождение «Северное Чайво», где задействовано порядка 2 тыс. человек. При этом он заверил главу государства, что компания намерена сохранить уникальный кадровый потенциал и не будет прибегать к сокращениям.
Период снижения добычи будет использован для консервации скважин и строительства новой логистической инфраструктуры, которая позволит в будущем выйти на мировые рынки с большей эффективностью, пояснил собеседник президента.
— Мы сейчас с Сахалина ставим эту нефть на Комсомольский завод, 600 км. Мы подключили завод сейчас с юга, магистральный нефтепровод ВСТО (Восточная Сибирь — Тихий океан), старую трубу закроем и построим выход на морской терминал в Де-Кастри. Это обеспечит высшую степень экологичности этого проекта, выход прямо на мировые рынки и более надежное снабжение Комсомольского НПЗ, что, безусловно, скажется на потребителях Дальнего Востока в положительном смысле, — пояснил Игорь Сечин.
По его словам, снижение добычи «Роснефти» на Сахалине может продлиться полтора-два года. Поэтому компания уже договорилась с участниками проекта «Сахалин-1» о подаче топлива на ТЭЦ в Охе для замещения выбывающих объемов попутного нефтяного газа. Так что город Оха и поселок Ноглики будут обеспечены электроэнергией.
Спрос на нефть полностью восстановится только к концу 2021 года, если не будет второй волны коронавируса, нового карантина и спада, сказал «Известиям» руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
— Думаю, что примерно к этому времени Россия в целом и «Роснефть» в частности выйдут на докризисный уровень добычи, — спрогнозировал эксперт.
Он также добавил, что спад инвестиций в российском секторе не так серьезен, как у многих других добывающих стран. Вероятно, в итоге доля России на мировом нефтяном рынке даже увеличится, «если саудиты не устроят новую нефтяную войну».
По мнению заместителя гендиректора Института национальной энергетики Александра Фролова, перспективы для устойчивого роста добычи как в России, так и в мире возникнут не раньше середины осени. А при текущей динамике — возможно, к концу года.
— У отечественной нефтегазовой отрасли сейчас появилась возможность внедрить механизмы оперативного регулирования уровней производства черного золота. Среди наиболее перспективных механизмов такого рода — строительство незаконченных скважин, — сказал Александр Фролов.
Дорогие нефтепродукты
Игорь Сечин подчеркнул, что «Роснефть» продолжит политику ответственных поставок для внутреннего потребления. Комсомольский НПЗ в июле–августе полностью перешел на обеспечение исключительно местного спроса на Дальнем Востоке. Тем не менее в регионе складывается дефицит нефтеперерабатывающих мощностей.
— При общем объеме потребления порядка 6 млн т товарных нефтепродуктов два завода, которые там работают, в Комсомольске и в Хабаровске, могут обеспечить только порядка 3 млн т. Поэтому почти половина ввозится из других регионов, и формируется более высокая цена в этом регионе, — уточнил Игорь Сечин.
«Роснефть» готова вернуться к строительству Восточного нефтехимического комплекса (ВНХК) по производству нефтехимии и нефтепродуктов в Находке. Это возможно в случае улучшения фискальных условий, обеспечивающих рентабельность проекта. Компания была вынуждена отложить его реализацию в связи с изменением налогового режима, пояснил Игорь Сечин. По его словам, «Роснефти» необходим стабильный режим минимум на 30 лет, который позволял бы развивать это предприятие. ВНХК создаст мощную точку роста в регионе и может предоставить порядка 100 тыс. новых рабочих мест. В ответ президент попросил топ-менеджера оформить и представить все предложения, связанные с этим проектом.
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
По словам Александра Разуваева, у «Роснефти» всегда было особое внимание к этому направлению и к Дальнему Востоку.
— Нефтехимия — наиболее рентабельная часть нефтяного бизнеса в мире. Плюс считается, что ее доля в мировом ВВП будет значительно расти. Думаю, это хороший выбор, — сказал он.
Нефтехимические комплексы на Дальнем Востоке имеют огромное значение в качестве якорных проектов, поддерживающих освоение месторождений региона, добавил Александр Фролов. Во-первых, они будут расположены близко к наиболее динамично развивающимся рынкам. Во-вторых, нефтехимия производит высокомаржинальные продукты, реализация которых за границу будет приносить больше прибыли, чем продажа сырой нефти. Подобные производства могут также подстегнуть развитие промышленности ДФО, добавил эксперт.
Встреча не обошлась и без маленького сюрприза. Во время беседы Игорь Сечин подарил Владимиру Путину колбу с первой нефтью, добытой на 31-й скважине Западно-Иркинского месторождения. По словам главы компании, речь идет о премиальной нефти с потрясающими характеристиками. В частности, содержание серы — 0,02%, плотность нефти — 0,826 г/см3. Нефть, добываемая на проекте «Восток Ойл», по сегодняшним оценкам, будет продаваться с премией $11 на баррель, уточнил он.
В конце беседы Игорь Сечин также продемонстрировал президенту видеоролик, посвященный началу бурения в Карском море, к работе «Роснефть» приступила в июле этого года.
Работа и забота
Владимира Путина также интересовала организация производственного и технологического процесса в коронавирусную эпоху. Игорь Сечин заверил главу государства, что в условиях пандемии основной приоритет — охрана здоровья работников и безопасность труда.
Проведено более 245 тыс. тестов на коронавирус, сообщил руководитель «Роснефти». Кроме того, на ежедневной основе ведется контроль ситуации на всех предприятиях. Компания также разработала меры на случай ухудшения эпидемиологической ситуации. В частности, в местах вахтовой работы развернуто 137 обсерваторов, в которых может быть размещено почти 17 тыс. сотрудников, и 332 изолятора, где проводится тестирование на COVID-19.
По словам Игоря Сечина, постоянный мониторинг эпидемиологической обстановки в вахтовых поселках позволил локализовать распространение инфекции практически на всех добывающих промыслах. Несмотря на пандемию, в компании не забывают и про социальные обязательства: в течение года «Роснефть» построила в Тулуне в Иркутской области школу на 1275 детей, которая с 1 сентября начнет работать в полном объеме.
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