Нефть WTI в жёстком минусе. При чём здесь наркобароны и Трамп? Отвечает военный эксперт Леонков

Стоимость нефти WTI впервые за всю историю биржевых торгов стала отрицательной - минус 55 долларов за баррель на 21:40 по Москве, хотя ещё в начале торгового дня составляла 18 долларов за баррель. Как это связано с недавними призывами президента США Дональда Трампа к ловле наркокурьеров в Карибском море и при чём тут Венесуэла, рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

Речь идёт об американских обвинениях в адрес законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро в том, что он якобы связан с незаконной торговлей наркотиками. США даже объявили огромную награду за помощь в аресте венесуэльского лидера по данным обвинениям. А глава Пентагона Марк Эспер и вовсе заявил, что наркокурьеры в Карибском море имеют "порты приписки" в Венесуэле.

"Всей Латинской Америке известно, что именно колумбийские картели всегда были союзниками США, т. к. знают, что ещё при Уго Чавесе были пойманы наркобароны - Даниэль Баррера, Диего Перес Хенао и братья Буитраго. США же ловили тех, кого сдавали в ходе конкурентной борьбы сами бароны", - пишет Алексей Леонков в своём Telegram-канале "Мадуро - не дура".

Он также указывает, что обесценившаяся нефть очень больно ударит по Венесуэле, а транзит чёрного золота наткнётся на американские "антинаркотические кордоны".