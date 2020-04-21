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Нефть WTI в жёстком минусе. При чём здесь наркобароны и Трамп? Отвечает военный эксперт Леонков

21 апреля 2020, 13:10  •  71 • Политика
Стоимость американской нефти WTI вышла в отрицательную зону. Как это связано с призывом Трампа к войне с наркотрафиком в Карибском море и обвинениями в адрес Мадуро, рассказал военный эксперт Алексей Леонков.
Стоимость нефти WTI впервые за всю историю биржевых торгов стала отрицательной - минус 55 долларов за баррель на 21:40 по Москве, хотя ещё в начале торгового дня составляла 18 долларов за баррель. Как это связано с недавними призывами президента США Дональда Трампа к ловле наркокурьеров в Карибском море и при чём тут Венесуэла, рассказал военный эксперт Алексей Леонков.
Речь идёт об американских обвинениях в адрес законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро в том, что он якобы связан с незаконной торговлей наркотиками. США даже объявили огромную награду за помощь в аресте венесуэльского лидера по данным обвинениям. А глава Пентагона Марк Эспер и вовсе заявил, что наркокурьеры в Карибском море имеют "порты приписки" в Венесуэле.
"Всей Латинской Америке известно, что именно колумбийские картели всегда были союзниками США, т. к. знают, что ещё при Уго Чавесе были пойманы наркобароны - Даниэль Баррера, Диего Перес Хенао и братья Буитраго. США же ловили тех, кого сдавали в ходе конкурентной борьбы сами бароны", - пишет Алексей Леонков в своём Telegram-канале "Мадуро - не дура".
Он также указывает, что обесценившаяся нефть очень больно ударит по Венесуэле, а транзит чёрного золота наткнётся на американские "антинаркотические кордоны".
"Безусловно, мирные танкеры не смогут воевать с "наркоборцами" из 4-й оперативной группы", - отмечает эксперт.

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