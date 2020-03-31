Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Коронавирус выдадут глаза: Американские врачи сделали предупреждение
Кара с небес: У Пашинского рак поджелудочной, у Геращенко цирроз печени, у Порош...
Эту страну не спасти. В Киеве украли тесты на коронавирус, прибывшие из КНР
Юг Италии на грани бунта
Главная / Политика

Нефть, торговля и COVID-19: О чём Трамп намерен переговорить с Путиным

31 марта 2020, 00:35  •  70 • Политика
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время намерен переговорить с российским коллегой Владимиром Путиным. Он отметил, что в разговоре с президентом РФ намерен затронуть вопросы по энергетике, торговле и борьбе с коронавирусом.
Президент США Дональд Трамп намерен переговорить с главой российского государства Владимиром Путиным. По его словам, в телефонной беседе с российским коллегой он хочет затронуть ряд тем.
В частности, как заявил Трамп журналистам, речь пойдёт об энергетике, о ситуации на нефтяных рынках, а также борьбе с COVID-19.
Как подчеркнул американский лидер, важной темой переговоров станет вопрос торговли.
"Мы много говорим о торговле. Они хотели бы торговать с нашей страной", - заявил он.
При этом, добавил Трамп, он хочет в разговоре поднять вопрос о коронавирусе.
По его мнению, у РФ якобы с этим "большая проблема".
Трамп также отметил важность поддержания диалога с Россией, но в то же время подчеркнул, что именно он ввёл жёсткие санкции в отношении России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



70
Источник
Похожие новости
30 марта 2020, 21:35
Трампа поймали на лжи о просьбе Путина снять санкции
30 марта 2020, 22:35
"Может, и на 9 Мая собрался": Трамп разразился плачем по союзу с Россией, но его прервали ведущие
30 марта 2020, 20:35
Коронавирусный саботаж по-королевски: Принц Чарльз выдержал в самоизоляции всего неделю
30 марта 2020, 22:35
Трамп заставит Британскую империю заплатить за всё - Леонков
30 марта 2020, 20:35
Москву - на карантин с одобрения Путина: Песков подтвердил
30 марта 2020, 20:35
"Недостатка в медиках быть не должно!": Путин велел обучить весь медперсонал работе с ИВЛ
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 марта 2020, 23:30
Обратный отсчёт: тысячи российских туристов в Таиланде могут столкнуться с проблемами из-за просроченных виз
29 марта 2020, 07:35
Эту страну не спасти. В Киеве украли тесты на коронавирус, прибывшие из КНР
30 марта 2020, 00:35
"Меня не послушают": Бежавший в США депутат заныл из-за местных чиновников
29 марта 2020, 14:35
Недалеко и до бунта: уровень недовольства властями в Украине бьет все рекорды
28 марта 2020, 22:35
В Крыму ответили на планы Украины создать базу НАТО вблизи полуострова
30 марта 2020, 01:35
Юг Италии на грани бунта
24 марта 2020, 02:35
Почему коронавирус быстро распространился по Италии? Главный эпидемиолог России назвал две особенности
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.