Нефть, торговля и COVID-19: О чём Трамп намерен переговорить с Путиным

Президент США Дональд Трамп намерен переговорить с главой российского государства Владимиром Путиным. По его словам, в телефонной беседе с российским коллегой он хочет затронуть ряд тем.

В частности, как заявил Трамп журналистам, речь пойдёт об энергетике, о ситуации на нефтяных рынках, а также борьбе с COVID-19.

Как подчеркнул американский лидер, важной темой переговоров станет вопрос торговли.

"Мы много говорим о торговле. Они хотели бы торговать с нашей страной", - заявил он.

При этом, добавил Трамп, он хочет в разговоре поднять вопрос о коронавирусе.

По его мнению, у РФ якобы с этим "большая проблема".

Трамп также отметил важность поддержания диалога с Россией, но в то же время подчеркнул, что именно он ввёл жёсткие санкции в отношении России.