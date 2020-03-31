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Нефть, торговля и COVID-19: О чём Трамп намерен переговорить с Путиным
31 марта 2020, 00:35 • 70 • Политика
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время намерен переговорить с российским коллегой Владимиром Путиным. Он отметил, что в разговоре с президентом РФ намерен затронуть вопросы по энергетике, торговле и борьбе с коронавирусом.
Президент США Дональд Трамп намерен переговорить с главой российского государства Владимиром Путиным. По его словам, в телефонной беседе с российским коллегой он хочет затронуть ряд тем.
В частности, как заявил Трамп журналистам, речь пойдёт об энергетике, о ситуации на нефтяных рынках, а также борьбе с COVID-19.
Как подчеркнул американский лидер, важной темой переговоров станет вопрос торговли.
"Мы много говорим о торговле. Они хотели бы торговать с нашей страной", - заявил он.
При этом, добавил Трамп, он хочет в разговоре поднять вопрос о коронавирусе.
По его мнению, у РФ якобы с этим "большая проблема".
Трамп также отметил важность поддержания диалога с Россией, но в то же время подчеркнул, что именно он ввёл жёсткие санкции в отношении России.
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