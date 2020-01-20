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Нефть Сирии: американцы развернули российских военных

20 января 2020, 12:54  •  16 • Война
Американские военные не пропустили российских солдат, которые направлялись к нефтяному месторождению Румейлан в Сирии, сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на источники.
По его информации, инцидент произошел 18 января на территории, подконтрольной курдским военным формированиям — американским союзникам в регионе. Военнослужащие США попросили российских солдат вернуться в район Амуда, расположенный, как и нефтяное месторождение, на северо-западе провинции Эль-Хасака, отмечает агентство.
В итоге российские военные действительно вернулись назад, поскольку американские солдаты заблокировали им путь.
Как уточнили в агентстве, в районе Румейлан находится авиабаза США. Аналогичный инцидент произошел 16 января: тогда россиянам не дали пройти курды.
В конце прошлого года турецкие СМИ сообщали, что США укрепляли свои позиции на границе Сирии с Турцией и Ираком, а также в районах нефтяных месторождений. По информации Anadolu, военные разместились на 11 базах и блокпостах в Сирии. Пять из них находятся в провинции Хасеке, четыре в Дейр-эз-Зоре, а оставшиеся два объекта — в Ракке.
Вместе с ними на четырех блокпостах в Дейр-эз-Зоре, Хасеке и Ракке дислоцированы французские военные. Около 200 военнослужащих из Франции при этом находятся в подконтрольных курдам районах. Как передают турецкие СМИ, они занимаются подготовкой ополченцев отрядов народной самообороны.
Незадолго до этого сирийский президент Башар Асад в интервью китайскому телевидению заявил, что США тайно продают Турции незаконно добытую на территории Сирии нефть. Когда месторождениями на востоке страны пользовались террористы из организаций «Исламское государство» (организация запрещена в России) и «Джабхат Ан-Нусра» (обе запрещены в России), Анкара покупала нефть, которую они добывали, рассказал глава САР. Он отметил, что теперь Вашингтон контролирует месторождения и ведет торговлю, а покупатель сырья остался прежним.
На ситуацию вокруг сирийской нефти обратили внимание и в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 1 ноября прошлого года заявила, что США незаконно вывозят с сирийской территории нефть «в обход собственных же санкций».
По ее сведениям, за месяц американцы контрабандой вывозят из арабской республики нефти на сумму свыше $30 млн.
Причем Вашингтон делает это под предлогом борьбы с террористической группировкой «Исламское государство», обратила внимание представитель внешнеполитического ведомства.
Несколько дней спустя на заседании Совета Безопасности ООН по Сирии первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский призвал США вернуть САР нефтяные месторождения. Полянский указал на незаконность присутствия американских военных в Сирии. «Возврат Сирии нефтяных месторождений, кстати, стал бы реальным вкладом США в усилия по гуманитарному содействию населению этой страны», — отметил Полянский.
Американские военные должны были покинуть Сирию осенью прошлого года. Такое намерение подтверждал сам президент США Дональд Трамп 23 октября во время своего телеобращения к согражданам по поводу ситуации вокруг САР.
«Турция, Сирия и <...> курды воевали столетиями. Мы сослужили им большую службу, мы проделали отличную работу для всех них, теперь мы уходим. <...> Пусть кто-то другой бьется за этот запятнанный кровью песок», — заявил глава государства.
На следующий день он написал в Twitter, что американские власти не позволят боевикам «Исламского государства» вернуть под свой контроль нефтяные месторождения на северо-востоке Сирии.
«Нефтяные месторождения, о которых шла речь в моем вчерашнем выступлении о Турции и курдах, удерживались ИГ, пока Соединенные Штаты не завоевали их с помощью курдов. Мы никогда не позволим ИГ завладеть ими!» — подчеркнул Трамп.
Впоследствии американский лидер еще не раз отмечал, что США намерены сохранить контроль над сирийской нефтью даже после вывода американских войск из САР. В начале ноября он заявил, что американские военные не будут патрулировать сирийские границы — делать это «могут другие», например, Турция, которая воевала в этом регионе «тысячи лет». «Пускай они занимаются границей! Мы не хотим этим заниматься, мы хотим вернуть наших солдат на родину», — подчеркивал президент.
И хотя он боролся за возвращение американских военнослужащих на родину, Вашингтон все же частично оставил их в САР. Они находятся там, чтобы сохранять за собой нефть. «Мне нравится нефть. Мы сохраняем нефть», — сказал Трамп.

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