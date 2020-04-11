Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Профессор Валерий Соловей, предсказавший кризис, объяснил, что будет с Россией д...
Песков одной фразой ответил на помощь Белоруссии в борьбе с COVID-19
Киссинджер просто так не говорит: Запад уже вынес нам приговор
Китайцы уже обнаружили признаки хранения биооружия американцами. COVID-19 разобл...
Главная / Политика

Нефть, сделка ОПЕК+, коронавирус: Трамп и Путин снова "встретились" по телефону

11 апреля 2020, 16:35  •  42 • Политика
Дональд Трамп и Владимир Путин снова "встретились" по телефону, передали в Кремле. Президенты обсудили ситуацию с нефтью, сделку ОПЕК+ и коронавирус.
Лидеры США и России Дональд Трамп и Владимир Путин провели новые телефонные переговоры, сообщили в Кремле.
Главной темой беседы президентов стала ситуация на мировом нефтяном рынке. Прежде всего они обсудили прорабатываемое в рамках ОПЕК+ соглашение об уменьшении объёмов добычи сырья в целях стабилизации стоимости ресурсов.
Кроме того, главы государств в ходе разговора также коснулись темы распространения коронавирусной инфекции в мире, добавили в администрации российского президента.
Напомним, 9 апреля по видеоконференцсвязи прошли переговоры в рамках ОПЕК+. Они продолжались порядка 11 часов. В результате стороны смогли принять единую конвенцию, предполагающую поэтапное сокращение нефтедобычи до уровня октября 2018 года.
Таким образом, при вступлении договорённости в силу странам ОПЕК+ необходимо будет уменьшить добычу на 10 млн баррелей ежесуточно уже к маю-июню. На втором этапе - в июле-декабре - должно произойти сокращение ещё на 8 млн баррелей. Последний запланирован на начало 2021 года - апрель 2022-го, в этот период должно произойти уменьшение добычи на 6 млн баррелей в сутки.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



42
Источник
Похожие новости
11 апреля 2020, 00:35
"На очереди проруби?": Украинские боевики сняли на видео полёт "убийцы" Крымского моста
11 апреля 2020, 08:35
Почему нельзя, как в "нормальной стране"? Чтобы всё… и обязательно как я хочу
11 апреля 2020, 02:35
Была ли взрывчатка в самолёте Качиньского? Польские эксперты приняли сторону русских
10 апреля 2020, 21:35
Нефти за 4 доллара было мало: Белоруссия потребовала от России снизить цену на газ
11 апреля 2020, 04:35
На дерзость чехов Россия ответила уголовным делом
10 апреля 2020, 21:35
Нефтяная война входит в решающую стадию: Эксперты поделились прогнозами по сделке ОПЕК+
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 апреля 2020, 04:35
Киссинджер просто так не говорит: Запад уже вынес нам приговор
11 апреля 2020, 00:35
"На очереди проруби?": Украинские боевики сняли на видео полёт "убийцы...
11 апреля 2020, 08:35
Почему нельзя, как в "нормальной стране"? Чтобы всё… и обязательно как я хо...
11 апреля 2020, 02:35
Была ли взрывчатка в самолёте Качиньского? Польские эксперты приняли сторону русских
11 апреля 2020, 00:00
Историк: Два телефонных разговора между Кремлём и Белым Домом за сутки — вещь беспрец...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 апреля 2020, 00:35
Плавучие инкубаторы смерти: США обрекают своих моряков, России приготовиться
10 апреля 2020, 06:35
COVID-19: как-то все странно выходит
06 апреля 2020, 12:35
Пора подключать Шойгу? Предложен русский ответ на суд по МН17
04 апреля 2020, 18:08
Курам на смех! Студия легла после наивной речи украинского гостя!
05 апреля 2020, 14:00
Михаил Погребинский: Зеленский в панике, а дефолт для Украины реален, как никогда
10 апреля 2020, 15:35
«Коронавирус взрастили в Украине при поддержке американского правительства»: Украинские вирусологи требуют расследования
06 апреля 2020, 12:35
Украинские пограничники перехватили российский "страшный груз". Журналисты не удержались: "Оторопь берёт"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.