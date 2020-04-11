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Нефть, сделка ОПЕК+, коронавирус: Трамп и Путин снова "встретились" по телефону
11 апреля 2020, 16:35 • 42 • Политика
Дональд Трамп и Владимир Путин снова "встретились" по телефону, передали в Кремле. Президенты обсудили ситуацию с нефтью, сделку ОПЕК+ и коронавирус.
Лидеры США и России Дональд Трамп и Владимир Путин провели новые телефонные переговоры, сообщили в Кремле.
Главной темой беседы президентов стала ситуация на мировом нефтяном рынке. Прежде всего они обсудили прорабатываемое в рамках ОПЕК+ соглашение об уменьшении объёмов добычи сырья в целях стабилизации стоимости ресурсов.
Кроме того, главы государств в ходе разговора также коснулись темы распространения коронавирусной инфекции в мире, добавили в администрации российского президента.
Напомним, 9 апреля по видеоконференцсвязи прошли переговоры в рамках ОПЕК+. Они продолжались порядка 11 часов. В результате стороны смогли принять единую конвенцию, предполагающую поэтапное сокращение нефтедобычи до уровня октября 2018 года.
Таким образом, при вступлении договорённости в силу странам ОПЕК+ необходимо будет уменьшить добычу на 10 млн баррелей ежесуточно уже к маю-июню. На втором этапе - в июле-декабре - должно произойти сокращение ещё на 8 млн баррелей. Последний запланирован на начало 2021 года - апрель 2022-го, в этот период должно произойти уменьшение добычи на 6 млн баррелей в сутки.
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