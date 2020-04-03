Нефть по четыре доллара? Если будет предложение - Песков осадил Белоруссию

Белоруссия сможет закупать российскую нефть по четыре доллара за баррель только в том случае, если предложение будет рыночным. Об этом пишет РИА ФАН.

Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, что речь идет о вопросах рыночной конъюнктуры. Проблема также заключается в том, что при отсутствии предложения Минск всё равно не сможет закупать чёрное золото по таким ценам.

"Если будут такие времена, если будут предложения по таким ценам, значит, можно будет закупить", - пояснил он.

Ранее премьер-министр Белоруссии Сергей Румас рассказал о том, что Минск рассчитывает закупить у РФ два миллиона баррелей нефти. Цена должна составить четыре доллара за баррель, причём поставки будут осуществляться без премии.

"Это жёсткая и последовательная установка главы государства о покупке российской нефти без премии в цене выдерживается правительством", - пояснил он, добавив, что переговоры могут завершиться уже 2 апреля.

Экспорт нефти из России в первом квартале 2020 года составил около 64 миллионов тонн, сократившись с начала года на 2,5%. Поставки в дальнее зарубежье в первом квартале выросли на 3%, а в ближнее - снизились в 4,4 раза.

Непосредственно президент США Дональд Трамп сообщил о том, что Москва и Эр-Рияд ведут переговоры, посвящённые новой нефтяной сделке. Предположительно, добыча сократится до 15 миллионов баррелей. Рынок позитивно отреагировал на заявления, а курс рубля начал укрепляться, передаёт телеканал "360".