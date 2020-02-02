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Нефть и отмена санкций в обмен на сотрудничество с НАТО? О чём говорили Лукашенко и глава Госдепа США
02 февраля 2020, 06:39 • 57 • Политика
Глава Госдепа США Майк Помпео заявил о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100% и намекнул на возможное снятие санкций, а белорусский лидер в ответ обсудил с американским госсекретарём перспективы сотрудничества страны с НАТО.
США готовы обеспечить Белоруссию нефтью на 100%, заявил американский госсекретарь Майк Помпео на брифинге с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Встреча главы Госдепартамента США с белорусским лидером состоялась в субботу, 1 февраля, в Минске.
Помпео не упустил случая похвастать тем, что США являются самым крупным в мире производителем энергоресурсов в мире. И чтобы их получить, нужно обратиться с соответствующей просьбой. Также глава госдепа заявил, что американские поставки нефти в Белоруссию помогут стране "создать своё суверенное государство".
Напомним, что причиной разногласий между Москвой и Минском по поводу поставок нефти стала именно рыночная цена нефти. Власти Белоруссии не захотели платить за чёрное золото по рыночным ценам и отказались углублять интеграцию с Россией, которая позволила бы продавать энергоресурсы по ценам внутренним. Попытки Минска найти альтернативные источники поставок нефти также закончились провалом.
Однако глава Госдепа США пообещал не только обеспечить Белоруссию нефтью на 100%, но и снять со страны санкции. Правда, госсекретарь не назвал конкретные сроки, когда это произойдёт.
В свою очередь Александр Лукашенко обсудил с главой Госдепа США перспективы сотрудничества Белоруссии с НАТО. Об этом сообщил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.
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