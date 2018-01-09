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Нефть и газ остались только у России. Остальной мир нервно курит в сторонке

09 января 2018, 16:39  •  851 • Аналитика


2017 год поверг воротил нефтегазового рынка в шок. Геологоразведчики своей работой по итогу смогли найти только 11% от извлеченных в прошедшем году объемов углеводородов, что стало худшим результатом за все годы наблюдений. И не просто худшим, а катастрофически плохим. Но самым страшным для мировых акул нефтегазового бизнеса было не это. Убийственной для них стала география новых «открытий».

Год разочарований


2017 год не заладился с самого начала. Первым делом низкая стоимость нефти, которая наблюдалась в 2016 году, резко сократила инвестиции в отрасль. А здесь зависимость самая прямая. Если не бурить разведочных скважин, то не будет никакого прироста запасов. И наоборот, чем больше пробурить, тем больше нефти будет обнаружено.


Но деньги — это еще полдела. Надо еще знать, где бурить. С каждым годом мест, где могут быть обнаружены большие залежи нефти и газа, становится все меньше и меньше, а сами открытые месторождения становятся при этом все менее объемными. С этим ничего уже нельзя поделать. Правда, удача всегда может случиться. Как, впрочем, и неудача тоже.

Злую шутку судьба сыграла в 2017 году с норвежской компанией Statoil, сделавшей ставку на перспективную площадь в районе Баренцева моря. Ту самую, которую она «отвоевала» у России в апреле 2010 года, когда был заключен договор «О разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане».



По нему Норвегии было передано 90 тысяч км² территорий. Как раз на них Statoil и попыталась найти нефть. Но, видимо, в мире существует некоторая справедливость. Все пять разведочных скважин, к огромному удивлению норвежцев, оказались либо полностью сухими, либо почти сухими. На них не было обнаружено ни капли извлекаемых запасов нефти и ни одного экономически выгодного для разработки куба газа. А ведь до этого считалось, что на данной площади можно рассчитывать примерно на 1,5 млрд. тонн одной только нефти…

Неудачи преследовали не только Statoil, но и многих других ее коллег. Все это по итогу свелось в картину одной большой нефтегазовой «зрады» 2017 года. Согласно отчету норвежской компании Rystad Energy, в 2017 году в мире было разведано извлекаемых нефти и газа всего на 6,7 млрд баррелей нефтяного эквивалента (1,1 млрд. тонн). При этом 1 млрд. баррелей из этой суммы находятся в месторождениях, которые никогда не будут извлечены либо ввиду их удаленности, либо по другим причинам, делающим даже извлекаемые запасы нерентабельными в любой обозримой перспективе. Все это дало основание старшему аналитику Rystad Соне Младе Пассос сказать следующее:

«Ничего подобного не наблюдалось с 1940-х годов. Нам нужно осознать, что столь низкое число открытых месторождений представляет большую угрозу для поставок нефти в десятилетней перспективе».


При этом норвежцы отметили, что средний объем запасов открытых в 2017 году месторождений (общий, а не извлекаемый) составил всего 100 млн. баррелей против 150 млн. баррелей в 2012 году, когда количество разведанной в мире нефти и газа было выше более чем в четыре раза. Также норвежцы отметили, что в последний раз полностью перекрыть добычу углеводородов геологам удавалось в уже далеком 2006 году.

Но, к большому сожалению акул нефти и газа, это оказалось всего частью проблемы… Причем самой малой…

А что в России?

Вы будете смеяться, но большая часть разведанных в 2017 году месторождений оказалась русской.



9 апреля 2017 года Владимир Путин в прямом эфире дал старт бурению самой северной поисковой скважине России «Центрально-Ольгинская-1», которая расположена на самом берегу моря Лаптевых. По данным сейсмической разведки, в этом районе могут залегать колоссальные запасы нефти, которые оцениваются в 9,5 миллиарда тонн. Плюс огромные запасы газа. Уже в октябре по результатам бурения всего одной этой скважины Государственная комиссия по запасам (ГКЗ) поставила на баланс государства месторождение нефти с извлекаемыми запасами 80,4 млн. тонн…
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И это был не единственный успех российских нефтяников в прошедшем году. Вот список только пяти крупных нефтяных месторождений, открытых российскими геологоразведчиками за первые 9 месяцев 2017 года.

В районе Охотского моря открыто месторождение Аяшское (Нептун). «Хозяин» площади, «Газпром нефть», рассчитывает получить с него не менее 80 млн. тонн извлекаемых запасов. Всего месторождение имеет 250 млн. тонн. Но ведь 80 млн. тонн и 250 млн. тонн — это две большие разницы. Вообще, чтобы правильно понимать значение этих цифр, надо обратиться к истории.

Например, извлекаемые запасы газа на открытом в 1947 году Шебелинском месторождении газа оценивались в размере 650 млрд. кубов. На сегодня эта цифра реально добытого топлива перекрыта уже почти вдвое. За счет чего? Новые технологии, новая техника резко увеличивают первоначальные извлекаемые запасы. И до сих пор именно «Шебелинка» является для Украины основным газовым источником, где добывается почти 30% всего украинского газа.

То есть это нормально, что нынешние 80 млн. тонн извлекаемых запасов нефти через 30 лет станут 160 млн. тонн.

Итак, с морями Охотским и Лаптевых понятно. А что там далее… В Иркутской области было открыто сразу два месторождения, Гораздинское с извлекаемыми запасами 26,1 млн. тонн и Вятшинское с извлекаемыми запасами 18,9 млн. тонн. В Оренбургской области обнаружено Судьбадаровское месторождение с извлекаемыми запасами 16,3 млн. тонн черного золота.

Итого: только пять крупнейших открытых за ¾ года месторождений дали прирост ИЗВЛЕКАЕМЫХ запасов нефти на уровне 220 млн. тонн нефти. По итогу года суммарная цифра разведанных нефтяных месторождений должна составить примерно 1 млрд. тонн нефти, из которых примерно 350 млн. тонн нефти являются извлекаемыми уже сегодня. То есть на современном техническом уровне.

Всего в 2017 году Россия добыла примерно 560 млн. тонн нефти. А это значит, что с учетом будущей интенсификации добычи на открытых в текущем году месторождениях страна не только не сократила свою нефтегазовую подземную разведанную кубышку, но и еще нарастила ее. На фоне остального мира уникальный и просто поразительный результат.

Украинская стратегия России


Ну и, чтобы закончить рассказ о углеводородах, добавим, что за 9 месяцев 2017 года российские геологоразведчики добавили в закрома родины 1 трлн. 350 млрд. кубов газа. По итогу года ожидается цифра гораздо выше — 1,5 трлн. кубов, а это значит, что и по этому стратегическому энергоносителю Россия смогла добиться прироста извлекаемых конечных запасов.

Итоги

2017 год закончился. Мировые воротилы нефтегазового бизнеса находятся в растерянности. Коэффициент замещения, то есть отношение разведанных и извлеченных запасов по нефти и газу, достиг просто катастрофической цифры — 11%. Даже с учетом дальнейшего роста этой цифры за счет технологий, максимум, на который может рассчитывать мировая экономика в будущем, — это пятая часть той нефти и газа, которые были добыты. А самое страшное для Запада то, что большая часть этих ресурсов была разведана в России…
Автор: Юрий Подоляка (Yurasumy)

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