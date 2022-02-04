Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Убрать войска из Крыма? США получили тонкий намёк на своё исчезновение с карты м...
Киев может решиться на отчаянный шаг: Политолог указал на удар, от которого нево...
Прямым текстом: Посол России без обиняков ответил на хамство Псаки
"Это будет поражение России": Кедми озвучил самый пессимистичный сцена...
Главная / Политика

Нефть и газ для Китая: Путин привёз Си Цзиньпину "хорошие новые решения"

04 февраля 2022, 12:35  •  130 • Политика
Наши нефтяные компании подготовили "очень хорошие новые решения" по поставкам углеводородов в Китай, сообщил Владимир Путин, обращаясь к китайскому визави.
Нефтяные компании из России подготовили "очень хорошие новые решения" для Китая по поставкам углеводородов, сообщил президент России Владимир Путин в ходе визита в Пекин. Как и рассказывал ранее Царьград, встреча Путина с лидером КНР Си Цзиньпином стартовала.
Кроме того, добавил Путин, российские компании "и в газовой отрасли сделали ещё один шаг вперед":
Я имею в виду новый контракт на поставку газа в Китай с Дальнего Востока России по 10 млрд куб. м в год.
Отдельно Владимир Путин подчеркнул, что отношения России и Китая обрели беспрецедентный характер. Страны делают огромный вклад в развитие друг друга.
Что касается двусторонних отношений, то они развиваются поступательно в духе дружбы, стратегического партнёрства. Они приобрели, действительно, беспрецедентный характер и являются примером достойных отношений, которые помогают развиваться друг другу и в то же время поддерживают друг друга в развитии, - так звучит полная цитата президента России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


130
Источник
Похожие новости
04 февраля 2022, 00:55
"Что значит не хочу?" Русские придумывают анекдоты в ответ на угрозы США
04 февраля 2022, 00:55
США пренебрегли жизнями 13 человек. Русские потребовали ответа
04 февраля 2022, 08:30
Нуланд сделала России предложение по войне: "Это будет очень жестоко и кроваво"
04 февраля 2022, 06:45
Секретарь СНБО поставил крест на "возвращении" Крыма. Но с оговоркой
04 февраля 2022, 08:30
Дипломат обернул перепалку в Госдепе из-за "кровавых русских" анекдотом: "Как посмел?"
04 февраля 2022, 10:15
Европа наносит удар по окружению Путина: Фон дер Ляйен дошла до прямых угроз
Новости партнеров
 
Выбор дня
04 февраля 2022, 00:55
"Что значит не хочу?" Русские придумывают анекдоты в ответ на угрозы США
04 февраля 2022, 02:40
От уничтоженного американцами "Чёрного ястреба" остались только лопасти и в...
04 февраля 2022, 02:40
Китайский полицейский пережил четыре нелёгкие минуты: Такие испытания под силу не каж...
04 февраля 2022, 00:55
США пренебрегли жизнями 13 человек. Русские потребовали ответа
04 февраля 2022, 08:30
Нуланд сделала России предложение по войне: "Это будет очень жестоко и кроваво&q...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 января 2022, 00:05
Русские довели Канаду до протестов? Ведущая не выдержала в прямом эфире
31 января 2022, 01:50
Новейшие F-35C покрылись пятнами. Причина известна, но в Пентагоне молчат
30 января 2022, 08:55
Украине придётся пойти на "величайшее предательство": Когда Киев начнёт переговоры с Россией
03 февраля 2022, 03:55
"На Италию можно опереться": Одна фраза Путина свела на нет пропаганду Запада – эксперт
29 января 2022, 00:15
Дети мигрантов пинали маленькую девочку. Но защитить требуют их самих
29 января 2022, 00:15
Яков Кедми за минуту объяснил, почему соседи России продались США
29 января 2022, 19:30
России дали две недели. Дальше – война?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.