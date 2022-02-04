Нефть и газ для Китая: Путин привёз Си Цзиньпину "хорошие новые решения"

Наши нефтяные компании подготовили "очень хорошие новые решения" по поставкам углеводородов в Китай, сообщил Владимир Путин, обращаясь к китайскому визави.

Нефтяные компании из России подготовили "очень хорошие новые решения" для Китая по поставкам углеводородов, сообщил президент России Владимир Путин в ходе визита в Пекин. Как и рассказывал ранее Царьград, встреча Путина с лидером КНР Си Цзиньпином стартовала.

Кроме того, добавил Путин, российские компании "и в газовой отрасли сделали ещё один шаг вперед":

Я имею в виду новый контракт на поставку газа в Китай с Дальнего Востока России по 10 млрд куб. м в год.

Отдельно Владимир Путин подчеркнул, что отношения России и Китая обрели беспрецедентный характер. Страны делают огромный вклад в развитие друг друга.