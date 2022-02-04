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Нефть и газ для Китая: Путин привёз Си Цзиньпину "хорошие новые решения"
04 февраля 2022, 12:35 • 130 • Политика
Наши нефтяные компании подготовили "очень хорошие новые решения" по поставкам углеводородов в Китай, сообщил Владимир Путин, обращаясь к китайскому визави.
Нефтяные компании из России подготовили "очень хорошие новые решения" для Китая по поставкам углеводородов, сообщил президент России Владимир Путин в ходе визита в Пекин. Как и рассказывал ранее Царьград, встреча Путина с лидером КНР Си Цзиньпином стартовала.
Кроме того, добавил Путин, российские компании "и в газовой отрасли сделали ещё один шаг вперед":
Отдельно Владимир Путин подчеркнул, что отношения России и Китая обрели беспрецедентный характер. Страны делают огромный вклад в развитие друг друга.
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