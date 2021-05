Нефть и демократия: За что на самом деле Россия воевала в Сирии

Действующий президент Сирии одержал на прошедших только что выборах весьма убедительную победу, набрав более 95% голосов. По факту это означает и поддержку всего того, что сделала в Сирии с октября 2015 года и Россия. Логично задать вопрос: а что было бы сегодня в этой стране и в мире, не случись русского вмешательства? Может, там и выборов бы никаких не было?

Победа Асада в Сирии недемократична. По мнению Запада. Который итогов только что прошедших в этой стране выборов не признал. Хотя более 95% голосов, отданных за действующего президента, сами по себе явление, подтверждения не требующее. Ибо в только что вышедшей из огня гражданской войны стране просто не найти столько людей и ресурсов, чтобы устроить фальсификацию подобного масштаба.

Да и сами явно искренние празднования в сирийских городах и провинциях, включая те, что несколько лет были агрессивно-оппозиционными, говорят о поддержке сирийским народом тех результатов войны, что имеются на сей день. И которые добыты вмешательством России, трудом, подвигами и кровью её сынов и дочерей.

Война с терроризмом и война гражданская

Здесь очень важно не путать эти две разные войны. Кризис в Сирии возник задолго до появления ИГИЛ*. Причин для него было много – и объективных, и субъективных. Среди первых – бурная рождаемость в "сытые" годы стабильного правления отца Башара Асада Хафеза, растущий уровень жизни, как ни парадоксально; а главное – опустошительная засуха, прежний уровень жизни подорвавшая. А уже это прискорбное событие и подняло на мятежи многочисленную, но в соответствии с возрастом бестолково-агрессивную молодёжь. Для которой и так не было в достатке рабочих мест, а тут ещё и кризис подрубил вообще все перспективы.

А в повстанческих "бригадах" и "армиях" кто-то щедро раздавал стабильное жалованье.

Из субъективных причин выделяются две: обострившаяся грызня в семейном клане Асадов (когда, скажем, дядя, брат отца, был убеждён, что куда более достоин высшей власти в стране, нежели жалкий докторишко племянничек) и – действия США и Запада в целом по устроению "арабской весны" в странах Магриба и Ближнего Востока.

Для чего нужна эта справка? А для того, чтобы показать: ИГИЛ* пришла в Сирию, как гангрена, – когда ткани государственного организма начали уже разлагаться. Основные беды начались хоть и при участии американцев, но всё же как классическая гражданская война на фоне экономических бедствий народа.

И потому оппозиций разных в те годы было много. Фактически и не сосчитать. Часть из них сколачивала свои вооружённые отряды, часть занималась заседаниями в Женевах и Эр-Риядах, часть интриговала в Дамаске, переманивая на свою сторону военных и силы безопасности.

Асад с этим не справлялся. И потому создание разведками Израиля и США такой жестоко-боеспособной силы как ИГИЛ* было, как ни парадоксально, громадным подспорьем для него. Если бы сирийский лидер не решился обратиться к России, то на том его власть, возможно, что и вместе с жизнью, была бы окончена. Но Асад обратился – и выиграл. И потому нынешние его 95% – не только по самой цифре выше тогдашнего результата, но и, главное, выше по содержанию: эти проценты – проценты и прежних мятежных регионов. Это – голоса Даръа, где всё вначале полыхнуло, голоса мухафазы Хама, где режим Асада якобы травил людей газами, голоса Алеппо, захваченного было оппозицией на три четверти, голоса, наконец, половины провинции Идлиб, где на другой половине до сих пор толкаются непримиримые.

Вопросы к демократии

Были ли эти выборы честными? С точки зрения Запада – нет. Да, можно ухмыльнуться: в Сирии не голосовали по почте, там за ночь не прибавлялось тысяч бюллетеней на участках, откуда пинками выгоняли наблюдателей от оппонента, там не учитывались голоса мёртвых. Но это, понятно, так, для риторического словца.

Интереснее другое. Вот американцы держат под своей оккупацией примерно треть территории Сирии. Ну, формально там правят какие-нибудь "Сирийские демократические силы" или вообще "Революционные коммандос". Однако что характерно – ни про какие демократические выборы на тех территориях никто ни разу не слышал. Даже более того: пока курды самостоятельно отбивались от игиловских* бармалеев, какие-то свои местные выборы они проводить умудрялись. Но после того как они спелись с янки и при их помощи и поддержке отбили у ИГИЛ* земли за Евфратом, не дав завершить освободительный поход законной правительственной армии, – нет там никакой демократии! В местные органы и органчики власти людей просто и грубо назначают американцы. Причём часто – из тех же бывших игиловцев*. Свои же агенты, чего там…

Примечательно и то, что в этой части Сирии у власти нет ни одного из тех прежних оппозиционеров, что начинали гражданскую войну и уже делили в женевских конференц-румах будущие кресла в правительстве. И то – американцы достаточно богаты пока, чтобы не штопать дырявые носки, а прикупать новые.

И вот по тому, что мы сегодня видим в восточной Сирии, можно достаточно близко к реальности реконструировать, что было бы, не приди Россия в октябре 2015 года на помощь Сирии. По просьбе её законного правительства, ещё раз подчеркнём для себя.

Итак, к 2013 году западным кукловодам постепенно становится ясно, что, во-первых, режим Башара Асада оказался сильнее, нежели они рассчитывали, и, хотя и потерял контроль над рядом городов, продолжает удерживать за собою самые "кормящие" территории, а во-вторых, их прежняя террористическая креатура "Аль-Каида"* из-под их контроля вышла окончательно. История с перерождением этого инструмента долгая и для другого рассказа, но в любом случае в Вашингтоне задумались о новом инструменте – уже для террористического захвата власти в Сирии. Вот тут тайное творение Израиля и пригодилось.

Заботливо выпестованной в Ираке "чёрной" армии указали цель – Дамаск. Куда она и ринулась. И достаточно быстро – за два года – захватила четыре пятых территории страны.

Маленькая деталь: "чёрные", где им удавалось достать представителей "умеренной" оппозиции, резали их с животным удовлетворением…

Но далее вмешалась Россия, и, как очень точно выразился пресс-секретарь её президента Дмитрий Песков, Дамаску с её помощью "удалось избежать сдачи всей страны целиком в руки исламистов и террористов".

А если бы не вмешалась?

Смотрим на восток Сирии и на Ирак. Вполне вероятно, что ИГИЛ* взял бы Дамаск – в условиях, когда США отчитывались о победах в борьбе с ним отчётами о двух разбомблённых экскаваторах, это было Западом обеспечено. Террор, резня, уничтожение иноверцев и вообще всех не-суннитов – это тоже было бы Западом политически и информационно прикрыто. Ибо демократия – это не когда побеждают демократы, а когда побеждают западные ставленники, будь они хоть четырежды террористами. После приведения к власти в Германии Гитлера Западу в этих вопросах никаких берегов уже не писано.

Однако бармалеи – плохой инструмент. В том же Ираке они не удовлетворились уже даденным, но попытались захватить всё. Мосул взяли, чуть до Багдада не дошли. Потому, надо было ожидать, в Вашингтоне быстро сварганили бы нечто вроде "демократического правительства". Типа иракского или афганского. Поскольку ни одна террористическая армия с современной регулярной армией справиться не может по определению, далее Сирию ждало бы нечто похожее на Афганистан: в Дамаске сидели бы вашингтонские марионетки, "демократичные" в той же мере, как афганский маршал Дустум, а на местах правило бы "чёрное" вороньё.

Против него проводились бы операции правительственных войск и устраивались бы бомбо-штурмовые удары западной авиации. С теми же ничтожными боевыми последствиями, что потерпели талибы в Афганистане, но с теми же громадными трагическими потерями для гражданского населения.

Впрочем, подлинно гражданского через пару лет уже не оставалось бы. Все воевали бы со всеми. А в Хмеймиме сидели бы американские солдаты и не казали бы носа за пределы базы.

Ну, и автономию курдов – до кучи – тоже задавили бы. Разбомбив для начала. Кому нужны курды, если они не будут инструментом американской интервенции и американской оккупации?

И только русские ребята, в военной форме и гражданские, подчас ценою своих жизней избавили Сирию и мир. От террористической диктатуры США и Запада.

Вопросы к России

Остаётся ответить на вопрос, который часто задают не в Сирии, но в самой России – а нам-то зачем это было нужно? Что приобрела Россия, спасая Сирию от "бармалеев" и американцев?

Ответ военных хорошо известен: армия приобрела неоценимый настоящий боевой опыт и опыт использования современных вооружений, в том числе и негативный – недавно министр обороны Сергей Шойгу отметил, что в Сирии было опробовано не менее 300 различных образцов вооружений, и полтора десятка из них после апробации были сняты с производства.

Это что касается тактики. Стратегические выгоды России стали абсолютно ясны после того как на авиабазе Хмеймим появились русские бомбардировщики, способные контролировать всю акваторию Средиземного моря и уничтожить 6-й флот США ракетами "Кинжал".

Ответ политический ещё более сложен. Кратко его можно было бы сформулировать так: без решения взять на себя ответственность за ситуацию на Ближнем Востоке Россия сегодня имела бы меньше прав на статус великой державы. Это помимо того, что Сирия сейчас была бы похожа на Ирак – полностью разрушенная и терпящая нескончаемую гуманитарную катастрофу, управляемая бандами фанатиков, безо всякого признака не то что демократии, а нормальной жизни.

Если этого мало, то, last but not least, как говорят "наши западные партнёры", нельзя не отметить, что с первого дня участия России в сирийской войне аналитики говорили, что, помимо всего прочего, это война за нефть. Точнее, за стабильность нефтяного рынка, которую как раз стремились подорвать американцы: демократия демократией, но вот переход нефтяных месторождений под контроль исламистов и исчезновение с большой территории самого понятия "государство" были нам совершенно не выгодны. Если, как говорят эксперты, "война в Сирии по большому счёту не оказала влияния на стабильность нефтяных цен", то это потому, что на саму войну решающее влияние оказала Россия.

*Террористическая организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.