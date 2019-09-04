Неформатный диалог: как политика США исключает для Тегерана возможность двусторонних переговоров с Вашингтоном

Иранский президент Хасан Рухани исключил возможность проведения двусторонней встречи с США. При этом он заявил, что Вашингтон по-прежнему может принять участие в переговорах в формате «5 + 1», однако при условии, что перед этим он снимет с Тегерана санкции. Рухани также заявил, что 6 сентября Тегеран откажется от ряда положений ядерной сделки, если Европа не вернётся к её выполнению в полной мере. По мнению экспертов, иранские власти не хотят проводить переговоры с США, поскольку понимают, что при нынешней непримиримой позиции Белого дома консенсуса достичь невозможно. При этом в Иране по-прежнему рассчитывают на достижение соглашения с Европой, уверены аналитики.

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран не станет вести переговоры с Вашингтоном в двустороннем формате.

«Мы говорили об этом много раз, и я ещё раз повторяю: мы не пойдём на двусторонние переговоры с США», — заявил Рухани в ходе встречи с парламентариями, добавив, что предложения на этот счёт «поступали от многих сторон», однако исламская республика всегда отвечала отрицательно.

Он подчеркнул, что «какого-либо решения по двусторонним переговорам с США» никогда не было.

Напомним: в августе президент Франции Эммануэль Макрон после завершения саммита G7 заявил, что в скором времени может состояться ирано-американский саммит на высшем уровне. Американский лидер Дональд Трамп при этом также не исключил подобной возможности.

Вместе с тем Рухани отметил, что США могут принять участие в прежнем формате «5 + 1» (пять постоянных членов СБ ООН — Россия, КНР, Великобритания, Франция и США, а также Германия). Однако это возможно лишь в том случае, если Вашингтон снимет санкции, которые наложил на Тегеран после выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана.

«Если США снимут все санкции, они могут присоединиться к прежнему формату переговоров — «5 + 1», — заявил Рухани​​​.

По мнению профессора МГУ, эксперта по Ближнему Востоку Александра Вавилова, Иран не хочет идти на переговоры с США, поскольку понимает, что при нынешних позициях сторон прийти к какому-либо консенсусу невозможно.

Президент Ирана Хасан Рухани

© ATTA KENARE / AFP

«Иран исключает даже саму возможность двусторонних переговоров, потому что он не сможет договориться с США, которые действуют в этом вопросе грубо и непрофессионально. В данной ситуации Тегеран хочет использовать в качестве рычага влияния вес «шестёрки», чтобы с её помощью воздействовать на переговорный процесс», — сказал эксперт в интервью RT.

Схожей точки зрения придерживается и научный сотрудник Центра евроатлантических и оборонных исследований РИСИ Константин Блохин.

«Президент Ирана понимает, что Вашингтон не хочет вести переговоры по существующим проблемам, согласовывать интересы, пытаться прийти к какому-то консенсусу, потому что это длительный и тяжкий процесс. Тегеран осознаёт, что переговоры с США будут контрпродуктивны, поэтому в данной ситуации полагается на Европу и Россию, которые заинтересованы в сохранении СВПД», — сказал он в беседе с RT.

При этом Блохин не согласился с тем, что нынешняя ситуация в отношениях Ирана и США — тупиковая.

«В международной политике не существует такой ситуации, которую невозможно было бы отыграть. Если будет двустороннее желание решить проблему, то, соответственно, найдётся и решение. Когда в Вашингтоне осознают, что такие методы, как нагнетание ситуации, навязывание силовой политики, контрпродуктивны, тогда американцы начнут переговорный процесс», — отметил аналитик.

Третий этап

В отличие от США, остальные участники СВПД, в том числе европейские союзники Вашингтона, высказались против аннулирования сделки и попытались сохранить её. Для этого они стали разрабатывать меры, которые помогли бы продолжить экономическое сотрудничество с Тегераном в обход американских санкций. Однако при этом закупать иранскую нефть в Евросоюзе всё же отказались, что принесло наибольший ущерб Ирану.

По словам Рухани, главным вопросом на переговорах сейчас являются именно поставки нефти.

«Если другие страны смогут покупать нашу нефть за наличные или в кредит, то это упростит ситуацию и мы сможем принять меры по выполнению обязательств», — приводит слова президента ТАСС.

Блохин отметил, что разрешение на поставки иранской нефти может сделать Иран более сговорчивым, однако усомнился, позволят ли США это сделать.

«Это смягчит позицию Ирана, однако США будут в бешенстве, потому что поставка нефти в Европу будет подпитывать иранский режим, который американцы хотят экономически удавить, изолировать», — пояснил он.

Иранские власти заявляют при этом, что меры ЕС по компенсации действий США недостаточны, из-за чего Тегерану нет никакого смысла дальше придерживаться условий СВПД: он несёт убытки, как и до заключения сделки. В этом свете Иран объявил о постепенном отказе от соблюдения наложенных на него СВПД ограничений. Таким образом в исламской республике надеются побудить Евросоюз к более активным действиям на этом направлении.

Так, 8 мая 2019 года Иран сообщил о первом этапе прекращения выполнения условий СВПД, касающихся запасов обогащённого урана и тяжёлой воды. А уже в июле стало известно, что Тегеран приступил ко второму этапу, начав обогащение урана на уровне выше, чем предусмотрено соглашением.

В своём заявлении Рухани сообщил, что о начале третьего этапа может быть объявлено уже 6 сентября.

«Если до четверга мы не достигнем окончательного результата, то объявим о третьем шаге по сокращению обязательств», — приводит РИА Новости его слова​​​.

Как сообщил 2 сентября представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди, Тегеран способен в течение двух дней начать получать обогащённый до 20% уран.

«Если Иран примет такое решение, они смогут возобновить производство обогащённого до 20% ядерного топлива за один-два дня», — заявил он.

Замглавы иранского МИД Аббас Аракчи

globallookpress.com

© Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com

По словам замглавы иранского МИД Аббаса Аракчи, если за оставшееся до 6 сентября время ЕС успеет выполнить условия Тегерана, то Иран не пойдёт на очередное сокращение обязательств по СВПД. Однако такой вариант развития событий он назвал маловероятным. При этом дипломат подчеркнул, что переговоры продолжатся.

Вместе с тем Иран неоднократно повторял, что меры по отказу от условий СВПД обратимы. В последний раз эта позиция была подтверждена 31 августа во время телефонного разговора Рухани и Макрона.

По мнению Блохина, для достижения договорённости с Ираном Европе не хватает самостоятельности.

«Существует заинтересованность со стороны европейских элит продолжать этот переговорный процесс. Однако Европа слаба и не может диктовать Вашингтону свои пожелания. Единственное, что может повысить европейскую субъектность, — угроза ещё большего евроатлантического раскола. Европу полностью списывать со счетов не надо, возможно, Вашингтон всё-таки прислушается к её мнению, хоть шансов на это сейчас мало», — считает аналитик.

Кредитная помощь

Как сообщило 2 сентября агентство Reuters со ссылкой на собственные источники, Франция может до конца этого года предоставить Ирану кредитную помощь на общую сумму $15 млрд в обмен на полный возврат к соблюдению СВПД. Вместе с тем источники отметили, что Париж пойдёт на этот шаг только в том случае, если против не выскажутся в Вашингтоне.

«Во-первых, вопрос в том, сможем ли мы достичь этого уровня ($15 млрд). Во-вторых, кто профинансирует данную инициативу. А в-третьих, нам необходимо заручиться по меньшей мере молчаливым одобрением США. Мы до сих пор не знаем позицию Америки», — сказал Reuters источник, располагающий информацией о переговорах.

Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон

© Neil Hall/Pool via REUTERS

В свою очередь, источник агентства в Иране отметил, что, помимо кредита, исламская республика нуждается в рынках сбыта своей нефти.

«Франция предложила предоставить (Ирану) кредитную линию в размере $15 млрд, но пока мы только обсуждаем это предложение. Нам необходимы гарантии того, что мы получим свободный доступ к этой сумме. Иран должен иметь возможность торговать своей нефтью и иметь доступ к своим деньгам», — сказал источник агентства.

Вавилов выразил уверенность, что такой кредит может быть выдан и без одобрения Вашингтона.

«В данном случае согласие США не понадобится, поскольку «шестёрка» хочет сохранить эту сделку, и она сделает всё возможное для этого, включая предоставление того же займа, который является хорошим рычагом, чтобы вернуть в нормальное состояние дипломатические отношения», — заключил Вавилов.