Неформальный разговор: что могут обсудить главы стран СНГ на саммите в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге 28 декабря состоится неформальная встреча руководителей стран СНГ. На саммит приедут главы Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидер Украины Владимир Зеленский тоже может стать участником события, но вряд ли пойдёт на это. По мнению экспертов, наиболее важными темами в повестке переговоров могут быть безопасность и военное сотрудничество, миграция и экономическое партнёрство. Кроме того, аналитики считают, что главная цель встречи — подвести итоги уходящего года и наметить дальнейшие пути развития СНГ.

Во вторник, 28 декабря, пройдёт неформальный саммит глав государств СНГ, сообщает пресс-служба Кремля. Как отмечается, переговоры инициировал президент России Владимир Путин.

«По инициативе Владимира Путина 28 декабря в Санкт-Петербурге состоится традиционная неформальная встреча руководителей государств — участников Содружества Независимых Государств (СНГ)», — заявили в Кремле.

Уточняется, что на саммит прибудут главы Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, украинский лидер Владимир Зеленский тоже может приехать на неформальный саммит СНГ, но он вряд ли это сделает. По данным МИД России, Украина вышла из порядка 50 соглашений, меморандумов и решений в рамках содружества. В ведомстве отмечали, что политически мотивированные решения Киева достаточно прагматичны и принимаются с учётом выгоды: так, украинская сторона не выходит из Договора о зоне свободной торговли, и, несмотря на приостановку его действия Россией в отношении Киева, документ по-прежнему действует между Украиной и другими странами зоны свободной торговли.

Стоит отметить, что саммит СНГ будет проходить в год 30-летия создания содружества. На октябрьском заседании Совета глав государств СНГ президент России обратил внимание на то, что за три десятилетия организация утвердилась как авторитетное региональное интеграционное объединение, в рамках которого страны «стремятся выстраивать отношения на принципах добрососедства, партнёрства, взаимной выгоды и учёта интересов друг друга».

«Но, пожалуй, главное состоит в том, что благодаря содружеству нам удалось сохранить, а по некоторым направлениям даже развить наработанные за многие годы проживания в едином государстве экономические, социальные, культурные и гуманитарные связи», — подчеркнул российский лидер.

«Проанализировать ситуацию»

Как заметил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, директор Института стран СНГ Константин Затулин, предстоящий саммит Содружества Независимых Государств носит знаковый характер.

«Саммит проходит в годовщину образования СНГ и призван, на мой взгляд, обменяться мнениями относительно обстановки, которая складывается в регионе из-за ситуации вокруг Украины и действий западных партнёров», — сказал Затулин в комментарии RT.

По его мнению, слова пресс-секретаря президента России о том, что глава Украины вряд ли приедет на саммит, хотя и мог бы, неслучайны. Затулин считает, что Киев намерен максимально минимизировать свою активность по большинству направлений работы СНГ, оставляя только то, что ему выгодно.

Флаги стран СНГ и самого содружества

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© Межпарламентская Ассамблея СНГ

«Такой подход основан на отказе Украины от широкомасштабной интеграции на постсоветском пространстве, на желании украинской стороны как можно скорее покинуть его, откочевать подальше в ЕС и НАТО. Киев сохраняет какие-то действующие договорённости в рамках СНГ исключительно в тех случаях, когда не может без этого обойтись», — заявил Затулин.

Как отметил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в разговоре с RT, такая «тупиковая стратегия» Украины в очередной раз показывает, что Киев не исходит из национальных интересов своей страны, постоянно делая отсылки на так называемые евро-атлантические ценности.

Аналитик также считает, что инициатива президента России провести неформальный саммит СНГ именно в конце текущего года — актуальная и своевременная.

«Можно только поприветствовать такой шаг, поскольку календарный год завершается и странам содружества необходимо подвести его итоги, наметить перспективы на будущее и проанализировать текущую политическую и экономическую ситуацию», — заявил Оленченко в разговоре с RT.

По мнению аналитиков, наиболее важными темами в повестке переговоров могут быть безопасность и военное сотрудничество, миграция и экономическое партнёрство.

Стабильность в регионе

Как отмечают эксперты, крайне остро для стран СНГ стоит вопрос безопасности в свете приближения инфраструктуры НАТО к странам содружества и событий в Афганистане.

Напомним, после поспешного выхода войск США и НАТО из этой исламской республики власть оказалась в руках талибов*. Как подчёркивал президент России во время большой пресс-конференции 23 декабря, стабилизация ситуации в этом регионе для Москвы «не праздный вопрос», поскольку у РФ открытые границы со среднеазиатскими странами, бывшими республиками СССР.

«И, конечно, возможное проникновение туда каких-то экстремистских элементов не может не вызывать у нас определённой тревоги и опасений. Кроме всего прочего, с территории Афганистана до сих пор исходит огромное количество наркотиков», — сообщил российский президент.

Ранее Путин отмечал, что ситуация в Центрально-Азиатском регионе требует активизации совместных усилий стран СНГ, прежде всего на контртеррористическом и антинаркотическом направлениях.

Стоит отметить, что Россия совместно с государствами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которую входят страны СНГ, провела серию учений в Центральной Азии, в том числе и антитеррористические. Как заявили в ОДКБ, такие манёвры способствовали нормализации обстановки на таджикско-афганской границе. Кроме того, Россия намерена создать объединённую систему противовоздушной обороны с Таджикистаном и уже усилила российскую военную базу в этой республике, в том числе партией из 30 модернизированных танков Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками.

Аналитики также полагают, что во время предстоящего саммита СНГ стороны затронут и тему инициатив России по безопасности, предложенных Соединённым Штатам и НАТО. Напомним, в частности, они предполагают пресечение Вашингтоном расширения блока и отказ альянса от этого процесса.

Вопрос, касающийся этих предложений РФ, ранее обсудил замглавы МИД России Сергей Рябков с руководителями посольств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. По словам Рябкова, он сделал это «в свете непрекращающихся попыток США и НАТО изменить в свою пользу военно-политическую ситуацию в Европе и Евразии».

По мнению Владимира Оленченко, все эти вопросы безопасности очень важно обсудить странам СНГ на предстоящем саммите ввиду крайне напряжённой внешнеполитической обстановки, которую создают США и НАТО, приближая свою инфраструктуру к России и государствам содружества.

«В этих условиях членам СНГ необходимо сверить позиции, поговорить о том, как вести себя в такой ситуации и какие принять меры для поддержания достаточного уровня безопасности в регионе. В этом контексте речь пойдёт и о предложениях РФ по гарантиям безопасности, призванных снизить напряжённость, созданную Вашингтоном и альянсом», — заметил аналитик.

Заседание Совета глав государств-участников СНГ в режиме видеоконференции

kremlin.ru

Оленченко полагает, что на саммите руководители стран СНГ обсудят и возможность проведения Совета Россия — НАТО, который альянс предложил созвать 12 января 2022 года. По словам эксперта, и по этому вопросу государствам объединения «важно выработать общую позицию».

Как подчеркнул Константин Затулин, немаловажным аспектом для стран СНГ на предстоящем саммите может стать и сотрудничество с Россией в военной сфере.

«Все государства содружества заинтересованы в военном партнёрстве с РФ. Перед ними маячат различного рода опасности извне, в том числе угроза дестабилизации. Кроме того, на фоне афганских событий Таджикистану, Узбекистану и другим странам Средней Азии важно, чтобы Россия помогала им в военном отношении, снабжала их техникой на льготных условиях», — отметил он.

Мигранты и экономика

Как отмечают эксперты, помимо вопросов безопасности, стороны также наверняка затронут проблемы миграции и экономического сотрудничества, которые, по мнению аналитиков, во многом связаны.

По данным Министерства экономического развития России, за девять месяцев текущего года внешнеторговый оборот РФ со странами СНГ вырос на 28,7% и достиг $67,6 млрд, из них экспорт составил $45 млрд (+30,4%), импорт — $22,6 млрд (+25,4%).

«Более того, показатели товарооборота девяти месяцев текущего года на 14,2% больше показателей за аналогичный период докризисного 2019 года. В общем товарообороте России доля торговли с государствами — участниками СНГ составляет в среднем 12%, что демонстрирует положительную динамику торговли России с партнёрами по СНГ», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном 2 декабря.

Как отмечал президент России во время октябрьского заседания Совета глав государств СНГ, помимо улучшения показателей торгового сотрудничества в пределах содружества, также открываются новые перспективы реализации крупных совместных инвестиционных и инфраструктурных проектов. По его словам, растёт и интерес у предпринимательских кругов в государствах — членах СНГ «к взаимному сотрудничеству в развитии зелёной экономики, цифровизации, широком применении инноваций, комплексном и рациональном использовании имеющихся природных ресурсов».

Путин тогда также подчеркнул, что для осуществления проектов во всех этих отраслях ключевое значение имеет в том числе доступ к высококвалифицированным трудовым ресурсам. Президент напомнил, что Россия выступила с инициативой о принятии странами содружества совместного заявления о развитии взаимодействия в сфере миграции. Как отметил российский лидер, оно нацеливает стороны «на активизацию работы по гармонизации договорно-правовой базы в области трудового законодательства, подготовке трудовых мигрантов, развитию цифровых платформ для оптимизации процессов трудоустройства».

Позже, 9 декабря, на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека Путин заявил, что в сфере миграции странам СНГ нужно «действовать совместно». По его словам, необходимо заниматься тем, чтобы те лица, которые хотели бы приехать в Россию на работу, на своей родине заранее готовились к этому, в частности изучая русский язык и законодательство РФ.

Как отметил Владимир Оленченко, желание российской стороны, чтобы трудовые мигранты могли изъясняться на русском, знали законы России и могли соответствовать тем нормам поведения, которые действуют на территории РФ, абсолютно обоснованно. По мнению эксперта, в этом контексте языковой вопрос также может быть на повестке предстоящего саммита.

«Тем более что в странах СНГ есть положительный опыт. В частности, в Азербайджане широко развито обучение русскому языку. И этим позитивным опытом государства содружества могут поделиться друг с другом», — заявил аналитик.

Константин Затулин также не исключил, что вопрос русского языка может обсуждаться на предстоящем саммите стран СНГ.

«Идут неоднозначные процессы в Средней Азии, в Казахстане и Киргизии, связанные с сокращением употребления русского языка на официальном уровне», — отметил он.

Что касается темы экономики, Оленченко считает, что на переговорах стран СНГ могут обсуждаться вопросы, связанные с укреплением экономических связей государств содружества, а также выхода из кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

«Основным аспектом в этом блоке обсуждений может стать проблема адаптации стран СНГ к поддержанию экономических отношений в условиях пандемии. Все страны содружества испытали на себе сложности, вызванные COVID-19, и им есть что обсудить. Тут важно будет выработать алгоритмы, которые поддерживали бы экономические связи и помогали преодолевать трудности, возникшие из-за пандемии», — считает эксперт.

Оленченко также выразил мнение, что предстоящий неформальный саммит СНГ, инициированный Владимиром Путиным, призван подвести итоги не только уходящего года, но и 30-летия существования содружества.

«Деятельность в рамках СНГ крайне полезна для региона. И это видно не только по числу соглашений, которые заключаются в содружестве, но и по тому, как государства наращивают взаимовыгодное сотрудничество, которое будет только набирать обороты», — заключил аналитик.

* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.