Появилась информация о подготовке Вооружёнными силами Украины информационного удара в Донбассе. Они совершили ошибку утром 17 февраля, а к утру 18 февраля свой недуг определят в подвиг.

Автор Telegram-канала Astra Militarum напомнил, как появилась информация о миномётных ударах по детскому саду в Донбассе. Он отметил, что "грядёт дичь ещё забористее". От ВСУ ожидается информационный удар, для которого будет использована их же собственная ошибка.

Утром в четверг ВСУ начали обстреливать окраины Первомайска. Защитники Донбасса получили приказ "дать ответку", после чего украинские солдаты успокоились. Но ненадолго. ВСУ вскоре вновь открыли огонь, определив целью село Новозвановка. Это село расположено в Луганской области – на территории, которая подконтрольна Киеву.

Инсайдеры утверждают, что стреляли из миномётов калибром 120 миллиметров. До населённого пункта долетело примерно 30-40 мин, сказано в посте.

"Но, как обычно, укровояки решили свой недуг определить в подвиг", - отмечает автор.

В Новозвановку позвали тележурналистов, чтобы те запечатлели последствия обстрела "от России".

"Завтра ролик с вбросом покажут по украинскому ТВ. Как говорится, не ждём, а готовимся", - говорится в посте, опубликованном вечером в четверг.