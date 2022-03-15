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«Недозволенные методы»: почему Китай призвал США прояснить деятельность своих биолабораторий за рубежом
15 марта 2022, 02:05 • 35 • В мире
МИД КНР призвал Соединённые Штаты раскрыть военно-биологическую деятельность на территории Украины. С таким заявлением выступил официальный представитель китайского Министерства иностранных дел Чжао Лицзянь. Он напомнил, что, согласно опубликованной информации, десятки биологических лабораторий на Украине функционируют в соответствии с заказами Пентагона. Ранее постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что США не допускают инспекций этих объектов, так как американской стороне есть что скрывать. Эксперты отмечают, что Москва и Пекин не позволят Вашингтону заволокитить тему вскрывшихся данных о биолабораториях на Украине.
Gettyimages.ru © Rainer Puster / EyeEm, D-Keine
Соединённые Штаты должны представить подробную информацию о своей военно-биологической деятельности за рубежом. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
«Если американская сторона хочет доказать свою невиновность, почему не откроет эти биолаборатории и не допустит туда международных экспертов для независимого расследования?» — отметил Лицзянь.
Так дипломат прокомментировал высказывания постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд об угрозе биологического оружия на Украине, сделанные в ходе заседания Совбеза 11 марта. В частности, Томас-Гринфилд заявила, что Китай распространяет дезинформацию в поддержку России.
Чжао Лицзянь подчеркнул, что деятельность американской стороны и связанных с ней лабораторий на Украине вызывает озабоченность у мирового сообщества.
Представитель МИД КНР добавил, что, согласно обнародованным данным, на украинской территории функционируют более 30 биологических лабораторий, которые выполняют заказы Министерства обороны США.
«Американская сторона постоянно выступает за открытость и прозрачность.
МИД Китая уже не впервые выступает с подобным призывом. Так, 8 марта Чжао Лицзянь заявил, что деятельность США на Украине — всего лишь верхушка айсберга. Дипломат тогда сообщил, что Пентагон контролирует 336 биолабораторий в 30 странах мира под предлогом сотрудничества по снижению рисков биобезопасности и укреплению глобального общественного здравоохранения.
Биологическая опасность
Ранее Минобороны России обнародовало информацию, согласно которой Соединённые Штаты активно финансировали деятельность целого ряда биологических лабораторий. На это было потрачено более $200 млн, а лаборатории участвовали в военно-биологической программе, работая в том числе с возбудителями сибирской язвы и чумы.
Начальник войск РХБЗ Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что на территории Украины была сформирована сеть из 30 учреждений, работавших в интересах Пентагона. Все они были построены по заказу управления Минобороны США по снижению военной угрозы (DTRA).
Кроме того, о существовании этих лабораторий знали и в Германии. Из обнаруженных российскими военными документов следует, что в 2020—2021 годах немецкие специалисты изучали в украинской биолаборатории возбудителей конго-крымской геморрагической лихорадки, лептоспироза, менингита и хантавирусов.
Минобороны РФ также обнародовало копию письма министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, адресованного медицинским учреждениям и лабораториям. В нём содержалось предписание уничтожить ряд биологических патогенных агентов в связи с введением в стране 24 февраля военного положения.
По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, уничтожались возбудители чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней.
После обнародования этих сведений российским оборонным ведомством в США заявили, что работа в украинских лабораториях якобы не имела отношения к созданию биологического оружия. Как отметила 10 марта на брифинге директор Национальной разведки США Эврил Хейнс, они лишь обеспечивали «биологическую безопасность».
Однако ранее на слушаниях в комитете по иностранным делам сената замгоссекретаря Виктория Нуланд заявила, что на Украине есть биологические исследовательские объекты и Вашингтон пытается не допустить их попадания в руки военных РФ.
Не стоит забывать, что, кроме других опасных патогенов, в украинских лабораториях с американским финансированием также велась работа с коронавирусом летучих мышей, отметил в разговоре с RT бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин. Это, безусловно, должно заинтересовать другие страны, в том числе и КНР, которую обвиняли в создании COVID-19.
«Так как на Украине велись разработки, в том числе и с участием коронавирусов, исследования китайских летучих мышей, мы можем утверждать с большой долей вероятности, что это их рук дело. Появление за два года нескольких десятков тысяч разновидностей и штаммов этого коронавируса говорит о том, что это всё неслучайно. В связи с открывшимися сведениями есть основания полагать, что эта эпидемия носила искусственный характер», — считает Игорь Никулин.
«Есть что скрывать»
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).
«Данные сведения подтверждают обоснованность неоднократно предъявлявшихся нами претензий в контексте выполнения КБТО в отношении военно-биологической деятельности США и их союзников на постсоветском пространстве. В интересах их снятия не исключаем задействования механизмов статей V и VI КБТО, в соответствии с которыми государства-участники должны консультироваться друг с другом в решении любых вопросов в отношении цели конвенции или в связи с выполнением её положений, а также сотрудничать в проведении любых расследований возможных нарушений обязательств по КБТО», — подчеркнула российский дипломат.
Мария Захарова добавила, что экстренное уничтожение особо опасных патогенов потребовалось, чтобы не допустить вскрытия фактов нарушения Украиной и США статьи I Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.
В свою очередь, на заседании Совбеза ООН 11 марта постоянный представитель России Василий Небензя заявил, что отказ Вашингтона допустить международную проверку курируемых США биолабораторий во всём мире, в том числе на Украине, означает, что американской стороне есть что скрывать.
«Поставить их под международную верификацию Вашингтон категорически отказывается, блокируя с 2001 года выработку юридически обязывающих протоколов КБТО о создании эффективного механизма верификации соблюдения государствами конвенции. Это не может не наводить на мысли, что Соединённым Штатам есть что скрывать», — сказал Небензя.
Напомним, что Россия поднимала вопрос присутствия на территории Украины и других стран постсоветского пространства связанных с США биолабораторий и их деятельности ещё задолго до начала спецоперации.
Так, ещё в октябре 2017 года президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека сообщил о деятельности иностранных представителей, ведущих сбор биологических материалов россиян.
В свою очередь, замглавы МИД Рябков тогда назвал поступившие от представителей США объяснения о медицинском характере этих действий надуманными и сообщил, что у российских границ осуществляет свою деятельность целый ряд американских организаций двойного применения, что может иметь далеко идущие последствия.
«Такого рода объяснения кажутся надуманными и сомнительными. Видим, что по периметру российских границ деятельность американских государственных органов двойного применения набирает обороты, это может иметь далеко идущие последствия. Мы говорим об этом открыто и американцам, и нашим соседям, где создана целая сеть лабораторий при содействии и участии США», — заявил тогда Рябков.
Политическая ответственность
Как отметил директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов в комментарии RT, США неоднократно обвиняли Китай в причастности к организации эпидемии нового коронавируса, поэтому обнародование фактов военно-биологической деятельности Вашингтона на Украине представляет для Пекина особый интерес.
США будут пытаться игнорировать эту тему, однако вслед за Россией и Китаем к ней могут подключиться и другие акторы, считает Алексей Маслов.
«Не исключено, что в эту дискуссию могут включиться Иран, Ирак, страны Юго-Восточной Азии, возможно, Центральной Азии. Но многие страны очень аккуратно подходят к этому вопросу, потому что деятельность лабораторий на других юрисдикциях со стороны США неплохо оплачивается. Поэтому в основном Россия и Китай будут стимулировать обсуждение этого вопроса. Само по себе это уже является важным шагом, потому что раньше этот вопрос вообще не ставился», — отметил эксперт.
При этом, судя по реакции американских официальных лиц, Вашингтон явно не был готов к обнародованию фактов по своим бактериологическим программам на Украине, добавил Маслов.
Заявление МИД КНР говорит о том, что Китай внимательно следит за развитием событий, в том числе на Украине, и очень обеспокоен снижением коллективной безопасности во всём мире, отметил в комментарии RT политолог Алексей Мухин.
Остаётся надеяться, что не только Россия и Китай будут привлекать внимание к этому вопросу, добавил Алексей Мухин.
«Если этого не произойдёт, это будет означать, что значительное количество стран находится под прямым коррупционным воздействием США и демонстрирует крайне безответственное поведение, позволяя Вашингтону применять недозволенные методы добычи и производства оружия массового поражения», — заключил собеседник RT.
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