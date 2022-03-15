«Недозволенные методы»: почему Китай призвал США прояснить деятельность своих биолабораторий за рубежом

МИД КНР призвал Соединённые Штаты раскрыть военно-биологическую деятельность на территории Украины. С таким заявлением выступил официальный представитель китайского Министерства иностранных дел Чжао Лицзянь. Он напомнил, что, согласно опубликованной информации, десятки биологических лабораторий на Украине функционируют в соответствии с заказами Пентагона. Ранее постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что США не допускают инспекций этих объектов, так как американской стороне есть что скрывать. Эксперты отмечают, что Москва и Пекин не позволят Вашингтону заволокитить тему вскрывшихся данных о биолабораториях на Украине.

Соединённые Штаты должны представить подробную информацию о своей военно-биологической деятельности за рубежом. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Если американская сторона хочет доказать свою невиновность, почему не откроет эти биолаборатории и не допустит туда международных экспертов для независимого расследования?» — отметил Лицзянь.

Так дипломат прокомментировал высказывания постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд об угрозе биологического оружия на Украине, сделанные в ходе заседания Совбеза 11 марта. В частности, Томас-Гринфилд заявила, что Китай распространяет дезинформацию в поддержку России.

Чжао Лицзянь подчеркнул, что деятельность американской стороны и связанных с ней лабораторий на Украине вызывает озабоченность у мирового сообщества.

Представитель МИД КНР добавил, что, согласно обнародованным данным, на украинской территории функционируют более 30 биологических лабораторий, которые выполняют заказы Министерства обороны США.

«Американская сторона постоянно выступает за открытость и прозрачность.

Но если эти заявления — фейки, то почему она не опубликует подробную информацию, чтобы доказать, что она ни в чём не виновата? Куда всё-таки были потрачены инвестированные Америкой 200 млн? Какие исследования проводила Америка с теми патогенами? Американское посольство на Украине удалило со своего сайта все документы, связанные с этой темой, что же они хотели скрыть?» — сказал Лицзянь.

МИД КНР

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МИД Китая уже не впервые выступает с подобным призывом. Так, 8 марта Чжао Лицзянь заявил, что деятельность США на Украине — всего лишь верхушка айсберга. Дипломат тогда сообщил, что Пентагон контролирует 336 биолабораторий в 30 странах мира под предлогом сотрудничества по снижению рисков биобезопасности и укреплению глобального общественного здравоохранения.

Биологическая опасность

Ранее Минобороны России обнародовало информацию, согласно которой Соединённые Штаты активно финансировали деятельность целого ряда биологических лабораторий. На это было потрачено более $200 млн, а лаборатории участвовали в военно-биологической программе, работая в том числе с возбудителями сибирской язвы и чумы.

Начальник войск РХБЗ Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что на территории Украины была сформирована сеть из 30 учреждений, работавших в интересах Пентагона. Все они были построены по заказу управления Минобороны США по снижению военной угрозы (DTRA).

Американский солдат в костюме химической защиты

AP

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Кроме того, о существовании этих лабораторий знали и в Германии. Из обнаруженных российскими военными документов следует, что в 2020—2021 годах немецкие специалисты изучали в украинской биолаборатории возбудителей конго-крымской геморрагической лихорадки, лептоспироза, менингита и хантавирусов.

Минобороны РФ также обнародовало копию письма министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, адресованного медицинским учреждениям и лабораториям. В нём содержалось предписание уничтожить ряд биологических патогенных агентов в связи с введением в стране 24 февраля военного положения.

По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, уничтожались возбудители чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней.

После обнародования этих сведений российским оборонным ведомством в США заявили, что работа в украинских лабораториях якобы не имела отношения к созданию биологического оружия. Как отметила 10 марта на брифинге директор Национальной разведки США Эврил Хейнс, они лишь обеспечивали «биологическую безопасность».

Однако ранее на слушаниях в комитете по иностранным делам сената замгоссекретаря Виктория Нуланд заявила, что на Украине есть биологические исследовательские объекты и Вашингтон пытается не допустить их попадания в руки военных РФ.

Не стоит забывать, что, кроме других опасных патогенов, в украинских лабораториях с американским финансированием также велась работа с коронавирусом летучих мышей, отметил в разговоре с RT бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин. Это, безусловно, должно заинтересовать другие страны, в том числе и КНР, которую обвиняли в создании COVID-19.

«Так как на Украине велись разработки, в том числе и с участием коронавирусов, исследования китайских летучих мышей, мы можем утверждать с большой долей вероятности, что это их рук дело. Появление за два года нескольких десятков тысяч разновидностей и штаммов этого коронавируса говорит о том, что это всё неслучайно. В связи с открывшимися сведениями есть основания полагать, что эта эпидемия носила искусственный характер», — считает Игорь Никулин.

«Есть что скрывать»

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).

«Данные сведения подтверждают обоснованность неоднократно предъявлявшихся нами претензий в контексте выполнения КБТО в отношении военно-биологической деятельности США и их союзников на постсоветском пространстве. В интересах их снятия не исключаем задействования механизмов статей V и VI КБТО, в соответствии с которыми государства-участники должны консультироваться друг с другом в решении любых вопросов в отношении цели конвенции или в связи с выполнением её положений, а также сотрудничать в проведении любых расследований возможных нарушений обязательств по КБТО», — подчеркнула российский дипломат.

Мария Захарова добавила, что экстренное уничтожение особо опасных патогенов потребовалось, чтобы не допустить вскрытия фактов нарушения Украиной и США статьи I Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

В свою очередь, на заседании Совбеза ООН 11 марта постоянный представитель России Василий Небензя заявил, что отказ Вашингтона допустить международную проверку курируемых США биолабораторий во всём мире, в том числе на Украине, означает, что американской стороне есть что скрывать.

«Поставить их под международную верификацию Вашингтон категорически отказывается, блокируя с 2001 года выработку юридически обязывающих протоколов КБТО о создании эффективного механизма верификации соблюдения государствами конвенции. Это не может не наводить на мысли, что Соединённым Штатам есть что скрывать», — сказал Небензя.

Напомним, что Россия поднимала вопрос присутствия на территории Украины и других стран постсоветского пространства связанных с США биолабораторий и их деятельности ещё задолго до начала спецоперации.

Так, ещё в октябре 2017 года президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека сообщил о деятельности иностранных представителей, ведущих сбор биологических материалов россиян.

В свою очередь, замглавы МИД Рябков тогда назвал поступившие от представителей США объяснения о медицинском характере этих действий надуманными и сообщил, что у российских границ осуществляет свою деятельность целый ряд американских организаций двойного применения, что может иметь далеко идущие последствия.

«Такого рода объяснения кажутся надуманными и сомнительными. Видим, что по периметру российских границ деятельность американских государственных органов двойного применения набирает обороты, это может иметь далеко идущие последствия. Мы говорим об этом открыто и американцам, и нашим соседям, где создана целая сеть лабораторий при содействии и участии США», — заявил тогда Рябков.

Политическая ответственность

Как отметил директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов в комментарии RT, США неоднократно обвиняли Китай в причастности к организации эпидемии нового коронавируса, поэтому обнародование фактов военно-биологической деятельности Вашингтона на Украине представляет для Пекина особый интерес.

«МИД КНР сделал достаточно жёсткое заявление, опираясь на сведения, представленные российской стороной. Надо понимать, что Китай уже неоднократно требовал от США раскрыть такую информацию, но США просто её утаивали. Теперь есть надежда, что при участии РФ и КНР этот вопрос продолжит обсуждаться на уровне ООН», — подчеркнул собеседник RT.

США будут пытаться игнорировать эту тему, однако вслед за Россией и Китаем к ней могут подключиться и другие акторы, считает Алексей Маслов.

«Не исключено, что в эту дискуссию могут включиться Иран, Ирак, страны Юго-Восточной Азии, возможно, Центральной Азии. Но многие страны очень аккуратно подходят к этому вопросу, потому что деятельность лабораторий на других юрисдикциях со стороны США неплохо оплачивается. Поэтому в основном Россия и Китай будут стимулировать обсуждение этого вопроса. Само по себе это уже является важным шагом, потому что раньше этот вопрос вообще не ставился», — отметил эксперт.

Пекин

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При этом, судя по реакции американских официальных лиц, Вашингтон явно не был готов к обнародованию фактов по своим бактериологическим программам на Украине, добавил Маслов.

Заявление МИД КНР говорит о том, что Китай внимательно следит за развитием событий, в том числе на Украине, и очень обеспокоен снижением коллективной безопасности во всём мире, отметил в комментарии RT политолог Алексей Мухин.

«Обеспокоенность китайского МИД можно понять и нужно приветствовать. США — одна из стран, которая не уничтожила своё химическое оружие и обладает большими запасами бактериального оружия. Об этом говорит количество их биолабораторий, особенно в странах с облегчённой политической ответственностью, таких как Украина», — отметил эксперт.

Остаётся надеяться, что не только Россия и Китай будут привлекать внимание к этому вопросу, добавил Алексей Мухин.

«Если этого не произойдёт, это будет означать, что значительное количество стран находится под прямым коррупционным воздействием США и демонстрирует крайне безответственное поведение, позволяя Вашингтону применять недозволенные методы добычи и производства оружия массового поражения», — заключил собеседник RT.