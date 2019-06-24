«Недовольство жителей нарастает»: станет ли Токио снижать «бремя» американских военных баз в Окинаве

Глава правительства Японии Абэ Синдзо заявил, что жители Окинавы несут на себе «тяжкое бремя» из-за концентрации военных баз США на территории префектуры, и пообещал его облегчить. Ранее губернатор Окинавы Дэнни Тамаки и местные жители неоднократно выступали против размещения американских военных объектов на территории этой административной единицы. С точки зрения экспертов, заявление Абэ направлено преимущественно на то, чтобы сгладить общественное недовольство в преддверии парламентских выборов. При этом официальный Токио вряд ли пойдёт на реальное сокращение присутствия американского военного контингента, считают политологи.

Премьер-министр Японии Абэ Синдзо признал, что жители Окинавы уже давно несут «тяжкое бремя» из-за концентрации на территории префектуры военных баз Соединённых Штатов.

«Я намерен добиться результатов для облегчения этого бремени», — цитирует Абэ национальная японская газета «Асахи симбун».

Соответствующее заявление политик сделал в ходе памятной церемонии по случаю 74-й годовщины окончания битвы за Окинаву. Заявление премьера последовало после выступления губернатора этой префектуры Дэнни Тамаки, который ранее не раз резко критиковал строительство американской военной базы на территории Окинавы.

Более того, ранее Тамаки отмечал, что власти Японии игнорируют общественное мнение и смотрят на самую южную префектуру как на «кусок грязи».

«Против несправедливости»

Высказывание главы японского правительства прозвучало на фоне обострения общественной дискуссии по поводу присутствия американского военного контингента в Окинаве.

Речь, в частности, идёт о крупной базе Корпуса морской пехоты США Футэмма. Расположенная вблизи жилых кварталов города Гинован, база доставляет массу неудобств местному населению: деятельность американских военных сопровождается постоянными инцидентами.

Переговоры по поводу переноса базы ведутся более 20 лет. В 1996-м Токио и Вашингтон договорились перенести авиабазу Футэмма из густонаселённого Гинована в город Наго, находящийся в северной части Окинавы. Предполагалось, что база частично разместится на насыпных островах.

В 2013-м после длительных дискуссий власти префектуры согласились с необходимостью реализации проекта, но спустя два года Такэси Онага, занимавший в то время пост губернатора, отменил это решение, потребовав вынести объект за пределы административной единицы. Несмотря на то что политик проиграл несколько судебных процессов по этому делу, он продолжал запрещать работы по перемещению базы. После смерти Онаги его пост занял оппозиционер Тамаки, который придерживается того же мнения, что и его предшественник.

Местное население поддерживает позицию региональных властей.

Согласно результатам референдума, проведённого в конце февраля, более 70% населения Окинавы проголосовали против переноса базы Футэмма в Наго.

Тамаки тогда заявил, что плебисцит «впервые ясно отразил волю народа», и подчеркнул важность этого события. Вместе с тем он потребовал, чтобы мнение местных жителей учитывалось правительством, а работы по засыпке прибрежной полосы в районе Хэноко были запрещены.

Губернатор Окинавы Дэнни Тамаки

Reuters

© Kimimasa Mayama/Pool

Однако народное голосование никак не повлияло на решение центрального правительства. Абэ заявил, что воспринял его результаты серьёзно, но при этом подчеркнул, что откладывать сроки переноса авиабазы США не представляется возможным.

Как отмечают эксперты, недовольство жителей Окинавы вполне обоснованно. На этом острове, входящем в архипелаг Рюкю, сконцентрировано порядка 74% американских военных объектов и военного контингента США в Японии. При этом его площадь составляет менее 1% всей территории азиатского государства.

«Жители Окинавы несут непропорционально большую долю неудобств, связанных с размещением в префектуре американских военных баз. Естественно, что люди выступают против несправедливости, так как другие административные единицы не испытывают таких трудностей», — отметил в беседе с RT руководитель группы японских исследований ИМЭМО РАН Виталий Швыдко.

Он пояснил, что нежелание Токио переносить военную базу за пределы префектуры вызвано требованиями американского командования, которому выгоднее располагать свои базы именно на этой территории в силу логистических причин и наличия более подходящей инфраструктуры.

«Жителей Окинавы не устраивает, что на их дома падают части летательных аппаратов, от авиабаз создаётся невероятный шум, кроме того, загрязняется атмосфера. Часто случались аварии, например из-за того, что США не смогли до конца урегулировать работу своих конвертопланов. Всё это местных раздражает, вызывает протесты», — пояснил в интервью RT руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.

Кроме того, на территории префектуры регулярно фиксируются преступления, совершённые американскими военными. Так, в апреле военнослужащий США убил жительницу Окинавы. Аналогичный инцидент произошёл в 2016 году. Несколько лет назад японское информагентство Kyodo со ссылкой на резолюцию участников массовой демонстрации в городе Наха сообщало, что американские военные совершили более 5,8 тыс. преступлений на островах Окинава после передачи их под суверенитет Японии в 1972 году.

По словам Виталия Швыдко, сейчас военнослужащие выведены за пределы японской правовой системы: если они нарушают закон на территории азиатского государства, то разбирательство ведётся в американском суде.

«Уменьшить накал протестных настроений»

По словам экспертов, говоря о «тяжком бремени», глава правительства Японии намеревался продемонстрировать, что власти осознают неудобства для населения, которые создаёт деятельность американских военных баз в префектуре, поэтому официальный Токио готов защитить интересы жителей Окинавы.

«В этом есть и конъюнктурная составляющая, обусловленная грядущими парламентскими выборами, и реальная необходимость сгладить ситуацию, так как недовольство местных жителей нарастает всё сильнее», — отметил Швыдко.

Премьер-министр Японии Абэ Синдзо

Reuters

© Yuriko Nakao

Аналогичного мнения придерживается Валерий Кистанов. По его словам, заявление Абэ в первую очередь направлено на то, чтобы «уменьшить накал протестных настроений» среди населения Окинавы.

«Абэ назвал вещи своими именами, однако за этим конкретных шагов не последует. Ни о каком сокращении американского присутствия в Окинаве и выводе баз США за её пределы речь не идёт — Вашингтон ни за что не пойдёт на это, поскольку Япония является главным опорным пунктом США за границей», — подчеркнул Кистанов.

Он также добавил, что, даже если Токио удастся незначительно уменьшить концентрацию военных баз на острове, это не решит проблему.

«Поэтому непонятно, как Абэ собирается сокращать это «бремя», — добавил аналитик.

По мнению Виталия Швыдко, Абэ, скорее всего, говорил о «косметических мерах», в частности о сокращении ущерба от военной активности американских солдат.

«Минимизировать шум от полётов авиатехники, уменьшить риск возникновения чрезвычайных ситуаций и аварий», — пояснил Швыдко.

«Сотрудничество будет только укрепляться»

Аналитики полагают, что высказывание японского премьера вряд ли как-то отразится на военно-техническом сотрудничестве Токио и Вашингтона, которое в последнее время лишь укрепляется.

Так, в январе США одобрили сделку о размещении на территории Японии двух американских комплексов ПРО Aegis Ashore, сообщает издание The Diplomat. Отмечается, что их установку будет финансировать японская сторона — на эти цели Токио уже выделил $2,4 млрд.

Увеличиваются и закупки американских вооружений, а также военной техники. Япония планирует купить свыше 100 истребителей F-35. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции после переговоров с японским премьером.

«Происходит дальнейшее развитие военного потенциала Японии, идёт активная закупка американской военной техники. Япония трансформирует свои вертолётоносцы в авианосцы, для чего закупает больше сотни американских истребителей, которые могут базироваться на этих кораблях», — рассказал Валерий Кистанов.

По его мнению, «в Вашингтоне прекрасно понимают, что строительство объекта в Наго будет продолжаться, а резкого вывода контингента Соединённых Штатов из Окинавы не будет».

Аналогичной точки зрения придерживается и Виталий Швыдко.

«Все последние заявления японской и американской сторон говорят о том, что военное сотрудничество Токио и Вашингтона будет только укрепляться», — пояснил аналитик.