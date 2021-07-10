Недовольство Украины по "Северному потоку - 2" погасят компенсацией - Der Spiegel

В немецком издании появился расклад, по которому Берлин и Вашингтон смогут разрешить спор по "Северному потоку - 2" и снизить градус недовольства Киева.

В немецком издании появились варианты того, как может разрешиться непростая, но экономически выгодная для Берлина история с газовым хабом. По информации Der Spiegel, недовольство Украины, которая рискует потерять роль транзитёра газа, можно погасить компенсацией.

К тому же Берлин может предложить Киеву сотрудничество в сфере водорода. Автор публикации также не исключает, что в числе мер Германия может вложить деньги в обновление устаревшей украинской ГТС.

"Ещё говорят о возможном обещании с германской стороны вложить миллиарды в ремонт абсолютно изношенной газотранспортной сети Украины", - пишет Der Spiegel.

В любом случае первоначально разговор о газопроводе Берлин будет решать с американской стороной.

Договорённости Германии и США по теме "Северного потока - 2", если будут достигнуты, могут предусматривать помощь Украине в энергетической сфере, полагает автор немецкого издания.

Ранее сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель намерен привести аргументы, чтобы "убедить, что газопровод вредит как Украине, так и европейским странам". Зеленский публично высказывал недовольство и действиями США по этому вопросу, что в Незалежной уже расценивают как слабость, передают "Дни.ру".

Вопрос о "Северном потоке - 2" также планируется к обсуждению во время встречи Меркель с президентом США Джо Байденом. Как напомнили в Белом доме, американский лидер по-прежнему считает газовый проект "плохой сделкой".

В России неоднократно отмечали, что новый трубопровод является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнёрами. В Кремле выражали недоумение попытками некоторых стран обусловить судьбу проекта политически мотивированными обстоятельствами.