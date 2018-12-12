«Недовольство очень велико»: Консервативная партия Великобритании рассмотрит вопрос о вынесении вотума недоверия Мэй

В Консервативной партии Великобритании запущена процедура вынесения вотума недоверия главе кабмина Терезе Мэй. Голосование, по итогам которого премьер-министр может лишиться поста, состоится вечером в среду, 12 декабря. Накануне Мэй встретилась с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, премьером Нидерландов Марком Рютте и канцлером Германии Ангелой Меркель для обсуждения брексита. Лидеры ЕС в очередной раз подчеркнули, что не намерены пересматривать условия соглашения с Лондоном. Эксперты отмечают, что согласованный с Брюсселем план брексита пока не находит должной поддержки в парламенте, и поэтому глава кабмина была вынуждена отложить голосование по проекту. Как полагают аналитики, именно это и стало причиной запуска процедуры.

Парламентский «комитет 1922» Консервативной партии Великобритании запустил процедуру вынесения вотума недоверия действующему лидеру фракции и всего кабинета министров Терезе Мэй. Соответствующий документ распространил глава объединения Грэм Брэйди.

«Порог в 15% (48 человек), необходимый для запуска процедуры вынесения вотума недоверия лидеру Консервативной партии, был преодолён», — говорится в пресс-релизе.

Голосование пройдёт с 18:00 до 20:00 (с 21:00 до 23:00 мск) в среду, 12 декабря, в комитете палаты общин британского парламента. При этом РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к партии консерваторов, сообщило, что в 17:00 (20:00 мск) состоится совещание партийного руководящего комитета, на котором будет определён формат волеизъявления депутатов-тори.

После объявления о времени проведения голосования Терезу Мэй поддержали все члены британского кабинета министров, а также 100 депутатов-консерваторов, однако, как отмечает агентство Press Association, это ещё не говорит о том, что они не выскажутся за назначение нового главы партии.

Предшественник Мэй на посту главы правительства Великобритании Дэвид Кэмерон выразил надежду, что смена власти на Даунинг-стрит не состоится.

«Мы не должны отвлекаться от поиска наилучших результатов переговоров с нашими соседями, друзьями и партнёрами в ЕС», — написал Кэмерон в Twitter.

Смена лидера Консервативной партии и, соответственно, премьер-министра Великобритании произойдёт, если за это проголосуют 158 тори из 315. Если же Мэй получит большинство голосов, то это отсрочит повторение процедуры голосования как минимум на год.

Тереза Мэй уже выступила с ответным заявлением, подчеркнув, что принимает брошенный ей вызов и будет бороться до конца.

По мнению Мэй, смена лидера Консервативной партии в «ключевой момент» британской истории «создаст неопределённость и поставит под угрозу будущее страны». Она считает, что только представители оппозиционной Лейбористской партии (Джереми Корбин и Джон Макдоннелл) получат пользу от этого решения.

«Это несёт в себе риски, что контроль за переговорами по брекситу окажется в руках оппозиционных депутатов. У нового лидера не будет времени, чтобы провести новые переговоры по соглашению о выходе из ЕС и согласовать его в парламенте до 29 марта, так что ему придётся в качестве первого шага продлить или даже отменить выполнение статьи 50 Договора о ЕС, что задержит или остановит брексит», — сказала Мэй.

Между тем, по её словам, народ Великобритании хочет, чтобы этот процесс был завершён. Премьер добавила, что полностью посвятила себя тому, чтобы претворить в жизнь волю народа по брекситу и построить страну, устраивающую каждого.

«Я готова завершить эту работу», — добавила она.

Кроме того, Мэй сообщила о проведённых накануне встречах с европейскими лидерами — главой Евросовета Дональдом Туском, председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, премьером Нидерландов Марком Рютте и канцлером Германии Ангелой Меркель — для очередного обсуждения соглашения об условиях выхода Лондона из состава ЕС.

Отметим, что Меркель и Юнкер исключили возможность пересмотра сделки, которую утвердили лидеры 27 стран — членов Евросоюза, а Туск сказал, что не знает как помочь Мэй.

«Во второй половине дня я планировала поехать в Дублин, чтобы продолжить эту работу, но теперь я останусь в Лондоне, чтобы защищать свой пост перед своими парламентскими коллегами», — пояснила политик.

Ранее Мэй отменила итоговое голосование в палате общин по документу — оно должно будет пройти до 21 января 2019 года. Как отмечали СМИ, решение было принято после предупреждения о рисках «разрушительного поражения» при обсуждении этого документа.

«Перспективы Мэй совершенно неясны»

В данный момент трудно предсказать итоги голосования по вотуму недоверия Терезе Мэй, но недовольство членов правительства её политикой по брекситу вполне ощутимо. Об этом заявила RT руководитель Центра политической интеграции Института Европы РАН Людмила Бабынина.

«Чтобы сохранить пост лидера партии и премьер-министра, ей нужно набрать простое большинство при голосовании о вотуме недоверия, и тогда она останется на посту в течение года. Каким будет голосование — сейчас предсказать очень сложно. Шанс сохранить пост, конечно, есть. Однако недовольство её позицией по брекситу велико и в партии, и в парламенте в целом — особенно среди оппозиционных партий», — сказала эксперт.

Она также отметила, что на позицию консерваторов во многом повлияло решение Мэй перенести итоговое соглашение в палате общин об условиях выхода Великобритании из состава ЕС.

«Конечно, для стабильности страны было бы лучше, чтобы Мэй осталась на посту премьер-министра, потому что в противном случае может быть любой сценарий: в принципе новые выборы либо выборы нового главы партии и премьера. Естественно, оппозиционные партии будут выступать против брексита. Будет серьёзный политический кризис в стране», — подчеркнула Бабынина.

В свою очередь, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в разговоре с RT заметил, что возможны только два варианта развития событий — смещение Мэй или сохранение за ней поста главы правительства. По его словам, первый вариант приведёт к очередному внутриполитическому кризису в Великобритании, а второй — к очередной пламенной речи политика, в которой она приведёт аргументы в пользу собственной позиции.