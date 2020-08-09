Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
После "украинской сенсации" Владимир Путин созвал Совет безопасности
В Крыму ответили на слова Лукашенко о войне на полуострове
Война за Родину: Малофеев жёстко обратился к властям России
Как попались русские "наёмники": Пранкер рассекретил операцию с Крымом
Главная / Политика

"Недовольство накопилось": эксперт пояснил решение Лукашенко дистанцироваться от Москвы

09 августа 2020, 18:25  •  101 • Политика
Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press/www.globallookpress.com
Впервые за всю историю выборов в Белоруссии нет явного пророссийского кандидата
Президент Белоруссии Александр Лукашенко намеренно пошел на отдаление от России, рассчитывая или добиться от Москвы экономических уступок, или заработать очки у Запада. Но отношения слишком обострились и к выборам достигли апогея. Такую точку зрения на происходящее в Белоруссии высказал член Координационного совета некоммерческих организаций РФ Иван Лизан.
Он обратил внимание, что на выборах-2020 нет ни одного пророссийского кандидата. Светлана Тихановская и Анна Канопатская выступают за отказ от Союзного государства. Лукашенко обвиняет Москву, что она свела отношения между странами от братских к партнерским.
Власти РФ в ответ демонстративно отмалчиваются. Не исключено, что задержание 33 россиян в Белоруссии потребовалось Лукашенко, чтобы заставить Москву реагировать, приводит мнение политолога "Общественная служба новостей".
В любом случае, то, как в дальнейшем будут складываться российско-белорусские отношения, зависит от Минска. Что будет после выборов с задержанными гражданами РФ, кого обвинят во вмешательстве во внутренние дела Республики, напрямую повлияет на экономические и политические меры РФ в адрес Белоруссии. Дальше отмалчиваться Москва не будет, у нее "накопилось большое недовольство действиями официального Минска", подчеркивает эксперт.
Выборы президента Республики Беларусь проходят 9 августа. На 10 августа белорусская оппозиция уже назначила общенациональную забастовку в качестве протеста из-за предрешенной победы Александра Лукашенко.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



101
Источник
Похожие новости
09 августа 2020, 12:00
Лукашенко договорился с Путиным по задержанным боевикам
09 августа 2020, 06:30
Летел на помощь хабаровским провокаторам? Бомбардировщик США перехватили над Охотским морем
09 августа 2020, 08:20
Пушков высмеял заявление главы Stratfor о «Северном потоке – 2»
09 августа 2020, 10:10
В Белоруссии заблокировали интернет
09 августа 2020, 13:50
Белорусы подготовили "план Б" на случай победы Лукашенко
09 августа 2020, 13:50
Ударить за Курилы ядерным оружием? Японцы сделали тонкий намёк властям и России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 августа 2020, 12:10
Увидеть Минск и умереть. Гордону стало стыдно за Киев
05 августа 2020, 03:30
"Упаковали манатки - и уехали": Русскоязычным украинцам напрямую посоветовали убираться
05 августа 2020, 15:25
"Расстреливать из атомного оружия!": Тимошенко попыталась попасть на переговоры с русскими
02 августа 2020, 18:40
Украина сдала себя по делу МН17? "Явка с повинной в чистом виде"
02 августа 2020, 18:40
Украинские байкеры-знаменосцы побоялись выехать на крымскую «нейтралку»
04 августа 2020, 00:25
Зачем Батька злит Москву? Потому что играет в поддавки
03 августа 2020, 21:15
Путин нашёл для себя новый Крым: CNBC готовят США к "большому сюрпризу"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.