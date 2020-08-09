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"Недовольство накопилось": эксперт пояснил решение Лукашенко дистанцироваться от Москвы
09 августа 2020, 18:25 • 101 • Политика
Впервые за всю историю выборов в Белоруссии нет явного пророссийского кандидата
Президент Белоруссии Александр Лукашенко намеренно пошел на отдаление от России, рассчитывая или добиться от Москвы экономических уступок, или заработать очки у Запада. Но отношения слишком обострились и к выборам достигли апогея. Такую точку зрения на происходящее в Белоруссии высказал член Координационного совета некоммерческих организаций РФ Иван Лизан.
Он обратил внимание, что на выборах-2020 нет ни одного пророссийского кандидата. Светлана Тихановская и Анна Канопатская выступают за отказ от Союзного государства. Лукашенко обвиняет Москву, что она свела отношения между странами от братских к партнерским.
Власти РФ в ответ демонстративно отмалчиваются. Не исключено, что задержание 33 россиян в Белоруссии потребовалось Лукашенко, чтобы заставить Москву реагировать, приводит мнение политолога "Общественная служба новостей".
В любом случае, то, как в дальнейшем будут складываться российско-белорусские отношения, зависит от Минска. Что будет после выборов с задержанными гражданами РФ, кого обвинят во вмешательстве во внутренние дела Республики, напрямую повлияет на экономические и политические меры РФ в адрес Белоруссии. Дальше отмалчиваться Москва не будет, у нее "накопилось большое недовольство действиями официального Минска", подчеркивает эксперт.
Выборы президента Республики Беларусь проходят 9 августа. На 10 августа белорусская оппозиция уже назначила общенациональную забастовку в качестве протеста из-за предрешенной победы Александра Лукашенко.
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