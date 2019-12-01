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Недовольный согласием Дании на строительство "Северного потока - 2" может прождать ответа больше года
01 декабря 2019, 13:39 • 191 • В мире
В датский Апелляционный совет по вопросам энергетики поступила апелляция на разрешение регулятора Дании о прокладке в водах страны газопровода "Северный поток - 2". Подчёркивается, что жалоба не приостанавливает решение по газопроводу. На ответ по жалобе может уйти до 17 месяцев.
В Дании, одобрившей прокладку "Северного потока - 2", сообщили о поступившей апелляционной жалобе по данному решению. Как сообщил представитель датского Апелляционного совета по вопросам энергетики, на данный момент зафиксирована одна жалоба.
В структуре не стали раскрывать, от кого именно поступило несогласие по данному вопросу.
При этом, уточнила представитель совета Эллен Эвиг Юргенссен, рассмотрение жалобы может занять более года - порядка 17 месяцев.
Кроме того, как таковая жалоба не приостанавливает решение по газопроводу.
Ранее о намерении обжаловать разрешение на строительство "Северного потока - 2" заявлял министр энергетики Украины Алексей Оржель, передает "РИА Новости".
По его словам, Киев мог бы оспорить решение DEA с точки зрения экологии. При этом компания Nord Stream 2 AG, оператор "Северного потока - 2", заявляла, что DEA основывалось на тщательной оценке воздействия проекта на окружающую среду.
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