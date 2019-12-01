Недовольный согласием Дании на строительство "Северного потока - 2" может прождать ответа больше года

В Дании, одобрившей прокладку "Северного потока - 2", сообщили о поступившей апелляционной жалобе по данному решению. Как сообщил представитель датского Апелляционного совета по вопросам энергетики, на данный момент зафиксирована одна жалоба.

В структуре не стали раскрывать, от кого именно поступило несогласие по данному вопросу.

При этом, уточнила представитель совета Эллен Эвиг Юргенссен, рассмотрение жалобы может занять более года - порядка 17 месяцев.

Кроме того, как таковая жалоба не приостанавливает решение по газопроводу.

Ранее о намерении обжаловать разрешение на строительство "Северного потока - 2" заявлял министр энергетики Украины Алексей Оржель, передает "РИА Новости".

По его словам, Киев мог бы оспорить решение DEA с точки зрения экологии. При этом компания Nord Stream 2 AG, оператор "Северного потока - 2", заявляла, что DEA основывалось на тщательной оценке воздействия проекта на окружающую среду.