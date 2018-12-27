Недовольный рождественскими подарками маленький житель Германии вызвал полицию

Девятилетний житель немецкого города Цетель был очень недоволен полученными на Рождество подарками: ни один из них не совпал со списком его пожеланий. Рассердившись, ребенок вызвал домой полицию.

Желания не всегда становятся реальностью. Об этом знают многие взрослые, но дети еще верят в чудеса. Вот и девятилетний житель немецкого города Цетель (графство Фрисландия) столкнулся с реальностью. Подарки, которые он обнаружил под елкой на Рождество, оказались совсем не те, что он заказывал Санта-Клаусу. Смириться с этим ребенок не захотел, поэтому он решил вызвать полицию.

Приехав на вызов, полицейские увидели очень рассерженного мальчика, который показал им свой листок желаний и попросил сравнить с теми подарками, которые он получил. Полицейские вынуждены были согласиться: совпадений не оказались ни по одному пункту.

С трудом правоохранителям удалось погасить ссору ребенка с родителями. В конце концов они смогли убедить сердитого мальчика, что Санта-Клаус уже очень стар, его подводит зрение и он просто перепутал подарки, пишет немецкое издание NDR.de.