|
Недовольный рождественскими подарками маленький житель Германии вызвал полицию
27 декабря 2018, 10:24 • 88 • В мире
Девятилетний житель немецкого города Цетель был очень недоволен полученными на Рождество подарками: ни один из них не совпал со списком его пожеланий. Рассердившись, ребенок вызвал домой полицию.
Желания не всегда становятся реальностью. Об этом знают многие взрослые, но дети еще верят в чудеса. Вот и девятилетний житель немецкого города Цетель (графство Фрисландия) столкнулся с реальностью. Подарки, которые он обнаружил под елкой на Рождество, оказались совсем не те, что он заказывал Санта-Клаусу. Смириться с этим ребенок не захотел, поэтому он решил вызвать полицию.
Приехав на вызов, полицейские увидели очень рассерженного мальчика, который показал им свой листок желаний и попросил сравнить с теми подарками, которые он получил. Полицейские вынуждены были согласиться: совпадений не оказались ни по одному пункту.
С трудом правоохранителям удалось погасить ссору ребенка с родителями. В конце концов они смогли убедить сердитого мальчика, что Санта-Клаус уже очень стар, его подводит зрение и он просто перепутал подарки, пишет немецкое издание NDR.de.
Подпишитесь на нас
88
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
|
21 декабря 2018, 17:54
|
25 декабря 2018, 12:54
|
21 декабря 2018, 17:54
|
23 декабря 2018, 00:56
|
26 декабря 2018, 11:39
|
22 декабря 2018, 00:24
|
20 декабря 2018, 15:54