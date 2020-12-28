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Недовольный карабахскими итогами Эрдоган "всплыл" в Гянже: Источник сообщил о новой авиабазе

28 декабря 2020, 13:35  •  157 • Политика
Недовольный карабахскими итогами президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган "всплыл" в Гянже. Источник сообщает о новой авиабазе, строительство которой начала Анкара.
По данным проекта WarGonzo со ссылкой на источник в Стамбуле, Анкара уже приступила к строительству военного и стратегического объекта - под видом восстановления гражданской инфраструктуры.
"Эрдоган оказался не слишком доволен итогами Второй карабахской войны и особенно его не устраивает роль и полномочия, которые получили российские миротворцы - в отличие от турецких военных", - отмечают авторы проекта в своём Telegram-канале, отметив, что к тому же Анкару заботит тот момент, что русские "активно занимаются подготовкой к запуску аэропорта в Степанакерте".
Военкоры уточняют, что для компенсации сложившегося расклада "Анкара озаботилась строительством авиабазы в Гянже".
"Согласно информации источников @wargonzo, помимо вертолётов и личного состава в Гянже также будут размещены F-16", - отмечают авторы проекта.
Фото: Скриншот Telegram/WarGonzo

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