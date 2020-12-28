Недовольный карабахскими итогами Эрдоган "всплыл" в Гянже: Источник сообщил о новой авиабазе

По данным проекта WarGonzo со ссылкой на источник в Стамбуле, Анкара уже приступила к строительству военного и стратегического объекта - под видом восстановления гражданской инфраструктуры.

"Эрдоган оказался не слишком доволен итогами Второй карабахской войны и особенно его не устраивает роль и полномочия, которые получили российские миротворцы - в отличие от турецких военных", - отмечают авторы проекта в своём Telegram-канале, отметив, что к тому же Анкару заботит тот момент, что русские "активно занимаются подготовкой к запуску аэропорта в Степанакерте".

Военкоры уточняют, что для компенсации сложившегося расклада "Анкара озаботилась строительством авиабазы в Гянже".

"Согласно информации источников @wargonzo, помимо вертолётов и личного состава в Гянже также будут размещены F-16", - отмечают авторы проекта.

Фото: Скриншот Telegram/WarGonzo