Недовольная Москва посылает очередное предупреждение Минску - политолог

Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

У визита главы МИД РФ в столицу Белоруссии двойной подтекст

Сергей Лавров должен посетить Минск сегодня, 25 ноября. Он приедет с очередным предупреждением: в Москве недовольны, поделился мнением политолог Валерий Карбалевич.

Во время публичных выступлений глава МИД РФ скажет о поддержке Россией политики белорусского президента Александра Лукашенко, осуждении вмешательства Запада в дела Республики и назовет хорошим диалог, идущий в этой стране. Однако содержание разговора на высшем уровне, о котором СМИ не расскажут, будет иным, сказал эксперт в комментарии "Салідарнасці".

По его словам, это будет очередное предупреждение главы РФ о невыполнении белорусским лидером обязательств, данных им в Сочи, – о постепенной передаче власти, объявлении народу дат референдума по Конституции и досрочных президентских выборов.



Владимир Путин крайне недоволен тем, что после возвращения из Сочи Александр Лукашенко начал мешать осуществлению своих же обещаний. Поэтому Лавров и едет в Минск, отметил Карбалевич.

После августовских протестов Лукашенко нуждался в поддержке Москвы, вот и говорил после встречи в Сочи только хорошее о ней. Теперь же, считая, что укрепил свои позиции, он сменил высказывания, поскольку считает, что РФ слаба и никуда не денется – все равно не откажется от него, что бы он ни творил. Уже даже стал критиковать Россию, чего совсем недавно не позволял себе.

Однако Москва не будет вести информационную войну против белорусского президента, ведь тогда его свержение станет более вероятным. В Кремле этого не допустят, так как победа цветной революции в Республике – "страшный сон и плохой пример для России", что отлично осознает Александр Григорьевич, поэтому и осмелел. Только протесты в стране могут его напугать и сдержать, заключил политолог.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что его хотят свергнуть руками России. По его мнению, вопрос о дальнейшем курсе Белоруссии сейчас как никогда сильно интересует страны Запада, и там разрабатывают различные схемы, чтобы изменить существующий в Республике строй.