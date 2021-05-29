Недоверительные отношения: как выход Вашингтона из ДОН может повлиять на встречу Путина и Байдена

Договор по открытому небу (ДОН) теряет свою жизнеспособность без участия в нём США и России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В свою очередь, по словам замглавы МИД России Сергея Рябкова, решение Вашингтона выйти из договора ухудшает фон предстоящего саммита Владимира Путина и Джо Байдена, и ответственность за происходящее лежит на США. Эксперты отмечают, что выход США из этого договора после продления СНВ-III говорит о том, что администрация Байдена, несмотря на слова о готовности сотрудничать с РФ по вопросам стратегической стабильности, ставит свои интересы превыше всего.

Без участия США и России Договор по открытому небу потеряет свою жизнеспособность. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что в Москве сожалеют о решении Вашингтона не возвращаться к соблюдению условий соглашения.

«Договор остаётся, правда, конечно же, без участия США и России он во многом потеряет свою жизнеспособность. Всё остальное относится к вопросам стратстабильности, к мерам укрепления доверия, составной частью коих являлся и последние дни является этот договор. Поэтому здесь можно выразить только свои сожаления», — заявил Песков в ходе брифинга для прессы.

Накануне Белый дом уведомил российскую сторону о своём решении не возвращаться в договор. В свою очередь замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что такое решение со стороны США было ожидаемо.

«Решение было ожидаемо, оно нас, разумеется, не радует, разочаровывает, потому что США упустили ещё один шанс на разумной основе внести позитивный вклад в задачу укрепления безопасности в Европе. Вместо этого они продолжают инсинуации, ни на чём не основанные, выдвигают обвинения в наш адрес, на которые мы реагировали многократно», — сказал Рябков.

Кроме того, замминистра отметил, что решение Вашингтона о выходе из договора создаёт негативный фон в преддверии саммита России и США на президентском уровне.

«Конечно, данный шаг не способствует созданию благоприятной атмосферы для обсуждения тематики контроля над вооружениями в ходе встречи лидеров, однако хочу подчеркнуть, что на этой встрече при всей важности контроля над вооружениями разговор пойдёт по гораздо более широкой повестке дня, как я понимаю», — подчеркнул дипломат.

Однако ответственность за разрушение соглашения лежит на американской стороне, добавил Рябков. «Вина за происходящее — на Вашингтоне и союзниках США, которым буквально всё равно, что происходит в этой сфере», — сказал замглавы МИД России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

РИА Новости

© Сергей Гунеев

Системный выход

Напомним, Договор по открытому небу в марте 1992 года заключили представители 27 государств — членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). На сегодняшний день участниками ДОН являются 33 государства. Соглашение предоставляет им право совершать полёты невооружённых разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран, подписавших документ, в соответствии с квотами.

В мае 2020 года Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу якобы в связи с несоблюдением установленных регламентов со стороны России. В ноябре того же года Вашингтон официально вышел из договора.

В свою очередь 15 января 2021 года в МИД России объявили о запуске внутригосударственных процедур по выходу РФ из ДОН. Во внешнеполитическом ведомстве тогда отметили, что Вашингтон решил выйти из соглашения под «надуманным предлогом», а односторонний выход США из договора подрывает баланс интересов участников и доверие к ДОН как инструменту укрепления безопасности.

«Российская сторона выдвинула конкретные, соответствующие фундаментальным положениям Договора предложения по поддержанию его жизнеспособности в новых условиях. С сожалением констатируем, что они не получили поддержки со стороны союзников США», — говорилось в сообщении МИД.

Вашингтон планомерно в одностороннем порядке выходит из договоров, касающихся контроля над стратегическими вооружениями. Так, в 2001 году президент США (в то время этот пост занимал Джордж Буш — младший. — RT) объявил о выходе США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО). В 2019 году администрация Дональда Трампа инициировала выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Долгое время неясной оставалась судьба Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III), который должен был прекратить своё действие в феврале 2021 года. МИД России неоднократно отмечал, что Белый дом под руководством Трампа не предпринимает каких-либо действий по его продлению. Однако после вступления в должность Байден продлил СНВ-III на пять лет.

Нежелание новой, демократической администрации США менять решение о выходе из ДОН говорит о том, что в диалоге о стратегической стабильности Вашингтон прежде всего будет преследовать собственные интересы, считает член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков.

«Ранее администрация Трампа решила, что она может выйти практически из всех договоров, а всё, что ей впоследствии будет нужно, перезаключит потом. Сейчас Байден мог бы исправить ситуацию, вернувшись к обсуждению данного договора, но теперь мы видим, что ему это не нужно. В то же время для российской стороны это определённый знак, что администрация Байдена, планомерно отменяя решения Трампа, с одной стороны, как это было с СНВ-III, тем не менее не намерена выстраивать с Россией доверительные отношения», — сказал эксперт в разговоре с RT.

По словам Судакова, в контексте международных отношений СНВ-III для Вашингтона имеет больший вес, чем ДОН.

«Договор СНВ всегда был важен для имиджа Демпартии США, которая хочет показать, что ей не нужно вовлечение в новую войну, гонку вооружений по всему миру. Но в большей степени на это повлияло желание стереть политическое наследие Трампа — это решение было принято в пику его администрации, которая делала всё, чтобы разорвать данное соглашение», — пояснил аналитик.

Без России и США

Ситуацию с развалом ДОН прокомментировали и в Европе. Так, официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт сообщил, что Берлин продолжит соблюдать условия договора.

«Мы приняли это к сведению, позиция правительства ФРГ по этому договору, по этому решению остаётся неизменной. Считаем ДОН важной частью архитектуры контроля за вооружениями, он способствует взаимной прозрачности и созданию доверия, таким образом и укреплению безопасности. Мы сожалеем о решении США, как и о заявлении России о выходе из договора», — сказал Зайберт 28 мая во время брифинга для журналистов.

При этом официальный представитель Германии не прояснил, какую форму примет соблюдение договора немецкой стороной после выхода из него России.

По мнению ведущего научного сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, подобным шагом Германия хочет повлиять на США, которые с приходом к власти Байдена стали более внимательны к своим европейским союзникам.

«Германия демонстрирует ответственную политику, пытаясь сохранить систему стратегической безопасности и вернуть США в это русло. Однако вряд ли у неё это получится. При этом России в любом случае придётся выходить из ДОН, чтобы страны НАТО не могли делиться полученной информацией с США», — отметил политолог в интервью RT.

По словам Константина Блохина, мотивация Берлина понятна, так как ситуация с ДОН бьёт не только по доверию между США и Россией, но и по странам Европы, которые будут лишены возможности осуществлять мониторинг территории РФ.

Стоит ожидать, что на предстоящей встрече Владимира Путина и Джо Байдена будут обсуждаться все договоры, регулирующие стратегическую стабильность, — ДРСМД, ДОН и СНВ-III, — а также действия Вашингтона в их отношении, считает Блохин.

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена в 2011 году

Reuters

© Alexander Natruskin

«Несомненно, выход США из ДРСМД и ДОН будет затрагиваться на этом саммите. Но неизвестно, будет ли принято какое-либо принципиальное решение, так как Байден и Белый дом пока не делали каких-то конкретных заявлений касательно возврата Америки к этим соглашениям», — сказал эксперт.

Учитывая нынешнее состояние двусторонних отношений РФ и США, у лидеров будет довольно узкий набор тем, на основе которых можно провести успешную, взаимовыгодную встречу, добавил Блохин.

«Тем более США открыто заявляют, что их формула в отношении России — политика сдерживания при одновременном сотрудничестве с ней в тех сферах, которые представляют для них отдельный интерес», — заключил аналитик.