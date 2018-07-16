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Недотерпела

16 июля 2018, 21:54  •  140 • Карикатуры

Журналистка CNN крайне эмоционально отреагировала на задержание самолета Путина перед встречей с Трампом, заявив, что "лидера свободного мира" заставляют ждать. При этом Трамп прибыл на переговоры позже президента России.

© Виталий Подвицкий

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