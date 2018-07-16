Недотерпела

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Журналистка CNN крайне эмоционально отреагировала на задержание самолета Путина перед встречей с Трампом, заявив, что "лидера свободного мира" заставляют ждать. При этом Трамп прибыл на переговоры позже президента России.

© Виталий Подвицкий