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Недотерпела
16 июля 2018, 21:54 • 140 • Карикатуры
Журналистка CNN крайне эмоционально отреагировала на задержание самолета Путина перед встречей с Трампом, заявив, что "лидера свободного мира" заставляют ждать. При этом Трамп прибыл на переговоры позже президента России.
© Виталий Подвицкий
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