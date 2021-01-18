Недостаточные меры: американская НКО подала иск об удалении Telegram из App Store

Некоммерческая организация Coalition for a Safer Web («Коалиция за безопасный интернет») из США обратилась в суд с требованием удалить Telegram из магазина приложений Apple. Представители НКО полагают, что владельцы мессенджера не приняли достаточных ограничительных мер в отношении пользователей, распространявших призывы к насилию и проводивших экстремистские дискуссии после беспорядков в Капитолии 6 января. Ранее крупнейшие американские интернет-компании ограничили активность президента США Дональда Трампа и его сторонников в соцсетях. Зарубежные СМИ сообщили, что на этом фоне многие пользователи из Соединённых Штатов обратили внимание на другие сервисы, среди которых есть и Telegram.

Американская некоммерческая организация (НКО) Coalition for a Safer Web («Коалиция за безопасный интернет») подала в суд на Apple с требованием удалить мессенджер Telegram из магазина приложений App Store. Об этом говорится в пресс-релизе организации.

Иск подан в Северной Калифорнии. В нём утверждается, что Telegram не принял достаточных ограничительных мер в отношении пользователей, распространявших призывы к насилию и проводивших экстремистские дискуссии после беспорядков в Капитолии 6 января.

По мнению представителей НКО, мессенджер, допуская размещение подобного контента, нарушает условия пользования App Store. Отмечается, что Coalition for a Safer Web намеревается подать аналогичный иск в отношении Google.

Глава подавшей иск организации — бывший посол США в Марокко Марк Гинзберг. Он выразил мнение, что Telegram «выделяется как распространитель (высказываний с ненавистью. — RT) даже по сравнению с Parler».

Вместе с тем, отмечает издание, перспективы иска остаются неясными, поскольку действующее в США законодательство наделяет онлайн-платформы широким «иммунитетом» от ответственности за размещение большинства контента.

Напомним, что ранее Apple, Google и Amazon прекратили поддержку социальной сети Parler, популярной среди сторонников Трампа. В вину сервису вменяли распространение сообщений с призывами к насилию.

Соцсеть намерена отстоять свои интересы в суде. В частности, руководство Parler подало иск к компании Amazon. В исковом заявлении говорится, что прекращение действия учётной записи Parler продиктовано политической враждебностью и имеет целью снижение конкуренции на рынке микроблогов в пользу Twitter.

Наряду с этим крупнейшие американские интернет-платформы, в числе которых Facebook, Twitter и Instagram, заблокировали учётные записи президента США Дональда Трампа.

Напомним, что это произошло после событий 6 января. В этот день конгресс должен был формально утвердить итоги голосования выборщиков, закрепив таким образом победу Джо Байдена на президентских выборах. Однако конгрессмены вынуждены были прервать заседание, так как сторонники Трампа, не признающие его поражения на выборах, ворвались в Капитолий.

В результате последовавших за этим событий погибли пять человек, в том числе один полицейский. Ответственность за произошедшее демократы возложили на Трампа. На этом фоне крупные технологические компании решили ограничить возможность действующего президента высказываться в сети.

Кроме самого Трампа, ограничения коснулись и сторонников президента. В частности, руководство Facebook запретило публиковать призывы к пересмотру итогов выборов, пообещав удалять сообщения с лозунгами о предполагаемых подтасовках на выборах президента.

Как отметил глава МИД России Сергей Лавров, такими действиями американские интернет-компании демонстрируют неуважение к законам собственной страны.

«Полдюжины человек, создавших свои технологические империи, даже знать не хотят о том, какие права у них есть в своём государстве. Они сами определяют свои права на основе так называемых корпоративных норм и ни в грош не ставят конституции своих государств», — сказал министр на пресс-конференции.

По его словам, это вызывает серьёзную озабоченность.

Отметим, что впоследствии страницы Дональда Трампа в Facebook и Instagram были разблокированы.

Вместе с тем зарубежные СМИ сообщили, что многие пользователи в США обратили внимание на другие сервисы. По информации The New York Times, после событий в Капитолии и последовавших за этим блокировок аккаунтов Трампа и его сторонников десятки миллионов людей скачали мессенджеры Telegram и Signal.

По информации The Telegraph, Telegram за несколько дней стал вторым по скачиваемости приложением в США. Как пишет издание, в период с 6 по 10 января приложение Telegram скачали в Соединённых Штатах около 545 тыс. раз, что почти в три раза больше, чем в аналогичный период предыдущей недели.

Как заявил основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, в компании Facebook «есть целый отдел», где занимаются выяснением причин популярности Telegram. По его словам, сотрудники Telegram обнаружили ботов, которые распространяют слухи о мессенджере в социальных сетях.

Дуров добавил, что конкуренты распространяют мифы о том, что Telegram якобы связан с Россией, а также о том, что безопасность и секретность переписок в мессенджере находятся под сомнением.