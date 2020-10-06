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Недостаточно иметь "чугунную челюсть": Баранец указал на отличие русского спецназа от американского

06 октября 2020, 01:30  •  26 • В мире
Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец указал на отличие русского спецназа от американского. Он пояснил, что недостаточно иметь "чугунную челюсть", чтобы получить краповый берет.
Критерии набора в российский спецназ отличаются от тех, что приняты в Великобритании, США, ФРГ или Франции. Об этом рассказал РИА ФАН военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.
Ранее британских читателей Daily Mail заинтересовала статья, посвящённая испытаниям бойцов спецназа ФСИН, которые боролись за право ношения крапового берета.
Как отметил Баранец, в России давно сложилась практика, согласно которой, чтобы получить краповый берет, спецназовец должен выдержать серьёзные испытания, куда включены преодоление нечеловечески тяжёлой дистанции и "мордобой" с опытным обладателем престижного головного убора.
На Западе сложились другие критерии отбора. Так, бойцам приходится терпеть издевательства в рамках подготовительного курса, причём особенно в этом продвинулись американские морские пехотинцы. Однако там не сложилось такой школы рукопашного боя, как в России, где недостаточно махать кулаками и иметь "чугунную челюсть".
"Американцы могут сколько угодно похваляться своими "морскими котиками", но они даже близко не стоят! Повторюсь: наша школа спецназа жестокая, но она давно оправдала свою эффективность", - указал он.

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