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Недостаточная фильтрация: Google могут оштрафовать на 700 тысяч рублей за нарушение российских законов

26 июня 2019, 19:39  •  10 • В России
Американской корпорации Google грозит штраф в 700 тыс. рублей за недостаточную фильтрацию контента. Об этом заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров. Ранее он отмечал, что в выдаче поискового сервиса есть запрещённые сайты и страницы. Составление протокола продлится до конца июля и до тех пор у компании есть время, чтобы исправить недоработки, подчеркнул чиновник. Ранее компания Google уже заплатила 500 тыс. рублей за нарушение этого закона.
 
globallookpress.com © Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com
 

Американская корпорация Google может быть оштрафована в России на 700 тыс. рублей за неисполнение законодательства. Об этом заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров. Он пояснил, что компания недостаточно тщательно фильтрует запрещённый в РФ контент.

«Грозит им штраф в 700 тыс. рублей. Думаю, до конца июля точно уже все формальные процедуры пройдут — составление протокола, приглашение представителя компании на протокол… Все формальные процедуры до конца июля будут завершены», — приводит слова Жарова ТАСС.

У корпорации ещё есть время исправить недоработки, отметил глава Роскомнадзора. Он подчеркнул, что ведомство стремится не оштрафовать Google, а проследить за исполнением законодательства.

Напомним, закон о штрафах на поисковые системы за выдачу ссылок на запрещённые сайты вступил в силу осенью прошлого года. При этом 700 тыс. рублей — это максимальная сумма наказания для организаций. Чтобы избежать штрафа, поисковые системы должны подключаться к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС), где содержится перечень запрещённых ссылок, и не допускать их в своей выдаче.

В апреле Жаров сообщал, что корпорация фильтрует от запрещённых ссылок не всю поисковую выдачу.

«На сегодняшний день компания осуществляет фильтрацию противоправного контента на уровне примерно 75% — 80%. Уверен, что мы добьёмся 100% исполнения данного закона», — говорил он.

Тогда Жаров напомнил, что его ведомство уже штрафовало Google за несоблюдение этого закона.

«За неисполнение этих требований компания Google была привлечена к административной ответственности. Штраф в размере 500 тыс. рублей компанией оплачен», — отмечал он.

Штраф за неподключение ко ФГИС

Напомним, в октябре 2018 года Роскомнадзор сообщил, что Google не подключилась ко ФГИС, а 2 ноября был составлен протокол об административном правонарушении.

14 ноября сотрудники ведомства встретились с директором департамента Google по взаимодействию с органами государственной власти в регионе Европы, Ближнего Востока и стран Африки Дорон Арвни.

По итогу встречи Роскомнадзор сообщил, что компания Google готова исполнять российское законодательство. Также ведомство предложило присоединиться к антипиратскому меморандуму.

Однако 26 ноября в Роскомнадзоре заявили, что Google не приступила к реализации достигнутых в ходе переговоров договорённостей.

«Необходимым условием для урегулирования ситуации было фактическое начало фильтрации поисковой выдачи Google по данному списку (из 120 тыс. ссылок. — RT). Тем не менее в настоящий момент фильтрация не происходит», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря ведомства Вадима Ампелонского.

  • Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в Москве
  • РИА Новости
  • © Сергей Пятаков

В связи с тем, что Google так и не предприняла меры по ликвидации нарушения законодательства, 11 ноября корпорация была оштрафована на минимальную сумму в 500 тыс. рублей. Более того, Роскомнадзор предупредил о возможности возбуждения ещё одного административного дела против компании.

«Будем и дальше добиваться соблюдения российского законодательства. Могу анонсировать, что в ближайшее время начнем следующее административное дело в отношении Google», — сказал Жаров.

Компания штраф не оспорила и выплатила в полном объёме.

В декабре в интервью ТАСС глава Роскомнадзора сообщил, что многомиллионные штрафы могут вынудить Google соблюдать все нормы и требования российского законодательства. Для этого Жаров предложил ввести штрафы, размер которых привязан к обороту компании на территории России.

А в феврале в ведомстве сообщили, что им удалось наладить диалог с Google.

«Между Роскомнадзором и Google налажены конструктивный диалог и сотрудничество. В настоящий момент результатами этого сотрудничества мы удовлетворены», — сказали ТАСС в Роскомнадзоре.

Незаконная политическая реклама

Отметим, что несоблюдение закона о выдаче запрещённых ссылок — не единственная претензия российских властей к Google. В сентябре 2018 года Генпрокуратура предупредила корпорацию о недопустимости вмешательства в российские выборы.

Так, в том же месяце, комиссия Совета Федерации по защите суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела выпустила доклад, где говорится, что на видеохостинге YouTube (принадлежит Google) была размещена политическая реклама с призывами к незаконным действиям.

«Нами велось взаимодействие с компанией Google с момента обращения к ней с требованием пресечь незаконную рекламную кампанию. Напомню: речь шла о предоставлении со стороны сервиса ряда рекламных инструментов для продвижения роликов с призывом к незаконным массовым мероприятиям в единый день голосования», — пояснил заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин.

Компания Google конструктивно отреагировала на обращение уполномоченных органов и удалила запрещённую рекламу, сообщили в Совфеде.

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